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На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова

На Троекуровском кладбище захоронили прах Юрия Шатунова

Автор:
29 июня 2022 08:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Ласковый май   видео   всенародная любовь   поклонники   похороны   реакция соцсетей   фанаты   шатунов   шоу бизнес   
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На церемонии похорон присутствовали лишь близкие и друзья артиста.

Вчера, 28 июня, прошли похороны Юрия Шатунова. По его воле часть праха после кремации осталась в Москве, другую часть семья артиста увезет в Германию, где певец долгие годы жил с женой и детьми.


Церемония похорон была закрытой - на фанатов, ни других желающих попрощаться с артистом на нее не допустили. Присутствовали лишь жена Шатунова Светлана, дети певца и самые близкие друзья Юрия.


На месте прощания установили большой черный шатер, который окружали множество корзин и венков с белыми розами от фанатов и близких. На могиле Шатунова установили деревянный крест с фотографией.


Артиста похоронили на участке 24а, рядом покоится советский футболист Виктор Понедельник.


Поклонники Шатунова простились со своим кумиром ранее, 26 июня. Для гражданской панихиды отвели целый день. На Троекуровское кладбище тогда приехали тысячи москвичей и гостей столицы.

В своем отношении к Шатунову его фанаты были солидарны: ушел кумир - ушла молодость, песни, под которые влюблялись, женились и жили.


Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Ласковый май   видео   всенародная любовь   поклонники   похороны   реакция соцсетей   фанаты   шатунов   шоу бизнес   
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1  комментарий
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Алексей 38 минут назад
вот ппц.даже в такой день.телефоны из рук не выпускают.селфи с видео на память
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