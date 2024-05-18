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Жук-плавунец: даже крупные рыбы гибнут в его челюстях

Жук-плавунец: даже крупные рыбы гибнут в его челюстях

Автор:
18 мая 2024 09:12
Сообщество : Животные
Метки: ЖК   Жук-плавунец   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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Микромонстр живет в наших прудах и озёрах, не скрывая своей сущности. Но многие даже не подозревают, что за безжалостный маньяк проплывает, пока вы купаетесь на даче. Имя ему жук-плавунец.

Этих первоклассных убийц вы найдёте почти в каждом пресном водоёме по всему миру. Хищные ныряльщики обзавелись родней в 3700 видов всех форм и размеров. «Все формы и размеры» у них, правда, совпадают: обтекаемая овальная тушка, мускулистые загребущие лапы, габариты от 1 мм до 5 см и выпученный взгляд истинного психопата!


К охоте на жертв плавунцы подходят со всей страстью и жестокостью. Но прежде, чем заняться тёмными делишками, они готовятся к погружению в пучину вод как настоящие аквалангисты. Жук набирает воздуха в «баллон», расположенный под надкрыльями. Запаса кислорода хватит ему на 15-20 минут. Далее: мощный рывок лапками-вёслами и кровожадный буках отправляется кромсать и рвать.

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Плавунцы — маневренные и быстрые ныряльщики. Они терроризируют не только тех, кто меньше и слабее, но и соразмерных противников: мальки рыб, головастики, личинки насекомых — все микро-обитатели водоёма оказываются под угрозой. Совершать разорительные набеги жуку помогают мощные жвала и мускулистые лапы, из хватки которых уже не вырваться.

А если и этого недостаточно, жуки зовут подкрепление. Банда головорезов нападает на добычу в разы больше себя: взрослых лягушек, тритонов и рыб. Конечно, жуки не синхронизируются в стайки осознанно, но если плавунцов в водоёме стало слишком много, а мелкой еды уже нет, то они начинают совершать попытки атаковать более крупных зверей. И если один смелый жук кусает добычу в несколько раз больше себя, то его примеру последуют все другие жуки рядом. Причем плавунцы не убивают добычу сразу, а поедают её живьём!

Если плавунцов слишком много, они запросто загубят весь пруд. А после — улетят уничтожать новый. Да, эти монстры ещё и летают! Причём неплохо: за ночь они покрывают расстояние до нескольких километров. Человеку трогать плавунца не рекомендуется. Хоть жук и не ядовит, он может реально очень глубоко впиться в кожу. Всё-таки его челюсти рассчитаны, чтобы моментально впиваться под рыбью чешую. Если укус случился, то рану надо грамотно обработать как минимум антисептиком.

Зачатки зла закладываются в жуках с детства. Жестокость личинок обличена в их жуткой внешности. Юные насекомые разделываются с жертвой ещё более кровожадно, чем их родители. Им мало сожрать добычу, они буквально растворяют её заживо! Специальные ферменты расщепляют внутренности несчастных, превращая в питательную кашицу. Молодому убийце только и остаётся, что высосать все соки и выкинуть пустую тушку, как пачку от сока.

Но что, если на плавунца найдется управа — хищник хищников, что с хрустом приструнит членистоногого маньяка? Не тут-то было! Жук подготовился ко всему. Ядовитые железы мгновенно отбивают у рыб желание закусить негодяем. Да, чуть выше мы писали, что этот жук не ядовит. Но это только для человека. Озерных жителей типа рыб и лягушек наш герой угощает каплей белой гадости из специальной железы. Вонючая отрава, похоже, деморализует хищника и обивает у него всякое желание съесть такую мерзость.

Жестокий нрав никуда не девается, даже когда приходит пора размножения. Сразу после выхода из спячки самцы плавунцов принимаются к поиску пары, не меняя охотничьей тактики. Самки плавунцов становятся очередной добычей, которую самцы берут силой. Чтобы жертва никуда не сбежала, лапки самцов оборудованы специальными крючками и присосками. Они позволяют удерживать самку достаточно долго. Иногда дольше, чем она может задерживать дыхание. Такая садистическая романтика привела к тому, что у самок появились шероховатости на панцире, чтобы легче вырваться из захвата.

Если процесс соития прошёл без жертв, настает время для кладки. Яйцекладом самки прокалывают мясистые стебли и листья растений, оставляя яйца внутри. Нужны такие предосторожности, потому что плавунцов в этот момент атакует единственный враг, способный подловить членистоногих маньяков, пока они беззащитны — подводные наездники. Они откладывают по десятку своих яиц внутрь яиц плавунцов. Из них уже не вылупится монструозная личинка, только десяток молодых и сытых наездников. А вот более везучим жукам предстоит время террора и охотничьего азарта!

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Метки: ЖК   Жук-плавунец   животные   насекомые   природа   факты   фото   
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2  комментария
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kca-opa 50 минут назад
Иха мать в детстве не одну сотню плавунцов ловил, ни один не укусил, я хз, может они только под водой кусаются? После грозы в тёплый день запросто по лужам можно было поймать плавунца, но чтоб укусил?
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
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