FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 16630 постов • 1707 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Домики повышенной комфортности для лучших друзей

Домики повышенной комфортности для лучших друзей

Автор:
22 апреля 2024 16:13
Сообщество : Животные
Метки: Животное   Питомец   Пёс   будка   дом   друг   забота   конура   собака   хозяин   
1115
25

Собака заслуженно зовётся лучшим другом человека. И условий пёсели тоже достойны самых лучших.

Поэтому в стремлении обеспечить псам максимальное удобство некоторые хозяева вместо будки приобретают или заказывают целый дворец. Такой, что и самому не грех поселиться, и друзей пригласить. Денег отдают прилично, зато питомцы довольны. Довольный питомец – счастливый хозяин.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Животное   Питомец   Пёс   будка   дом   друг   забота   конура   собака   хозяин   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Seryi_spb Час назад
У меня попроще, но зато утеплённая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
523
Сеня Полчаса назад
https://i.forfun.com/jqrxxman.jpeg
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
523
Сеня 36 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий Час назад
Это хозяева делали для себя.
Кто то для эстетики, кто то для понтов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby
  • Дата регистрации: 19.05.2021
  • 2367 постов (2103 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

114964



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
Новая интерпретация Бетховена в рок обработке
При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000
При обыске в квартире убийцы байкера обнаружили 44 миллиона рублей и $300 000
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 апреля

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#интересно#Прикол#автомобили#машина#аварии#факты#подростки#Разное
#фото#кот#люди#Реакция#автомир#кино#ДТП#авто аварии#сарказм#Япония
#история#забавно#Юмор#кошка#собака#СССР#позитив#милота#США#дом
Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения Хвостатые скульпторы-вдохновители и их творения Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев Щенячий восторг: самодельные домики для питомцев Дружба навсегда Дружба навсегда Сами с усами сели на сани Сами с усами сели на сани Радость зимней прогулки Радость зимней прогулки

На что жалуетесь?

Вернуться