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Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания

Бритни Спирс заявила, что её обокрали, но поклонники подозревают обострение заболевания

Автор:
29 мая 2024 08:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   бритни спирс   звезда   интересное   поклонники   фото   шоу бизнес   
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По словам певицы, неизвестные украли все её украшения. При этом она сказала, что у неё уже давно нет дорогих ювелирных изделий, только подделки и бижутерия,

Бритни Спирс становится всё тревожнее. На днях её бывший муж рассказал, как она гонялась за ним с настоящим топором и грозилась убить. Теперь Бритни в своих социальных сетях заявила, что кто-то стащил все её украшения. Причём она отметила, что среди всех украшений нет ни одного дорогого, ювелирного.

«Смотрите, я вам покажу, ребята, все мои украшения были украдены. Мне страшно, всё пропало, все мои драгоценности. Чтобы вы могли по-настоящему видеть, что всё было украдено. Сейчас мне трудно купить себе новые украшения, потому что я боюсь, что они пропадут», — заверила Спирс.

Единственными предметами, оставшимися в ювелирной коллекции звезды, были религиозное ожерелье и брошь.

Причём Бритни уверяет, что давно уже не покупала себе дорогих украшений. В основном у неё бижутерия и украшения, сделанные на заказ.

«Поэтому я покупаю либо дешевую бижутерию, либо подделки, но это сложно, потому что некоторые из моих украшений изначально были сделаны для меня, пропал даже мой детский крестик, который я носила с четырех лет. Он такой маленький, и его больше нет», — пожаловалась Бритни.

По словам звезды, кто-то постоянно ворует у неё украшения. Но она не рассказала, кого подозревает. К тому же, Бритни не обращается в полицию. Поклонники подозревают, что здесь что-то не чисто. Возможно, украшения мог красть её нынешний парень, который уже был судим, сообщает Daily Mail.

Но Бритни не унывает. Уже через несколько часов она опубликовала ролик, на котором танцует и показывает язык.

В комментариях поклонники подозревают, что Бритни могла сама продать или потерять свои украшения. Явно, сейчас певица не в себе.

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Метки: Видео   бритни спирс   звезда   интересное   поклонники   фото   шоу бизнес   
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5  комментариев
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9k
Тяжолый Орк Час назад
Бритни Спирс заявила, что у неё украли мозг. Но ей не поверили и поместили в психушку.
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41
Sssserega 14 минут назад
Кто там по милфам сохнет? купите бритни какое нибудь украшение, возможно бижутерия тоже прокатит. Ну а с топором сами разбираитесь :))
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158
aleksey090 Полчаса назад
торчок она вот и все
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1k
liveevil 37 минут назад
"Еженедельные г*вноновости от Бритни"?
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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