FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6025 постов • 736 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым

Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым

Автор:
27 июня 2022 08:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ласковый май   Троекуровское кладбище   Юрий Шатунов   белые розы   видео   поклонники   похороны   смерть   церемония прощания   шоу бизнес   
693
9
4

Солиста "Ласкового мая" провожали как близкого друга.

Смерть солиста группы "Ласковый май" многих повергла в шок. Умер ровесник миллионов мальчишек и девчонок из 90-х, чья музыка некогда звучала из каждого магнитофона в России и странах ближнего зарубежья. Проводить в последний путь Юрия Шатунова пришли тысячи москвичей и гостей города.




В воскресенье, 26 июня, состоялось прощание с Шатуновым. С раннего утра у прощального зала Троекуровского кладбища было не протолкнуться. Даже работники кладбища удивлялись количеству пришедших проститься и говорили, что никогда не видели такого столпотворения.

В 10 утра открыли зал прощания. Гроб с Юрием Шатуновым утопал в белых розах. Эти цветы несли и поклонники артиста. Говорят, что купить их вчера в Москве было практически невозможно.


Церемонию прощания пришлось продлить до 16.00. Поток пришедших проститься, казалось, никогда не закончится.


Возвращавшиеся с церемонии прощания поклонники в автобусе пели "Белые розы".



Прах Юрия Шатунова будет частично захоронен в Германии, где артист жил продолжительное время, другая часть останется в Москве, на Троекуровском кладбище.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Ласковый май   Троекуровское кладбище   Юрий Шатунов   белые розы   видео   поклонники   похороны   смерть   церемония прощания   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe Полчаса назад
А ведь действительно юность ушла. Не большая поклонница этого артиста, но его песни -знаковые. Жаль, мало пожил.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−37
Jekaterina 3 минуты назад
Светлая память....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
BaiDaman 17 минут назад
Из последнего видео.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
−6
мукомол 23 минуты назад
а кто это?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

98425



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда увидел пилота, который его сбил
«Как? Эта девочка? Не может такого быть!», - воскликнул немецкий летчик-ас, когда...
В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве
В нашем доме поселился замечательный сосед: всё о добрососедстве
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 26- 27 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
15 трансформаций, которые вдохновляют нас измениться и получить совершенно новый вид
15 трансформаций, которые вдохновляют нас измениться и получить совершенно новый вид
Знаменитости 2000-х, которых сегодня уже трудно узнать
Знаменитости 2000-х, которых сегодня уже трудно узнать
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Молодой официантке оставили на чай маленькое состояние (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Сильно облажались

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#картинки#факты#фото#страна#люди#шоу бизнес
#подборка#сарказм#прикол#фотографии#gif#Приколы
#история#СССР#комментарии#интересное#кино#США
«Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства «Твоя машина - позорище». 8 примеров автожлобства "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо "Солнце не гаснет:" в Париже простились с Жан-Полем Бельмондо Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Не для слабонервных: посмертные снимки российских и советских знаменитостей Умер солист "Отпетых мошенников" Умер солист "Отпетых мошенников" "Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9 месяцев "Это намного серьёзнее, чем просто ложь": мать детей-кукол рассказала, как она обманывала всех 9... Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео Мужчина в Дагестане на похоронах своих новорожденных детей обнаружил в саванах кукол: видео

На что жалуетесь?

Вернуться