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Ты – не ты, когда скучаешь

Ты – не ты, когда скучаешь

Автор:
05 июля 2023 15:54
Сообщество : RealFishki
Метки: Животное   Питомец   борьба   дом   кошка   озорство   проказа   скука   собака   шкода   
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Развлечение скучающих – дело лап самих скучающих. И спектр развлечений домашних питомцев в ожидании хозяина, прогулки, игры или просто от безделья может варьироваться от скромных и невинных до диких и безумных.

Впрочем, ничего такого, за что нельзя было бы простить, озорные хвостики не делают.

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А как шкодят и сражаются со скукой ваши любимцы?

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Метки: Животное   Питомец   борьба   дом   кошка   озорство   проказа   скука   собака   шкода   
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hairov 58 минут назад
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Ego sum qui sum Полчаса назад
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