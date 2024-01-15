Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев

Китайская OrienSpace запустила в космос одну из мощнейших ракет на твёрдом топливе

Ты – не ты, когда скучаешь

Сами с усами сели на сани

Снежки, прятки и не только: зимние забавы братьев наших меньших

Радость зимней прогулки

Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения