Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым

Солиста "Ласкового мая" провожали как близкого друга.
Смерть солиста группы "Ласковый май" многих повергла в шок. Умер ровесник миллионов мальчишек и девчонок из 90-х, чья музыка некогда звучала из каждого магнитофона в России и странах ближнего зарубежья. Проводить в последний путь Юрия Шатунова пришли тысячи москвичей и гостей города.
В воскресенье, 26 июня, состоялось прощание с Шатуновым. С раннего утра у прощального зала Троекуровского кладбища было не протолкнуться. Даже работники кладбища удивлялись количеству пришедших проститься и говорили, что никогда не видели такого столпотворения.
В 10 утра открыли зал прощания. Гроб с Юрием Шатуновым утопал в белых розах. Эти цветы несли и поклонники артиста. Говорят, что купить их вчера в Москве было практически невозможно.
Церемонию прощания пришлось продлить до 16.00. Поток пришедших проститься, казалось, никогда не закончится.
Возвращавшиеся с церемонии прощания поклонники в автобусе пели "Белые розы".
Прах Юрия Шатунова будет частично захоронен в Германии, где артист жил продолжительное время, другая часть останется в Москве, на Троекуровском кладбище.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- Умер солист "Отпетых мошенников"
- Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео
- Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей
- "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо
- "Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев