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Златоглазка: всё лето они залетают к нам в дома или сидят на окнах

Златоглазка: всё лето они залетают к нам в дома или сидят на окнах

Автор:
30 мая 2024 08:45
Сообщество : Животные
Метки: Златоглазка   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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Златоглазка могла бы выступить консультантом в фильме «Парк Юрского периода» — первые представители семейства гуляли по планете со времён динозавров!

Сейчас насчитывают более 2000 видов. Правда, лишь 70 из них обитают в Европе, а повсеместно известен и того один — златоглазка обыкновенная.

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Европейская златоглазка крупными размерами не блещет, её максимум — 3,5 см в размахе крыльев. Своё название изящная представительница сетчатокрылых получила за дивные фасеточные глаза золотисто-бронзового оттенка. В теплое время года, с конца весны до начала осени, она залетает к нам в гости. Погонять чаю с ней не получится, но и браться за карающий тапок не следует. Ни взрослые, ни личинки для людей не опасны. Более того, последние даже полезны!

Горожане знают о пользе златоглазки лишь понаслышке. Но садоводы-огородники с насекомым хорошо знакомы. Очаровательная букашка — биологическое оружие против тли!

Взрослые насекомые питаются нектаром, цветочной падью и мелкими насекомыми. У растущих организмов запросы куда более кровожадны — им мясо подавай. Да не обычное, а деликатесное, тлиное!

Вкусовые предпочтения златоглазка не меняет миллионы лет. Насекомое застало вымирание динозавров, становление млекопитающих и зарю человеческой эпохи. Но самое значимое событие в истории семейства — появление фермеров. Не человеческих, а муравьиных.

Мы со школы знаем, что муравьи держат тлю как домашнюю скотину: собирают их в «стада», выводят на «пастбище» и охраняют от любых посягательств. Крохотная личинка перед слаженной армией абсолютно беззащитна. Так вымерло целое подсемейство златоглазок 56 млн лет назад! Оставшиеся виды намотали на ус горький опыт. И сегодня все личинки работают на благо человеческих огородников под прикрытием.

Заботливая мама-златоглазка откладывает от 100 до 1000 яиц там же, где пасутся стада тли. Кладку она закрепляет на длинных стебельках, похожих на цветочные тычинки. Так муравьи не догадаются, что на их стадо готовится нападение.

Появившиеся на свет личинки партизанят на благо наших садов и огородов. Правда, делают они это изощрённо-кровожадно. Их тело покрыто щетинками. На них, как на колья, они цепляют тушки своих жертв! Пастухи до последнего не подозревают, что в их стаде бродит волк в овечьей шкуре — муравьи ориентируются на запахи, а не на зрение.

Пищеварение у личинок наружное, как у пауков. Они впрыскивают в добычу яд. За полторы минуты отрава превращает внутренности жертвы в мягкое пюре. Дальше остается только сидеть на зеленом листочке, и, потягивая получившийся коктейль, любоваться закатом. Одна личинка в день способна выдуть до полутора сотен коктейлей.

В рацион златоглазок входит не только тля. Их добычей становятся и другие любители пакостить в садах: паутинные клещи, трипсы, листоблошки и мелкие гусеницы. Поэтому златоглазок всё чаще разводят в промышленных целях, чтобы бороться с насекомыми-вредителями без помощи инсектицидов.

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Метки: Златоглазка   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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