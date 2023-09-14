"Отличная профилактика запоров!": в комментариях к клипу Инстасамки благодарные зрители пишут, как можно использовать трек

Инстасамка (Даря Зотеева) известна на свою страну, но далеко не как талантливая певица. Псевдоним "певицы" уже давно стал именем нарицательным, обозначающим нечто раздражающее и неприятное. Если мы слышим какой-то бездарный трек с писклявым женским вокалом, кучей матов и неразборчивыми словами, сразу думаем, что это "творчество" Инстасамки.
Несмотря на кучу хейта, Инстасамка продолжает снимать клипы и "радовать" нас своими новыми произведениями. Но, как у любого артиста, у Зотеевой есть "та самая песня", которую можно считать визитной карточкой - "За деньги — да!". В этом году на песню вышел клип и пользователи YouTube во всю повеселились в комментариях.
Как говорится, пользуйтесь на здоровье!
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