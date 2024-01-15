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Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев

Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев

Автор:
15 января 2024 11:41
Сообщество : Сделай сам!
Метки: Питомец   будка   дом   лежак   своими руками   собака   
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Как и людям, собакам для здоровой и счастливой жизни необходимо комфортное пространство. К счастью, это осуществимо. Участники сабреддита Barkitecture мастерят для четвероногих домики и делятся сниками. Будь то просторная будка или удобный лежак, обладатели таких подарков точно счастливы.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Питомец   будка   дом   лежак   своими руками   собака   
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