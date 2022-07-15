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"Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку

"Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку

Автор:
15 июля 2022 10:21
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: интересное   кладбище   могила   ото   поклонники   шатунов   шоу бизнес   
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Юрий Шатунов ушёл из жизни от острой сердечной недостаточности. 28 июня певца кремировали, а прах разделили на две части. Часть похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а часть увезли в Германию. В Москве прощание было разделено на два этапа: сначала родственники, потом поклонники. Фанаты до сих пор продолжают приходить на кладбище, но не все ведут себя прилично.

Теперь у могилы стоят охранники. А всё из-за неадекватных фанатов, сообщает MK.RU. О поведении поклонников рассказал сторож кладбища.

«Народ валит и валит, — заявил охранник кладбища. — Небольшими группами, но стекаются с утра и до закрытия. Некоторые искренне плачут, даже рыдают навзрыд. Песни Шатунова поют, включают их на телефоне».

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«Я попросил выключить песни. Все-таки здесь кладбище, а не дискотека. Но это еще ладно. Некоторые граждане, например, приходят и игрушки и письма с могилы забирают. А совсем ненормальные в прямом смысле на крест бросались. Другие на венки ложатся ради селфи…» — возмущается сторож.

Теперь место захоронения охраняется. Если к могиле Шатунова кто-то "опасно" приближается, вмешивается охрана.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: интересное   кладбище   могила   ото   поклонники   шатунов   шоу бизнес   
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8  комментариев
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Комментарий удален. Причина: флуд
−60
8k
Летучий Мыш Полчаса назад
Дичь какая. Учитывая, что фанатам 40+, не малолетки. Совсем мозгов у людей нет
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3k
Атомный Крот 45 минут назад
Непонятно, зачем было увозить часть праха в Германию, если его там все равно просто развеяли по ветру.

Вряд ли такова была воля покойного.
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1k
Дратостан 46 минут назад
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4k
Enigma Kuutar 49 минут назад
дураки что ли? О_о
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