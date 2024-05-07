Доставка, которая всегда рядом

1071
25
Счастье – это когда тебя кто-то ждёт дома. И не просто ждёт, а очень-очень сильно.
А после встречи наступает волшебный момент – можно сбросить обувь и сунуть ноги в тапочки, которые верный друг уже заботливо подготовил к твоему приходу. Все заботы и проблемы остаются за дверью, и наступает время домашних тихих радостей.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Душевная магия пернатых
- Котики у камина
- Приземляюсь на носу, счастье всем уже несу!
- Дорога зовёт: эмоции четвероногих путешественников
- Такие милые подлизы
Новости партнёров
реклама