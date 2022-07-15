"Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку

Юрий Шатунов ушёл из жизни от острой сердечной недостаточности. 28 июня певца кремировали, а прах разделили на две части. Часть похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а часть увезли в Германию. В Москве прощание было разделено на два этапа: сначала родственники, потом поклонники. Фанаты до сих пор продолжают приходить на кладбище, но не все ведут себя прилично.
Теперь у могилы стоят охранники. А всё из-за неадекватных фанатов, сообщает MK.RU. О поведении поклонников рассказал сторож кладбища.
«Народ валит и валит, — заявил охранник кладбища. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне».
«Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» — возмущается сторож.
Теперь место захоронения охраняется. Если к могиле Шатунова кто-то "опасно" приближается, вмешивается охрана.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Культуру как бы не навяжешь. В германии вряд ли так же охраняют, хотя знают его там многие, просто у российской элиты нет билета и славу богу.
Вряд ли такова была воля покойного.