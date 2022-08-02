"40 дней без Юры": на Троекуровском кладбище прошла панихида по Шатунову

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К могиле кумира пришли сотни поклонников, некоторые даже приехали из других городов.
40 дней назад не стало Юрия Шатунова. Его незатейливые песни, казалось, знали на всем постсоветстком пространстве, и на похороны съехались фанаты из разных городов. Вчера, 1 августа, на кладбище, где был похоронен артист, прошла панихида.
Могила Шатунова вновь была усыпана белыми розами. После молитвы в небо выпустили белых голубей.
Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался на 46 году жизни от обширного инфаркта в ночь на 23 июня.
Источник:
АНТИФИШКИ
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