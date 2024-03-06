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Повелитель смерти в обществе муравьёв: что происходит, когда в улей приходит сборщик тел?

Повелитель смерти в обществе муравьёв: что происходит, когда в улей приходит сборщик тел?

Автор:
06 марта 2024 08:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   муравьи   насекомые   природа   сборщик тел   факты   фото   
1456
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Вот этот маленький клоп из тропического леса Африки и Азии – настоящий некромант. Суть его поведения заключается в том, чтобы ловить заблудившихся муравьев, протыкать их плоть, а затем в буквальном смысле выпивать жертву.

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Но это только начало! После убийства муравья клоп не выбрасывает тушку. Он бережно надевает жертву себе на спину. Так на теле одного клопа может скопиться до 20 иссохших мумий. Получается настоящая брутальная гробовозка!

Зачем же этот маньячилла собирает целый некрополь? Неужели готовится к восхождению в личи? А ведь почти так оно и есть. На первых порах, когда тел на спине ещё мало, запах павших муравьев маскирует клопа-хищнеца. Так у него получается ещё более эффективно охотиться, ведь пробегающие мимо муравьишки думают, что тут знакомый запах братишек, а значит – безопасно.

Чуть позже клоп набирает целую гору тел муравьев на спину и может идти в место настоящего изобилия – в сам муравейник. Теперь запаха на нём так много, что ни один глупый муравей не раскусит, что в улей пришло чудовище, желающее пожинать их души до последней капли.

Здорово вышло! А теперь прикол – всё вышесказанное делает только личинка этого клопа. Когда наш маньяк достаточно поест и соберёт достойный урожай душ, то пора превращаться в лича, а если по-научному, то во взрослую особь.

Взрослый клоп уже не собирает мертвецов себе на спину, теперь у него там шикарные чёрные крылья! Однако чудище продолжит поедать муравьев и во взрослой фазе. Так, путешествуя на инфернальных крыльях по тропическому лесу, клоп-хищнец запустит десятки новых циклов развития будущих маленьких милых некромантиков!

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Метки: животные   муравьи   насекомые   природа   сборщик тел   факты   фото   
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zloykoyot 2 часа назад
А давно ли муравьи в ульях жить начали?
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