FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6182 поста • 739 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
"40 дней без Юры": на Троекуровском кладбище прошла панихида по Шатунову

"40 дней без Юры": на Троекуровском кладбище прошла панихида по Шатунову

Автор:
02 августа 2022 11:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 40 дней   Ласковый май   Троекуровское кладбище   видео   панихида   поклонники   похороны   шатунов   шоу бизнес   
436
5
1

К могиле кумира пришли сотни поклонников, некоторые даже приехали из других городов.

40 дней назад не стало Юрия Шатунова. Его незатейливые песни, казалось, знали на всем постсоветстком пространстве, и на похороны съехались фанаты из разных городов. Вчера, 1 августа, на кладбище, где был похоронен артист, прошла панихида.


Могила Шатунова вновь была усыпана белыми розами. После молитвы в небо выпустили белых голубей.



Напомним, Юрий Шатунов скоропостижно скончался на 46 году жизни от обширного инфаркта в ночь на 23 июня.


Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: 40 дней   Ласковый май   Троекуровское кладбище   видео   панихида   поклонники   похороны   шатунов   шоу бизнес   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Radugananebe 36 минут назад
Честно сказать, я даже не подозревала, что он так любим народом. Ну то есть тот факт, что люди приехали из других городов - это что-то да значит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexandr 2 минуты назад
Что-то мужского полу дефицит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
a6m5 19 минут назад
Этот писклявый, жалостно скулящий, распускающий розовые сопли индивидуум раздражал меня ещё в 80-х годах. Нахрена вы напоминаете то, что все мужики за 40 пытаются забыть, как тошнотворный сон? Только тупые малолетние деффачки по нему фанатели, которых сейчас называют "Тупая п...3да".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Сан Саныч 20 минут назад
На 49 году жизни, а не на 46 .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Schreibikus

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

154772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Наболело: врачебный юмор
Наболело: врачебный юмор
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Татьяна Распутина: как сложилась жизнь танцующей красотки из фильма «Афоня»
Набирающие популярность в сообществах
Во Владивостоке нетрезвые мигранты избили пенсионера из-за того, что он сделал им замечание
Во Владивостоке нетрезвые мигранты избили пенсионера из-за того, что он сделал им...
25 актеров, которых никто никогда не заменит
25 актеров, которых никто никогда не заменит
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Очень жизненно

Лучшие демотиваторы
Евгений Онегин в кратком изложении

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#животные#картинки#Приколы#сарказм#кино#фотографии#автомобили#забавно
#фото#в мире#люди#история#улыбнуло#полиция#наука#шоу бизнес#дети#милота
#интересно#факты#позитив#подборка#комментарии#скандал#СССР#маразм#добро#обман
Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Электромобиль, который сам себя заряжает (видео) Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым Белые розы и километровая очередь: поклонники простились с Юрием Шатуновым Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит под присмотром полиции Оцепление и усиленные меры безопасности: закрытое прощание родственников с Шатуновым проходит... "Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку "Бросаются на крест, делают селфи": поклонники ежедневно устраивают на могиле Шатунова дискотеку На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым Владимир Путин простился с главой МЧС Евгением Зиничевым

На что жалуетесь?

Вернуться