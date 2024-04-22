Домики повышенной комфортности для лучших друзей

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Собака заслуженно зовётся лучшим другом человека. И условий пёсели тоже достойны самых лучших.
Поэтому в стремлении обеспечить псам максимальное удобство некоторые хозяева вместо будки приобретают или заказывают целый дворец. Такой, что и самому не грех поселиться, и друзей пригласить. Денег отдают прилично, зато питомцы довольны. Довольный питомец – счастливый хозяин.
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