"Отличная профилактика запоров!": в комментариях к клипу Инстасамки благодарные зрители пишут, как можно использовать трек

Несмотря на кучу хейта, Инстасамка продолжает снимать клипы и "радовать" нас своими новыми произведениями. Но, как у любого артиста, у Зотеевой есть "та самая песня", которую можно считать визитной карточкой - "За деньги — да!". В этом году на песню вышел клип и пользователи YouTube во всю повеселились в комментариях.