"Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку

Юрий Шатунов ушёл из жизни от острой сердечной недостаточности. 28 июня певца кремировали, а прах разделили на две части. Часть похоронили в Москве на Троекуровском кладбище, а часть увезли в Германию. В Москве прощание было разделено на два этапа: сначала родственники, потом поклонники. Фанаты до сих пор продолжают приходить на кладбище, но не все ведут себя прилично.