Крупный паук в России, которого действительно стоит опасаться

На деле тарантул является обычным видом также в Центральной и Восточной Европе, Малой и Средней Азии, Китае, Корее. Но там хоть широты подходящие!

Однако в последние десятилетия наблюдается ураганное распространение этого вида на регионы, где его отродясь не было и быть не должно было. Тарантулу полагается водиться в сухих пустынных, полупустынных и степных регионах, а он массово обнаруживается в Белоруссии, в Подмосковье, на всей территории Украины, в Тульской области! Паук стал почти обычным в Курганской области и встречается в Омске!

Да, такая экспансия – нормальное природное явление. Тем не менее, люди-то пугаются! Тарантул – животина заметная и на вид определенно страшная.

Спасение тут одно – в знании. Надо понимать, что это за существо такое, где с ним можно столкнуться и чего от него можно ожидать.

Биография мизгиря

Для начала: тарантулы не попадаются в сырой местности и там, где почвы плотные. Он предпочитает сухие участки с супесью или другими легкими почвами, с негустой растительностью. Плохая новость: это значит, что он сплошь и рядом заселяет огороды и может попадаться вблизи пляжных зон (те участки, где уже есть растительность). Не прочь тарантул и к человеку в дом забраться – а что, тепло и сухо!

Южнорусский тарантул – крупный паук. Тело самки может превышать в длину 3 см, а с растопыренными ногами (да, не лапами, а ногами, это паук, а не котик!) – до 6 см! Самцы заметно меньше и куда менее опасны.