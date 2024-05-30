Златоглазка: всё лето они залетают к нам в дома или сидят на окнах

Взрослые насекомые питаются нектаром, цветочной падью и мелкими насекомыми. У растущих организмов запросы куда более кровожадны — им мясо подавай. Да не обычное, а деликатесное, тлиное!

Вкусовые предпочтения златоглазка не меняет миллионы лет. Насекомое застало вымирание динозавров, становление млекопитающих и зарю человеческой эпохи. Но самое значимое событие в истории семейства — появление фермеров. Не человеческих, а муравьиных.