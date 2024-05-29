Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания

Бритни Спирс становится всё тревожнее. На днях её бывший муж рассказал, как она гонялась за ним с настоящим топором и грозилась убить. Теперь Бритни в своих социальных сетях заявила, что кто-то стащил все её украшения. Причём она отметила, что среди всех украшений нет ни одного дорогого, ювелирного.

«Смотрите, я вам покажу, ребята, все мои украшения были украдены. Мне страшно, всё пропало, все мои драгоценности. Чтобы вы могли по-настоящему видеть, что всё было украдено. Сейчас мне трудно купить себе новые украшения, потому что я боюсь, что они пропадут», — заверила Спирс.

Единственными предметами, оставшимися в ювелирной коллекции звезды, были религиозное ожерелье и брошь.