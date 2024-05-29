Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания

По словам певицы, неизвестные украли все её украшения. При этом она сказала, что у неё уже давно нет дорогих ювелирных изделий, только подделки и бижутерия,
Бритни Спирс становится всё тревожнее. На днях её бывший муж рассказал, как она гонялась за ним с настоящим топором и грозилась убить. Теперь Бритни в своих социальных сетях заявила, что кто-то стащил все её украшения. Причём она отметила, что среди всех украшений нет ни одного дорогого, ювелирного.
«Смотрите, я вам покажу, ребята, все мои украшения были украдены. Мне страшно, всё пропало, все мои драгоценности. Чтобы вы могли по-настоящему видеть, что всё было украдено. Сейчас мне трудно купить себе новые украшения, потому что я боюсь, что они пропадут», — заверила Спирс.
Единственными предметами, оставшимися в ювелирной коллекции звезды, были религиозное ожерелье и брошь.
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @britneyspears
Причём Бритни уверяет, что давно уже не покупала себе дорогих украшений. В основном у неё бижутерия и украшения, сделанные на заказ.
«Поэтому я покупаю либо дешевую бижутерию, либо подделки, но это сложно, потому что некоторые из моих украшений изначально были сделаны для меня, пропал даже мой детский крестик, который я носила с четырех лет. Он такой маленький, и его больше нет», — пожаловалась Бритни.
По словам звезды, кто-то постоянно ворует у неё украшения. Но она не рассказала, кого подозревает. К тому же, Бритни не обращается в полицию. Поклонники подозревают, что здесь что-то не чисто. Возможно, украшения мог красть её нынешний парень, который уже был судим, сообщает Daily Mail.
Но Бритни не унывает. Уже через несколько часов она опубликовала ролик, на котором танцует и показывает язык.
К счастью, всё стабильно
Источник: Инстаграм (запрещён в РФ) @britneyspears
В комментариях поклонники подозревают, что Бритни могла сама продать или потерять свои украшения. Явно, сейчас певица не в себе.
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