Жук-плавунец: даже крупные рыбы гибнут в его челюстях

Этих первоклассных убийц вы найдёте почти в каждом пресном водоёме по всему миру. Хищные ныряльщики обзавелись родней в 3700 видов всех форм и размеров. «Все формы и размеры» у них, правда, совпадают: обтекаемая овальная тушка, мускулистые загребущие лапы, габариты от 1 мм до 5 см и выпученный взгляд истинного психопата!

К охоте на жертв плавунцы подходят со всей страстью и жестокостью. Но прежде, чем заняться тёмными делишками, они готовятся к погружению в пучину вод как настоящие аквалангисты. Жук набирает воздуха в «баллон», расположенный под надкрыльями. Запаса кислорода хватит ему на 15-20 минут. Далее: мощный рывок лапками-вёслами и кровожадный буках отправляется кромсать и рвать.