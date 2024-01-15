Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев

795
38
Как и людям, собакам для здоровой и счастливой жизни необходимо комфортное пространство. К счастью, это осуществимо. Участники сабреддита Barkitecture мастерят для четвероногих домики и делятся сниками. Будь то просторная будка или удобный лежак, обладатели таких подарков точно счастливы.
×
×
2. "Пёс моего друга, Бадди, не очень хорошо ходит по лестницам. Поэтому они попросили меня сделать для него пандус"
15. "Я сделал двухэтажный дом для своего мастифа. Ещё даже не покрасил его, а ей уже нравится"
27. "Я не плотник, но мне удалось построить этот дом для собаки! И теперь он готов к Рождеству и украшен!"
35. "Построил своему щенку дом из остатков стройматериалов. Я электрик. Докупил только шурупы, гвозди и светильники на солнечной батарее!"
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Радость зимней прогулки
- Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения
- Снежки, прятки и не только: зимние забавы братьев наших меньших
- Сами с усами сели на сани
- Ты – не ты, когда скучаешь
Новости партнёров
реклама