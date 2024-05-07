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Доставка, которая всегда рядом

Доставка, которая всегда рядом

Автор:
07 мая 2024 15:41
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   дом   кот   любимец   обувь   собака   тапочки   уют   фото   
1071
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Счастье – это когда тебя кто-то ждёт дома. И не просто ждёт, а очень-очень сильно.

А после встречи наступает волшебный момент – можно сбросить обувь и сунуть ноги в тапочки, которые верный друг уже заботливо подготовил к твоему приходу. Все заботы и проблемы остаются за дверью, и наступает время домашних тихих радостей.

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Метки: Животное   Питомец   дом   кот   любимец   обувь   собака   тапочки   уют   фото   
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