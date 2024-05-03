Крупный паук в России, которого действительно стоит опасаться

Арахнофобия, то есть боязнь пауков, среди людей весьма распространена. И для того есть причины – даже в средней полосе найдется немало видов паукообразных, способных причинить человеку существенные неприятности. Вот оно и отложилось в памяти на уровне подкорки.
В тех местах, где ядовитые пауки обитают издревле, люди давно освоили правила обращения с ними. Но сейчас Земля вошла в межледниковье, изменения климата весьма значительны (да, человеку не надо зазнаваться, он тут почти ни при чем!), и разные природные виды начинают распространяться на регионы, где их отродясь не было. И вот как людям там на них реагировать?
Мизгирь вездесущий
Нечто похожее происходит ныне с крупным пауком, именуемым в народе мизгирем, а в науке – южнорусским тарантулом или и вовсе Licosa singoriensis. Само название говорит о том, что положено ему обитать на юге России, а это Северное Причерноморье, Крым, Кавказ, волжские и уральские степи.
На деле тарантул является обычным видом также в Центральной и Восточной Европе, Малой и Средней Азии, Китае, Корее. Но там хоть широты подходящие!
Однако в последние десятилетия наблюдается ураганное распространение этого вида на регионы, где его отродясь не было и быть не должно было. Тарантулу полагается водиться в сухих пустынных, полупустынных и степных регионах, а он массово обнаруживается в Белоруссии, в Подмосковье, на всей территории Украины, в Тульской области! Паук стал почти обычным в Курганской области и встречается в Омске!
Да, такая экспансия – нормальное природное явление. Тем не менее, люди-то пугаются! Тарантул – животина заметная и на вид определенно страшная.
Спасение тут одно – в знании. Надо понимать, что это за существо такое, где с ним можно столкнуться и чего от него можно ожидать.
Биография мизгиря
Для начала: тарантулы не попадаются в сырой местности и там, где почвы плотные. Он предпочитает сухие участки с супесью или другими легкими почвами, с негустой растительностью. Плохая новость: это значит, что он сплошь и рядом заселяет огороды и может попадаться вблизи пляжных зон (те участки, где уже есть растительность). Не прочь тарантул и к человеку в дом забраться – а что, тепло и сухо!
Южнорусский тарантул – крупный паук. Тело самки может превышать в длину 3 см, а с растопыренными ногами (да, не лапами, а ногами, это паук, а не котик!) – до 6 см! Самцы заметно меньше и куда менее опасны.
Если у кого достаточно крепкие нервы и достаточно отсутствует арахнофобия, чтобы подробно рассмотреть тарантула, такой наблюдатель обязательно заметит, что паук этот мохнатый. Он весь покрыт довольно густыми короткими волосками-щетинками. Они изображают на его теле довольно сложный светлый узор, а на ногах – кольца.
Тарантул не плетет паутину. Он принадлежит к семейству пауков-волков, а это охотники-засадники. Паук тихо сидит в норке и ждет приближения неосторожного насекомого (определяет он его по вибрации). Когда добыча рядом, тарантул делает спринтерский скоростной рывок (бегает он быстро) и хватает ее.
Когда есть возможность, тарантул, словно какой-то средневековый барон-разбойник, захватывает чужую норку. Предварительно умертвив законного владельца, естественно. Однако если такой оказии не случится, он и сам себе жилье выкопать может, это ловкий строитель.
Самки тарантула оправдывают все нехорошие представления о нравах паучих. Да, брачный танец, исполняемый ею с супругом перед единением может впечатлить любителя хороших фильмов ужасов. Но после того, как дело сделано, новобрачному приходиться срочно делать ноги, ибо риск быть слопанным супругой чрезвычайно велик.
Зато мамаша это отменная. Кокон с яйцами она доблестно охраняет Ее потомки реально заслуживают прозвища спиногрызов, ибо детство их проходит в прямом смысле у мамани на шее. А также на спине.
Паучиха довольно долго возит свой выводок на спине, присматривая за ним и защищая от врагов. Только когда паучата немного подрастут, они оставляют мать.
Опасный мизгирь
Но ладно – пусть тарантул велик и страшен на вид. Это еще не говорит о том, что он опасен! С этим-то как?
С этим все довольно печально. Убить человека паук может только в особых случаях, но неприятностей его укус доставляет предостаточно.
И вот еще что важно: что бы там ни говорили зоозащитники, в большинстве регионов своего обитания южнорусский тарантул ныне является тривиальным видом! Этих пауков много! То есть встреча с ним более чем реальна.
И еще: да, паук не нападает на человека в обычном смысле. Однако и человек не склонен постоянно думать о паучьих интересах и присутствии тарантулов в своей жизни. И потому регулярно делает (без всякой задней мысли!) разные вещи, воспринимаемые членистоногим как агрессия. Так что и укус тарантула – вещь рядовая!
Как это происходит? Для начала – паук именно кусает. Он прокалывает кожу хелицерами, являющимися его ротовыми органами. Его яд – по сути пищеварительный секрет, призванный сделать добычу пригодной для поглощения.
Кусается тарантул больно – пострадавшие сравнивают эффект с ужалением шмелем или шершнем. Место укуса отекает, краснеет, продолжает болеть. Кроме того, более чем вероятны повышение температуры, тошнота, сильное увеличение лимфатических узлов, затрудненность дыхания.
Интересный факт: В средние века испанцы и итальянцы полагали, что бороться со всем этим следует длительным танцем. Так появилась тарантелла.
Однако на деле в среднем случае достаточно симптоматического лечения (приема жаропонижающего, например) и какого-нибудь препарата от аллергии. Симптомы пройдут за часы, максимум за пару дней. Надолго может сохраниться пожелтение кожи на месте укуса, но и это пройдет за месяц-два.
Но это средний случай. Есть люди, чувствительные к паучьему яду. Есть также маленькие дети. Или паук может укусить в какое-то особо опасное место (зона скопления лимфатических узлов, голова, шея).
Тогда все гораздо серьезней. Тяжелые нарушения сердечного ритма и удушье в подобной ситуации никого не должны удивлять. В общем, если укусил тарантул, а у тебя есть аллергия хоть на что-то или укус пришелся в одно из названных мест – надо бежать к доктору. Та же рекомендация в случае трудностей с дыханием, и чем быстрее, тем лучше.
Как определить, что укусил именно тарантул? Ну, если не видеть обидчика, гарантий дать нельзя. Но отличить укус паука от, скажем, ужаления осы или шершня, нетрудно. Хелицеры у него парные и оставляют два прокола, а жало – один.
Ну и что со всем этим делать? Ну что – под ноги смотреть, особенно в сухих песчаных местах и на огороде! Если паук обнаружен в доме – непременно убить его. Если все же укусил – реагировать сообразно изложенному выше.
А вот чего точно не надо делать – предаваться забаве, довольно популярной у мальчишек степных регионов. Они практикуют своего рода паучью рыбалку – на нитку крепят шарик воска и опускают в норку к пауку. Он завязает ногами в клейком веществе, и его вытаскивают.
Наверное, это занимательно. Вот только немалое количество таких удачливых «рыболовов» потом долго лечатся и живут остаток жизни с тяжелейшей арахнофобией...
Источник:
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