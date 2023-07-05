Ты – не ты, когда скучаешь

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Развлечение скучающих – дело лап самих скучающих. И спектр развлечений домашних питомцев в ожидании хозяина, прогулки, игры или просто от безделья может варьироваться от скромных и невинных до диких и безумных.
Впрочем, ничего такого, за что нельзя было бы простить, озорные хвостики не делают.
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А как шкодят и сражаются со скукой ваши любимцы?
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