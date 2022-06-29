На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова

Вчера, 28 июня, прошли похороны Юрия Шатунова. По его воле часть праха после кремации осталась в Москве, другую часть семья артиста увезет в Германию, где певец долгие годы жил с женой и детьми.





Церемония похорон была закрытой - на фанатов, ни других желающих попрощаться с артистом на нее не допустили. Присутствовали лишь жена Шатунова Светлана, дети певца и самые близкие друзья Юрия.



