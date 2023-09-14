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"Отличная профилактика запоров!": в комментариях к клипу Инстасамки благодарные зрители пишут, как можно использовать трек

"Отличная профилактика запоров!": в комментариях к клипу Инстасамки благодарные зрители пишут, как можно использовать трек

Автор:
14 сентября 2023 10:34
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   инстасамка   интересное   комментарии   поклонники   фото   
1163
14

Инстасамка (Даря Зотеева) известна на свою страну, но далеко не как талантливая певица. Псевдоним "певицы" уже давно стал именем нарицательным, обозначающим нечто раздражающее и неприятное. Если мы слышим какой-то бездарный трек с писклявым женским вокалом, кучей матов и неразборчивыми словами, сразу думаем, что это "творчество" Инстасамки.

Несмотря на кучу хейта, Инстасамка продолжает снимать клипы и "радовать" нас своими новыми произведениями. Но, как у любого артиста, у Зотеевой есть "та самая песня", которую можно считать визитной карточкой - "За деньги — да!". В этом году на песню вышел клип и пользователи YouTube во всю повеселились в комментариях.

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Как говорится, пользуйтесь на здоровье!


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Метки: Юмор   инстасамка   интересное   комментарии   поклонники   фото   
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5  комментариев
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3k
Наблюдатель Час назад
Видимо я счастливый человек, потому что, понятия не имею ЧТО это?)))
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15k
FatZilla Полчаса назад
Ржу не могу... её хейтеры прямо слюной исходят, а она ржёт и стрижёт бабло. У нее налогов только 750 тысяч было неоплаченных, которые она моментально погасила, так что доходы приличные, думаю больше чем у большинства её в соцсетях ругающих )))) Мы имеем ту культуру, которую заслужили, достаточное количество людей готовы оплачивать её творчество, видимо.
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45k
Цыц тут у меня 38 минут назад
Эта сука просто стрижет бабло. А вот какие дегенераты ей несут это бабло? И их, судя по всему, немало.
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28k
Lehoia Час назад
White Rat и Покемонка- это одно лицо, кто знает? судя по говноконтенту-да...
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WhiteRat

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