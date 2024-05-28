«Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы призвал МВД вернуть милицию

ГИБДД ведь переименовали в привычное ГАИ.
Сегодня начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что ГИБДД больше нет. Теперь ведомство снова называется Госавтоинспекция.
Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали такое название. Милиция, не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, - сказал он.
Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов. В конце 90-х Госавтоинспекция (ГАИ) превратилась в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения). Целью называлось «создание положительного имиджа дорожной инспекции». ГИБДД просуществовала 26 лет.
Возможно, будет и милиция. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко предложил вернуть ведомству это проверенное временем название.
Что касается милиции-полиции, когда была дискуссия на эту тему, мы категорически против выступали переименования. Потому что «полиция» с точки зрения политического восприятия - полицейщина. Это название, которое достаточно дискредитировано своими действиями в капиталистических странах и, конечно же, деятельностью полицаев во времена Великой Отечественной войны. Поэтому мы максимально плохо к этому относились и высказывали свою точку зрения.
Милиция даже с точки зрения восприятия слова вызывает доверие у людей. Не случайно, в Беларуси милиция. В этом отношении дискуссии пока нет, но я не исключаю, что мы вернёмся к этому направлению. Должна быть инициатива Министерства внутренних дел, которое отвечает за это, насколько они готовы не просто переименоваться. Потому что любое переименование должно нести за собой и функциональную нагрузку на изменение деятельности. Поэтому на что готово Министерство внутренних дел для улучшения качества работы - это вопрос к ним. А просто пошуметь - это не совсем правильно.
Последнее слово будет за МВД - кто знает, может оно когда-нибудь и вернёт прежнее название «Милиция».
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Доверие надо возвращать к этим конторам, а не имена менять ....
https://bigpicture.ru/istoriya-mullo-nurova-samogo-chestnog/https://bigpicture.ru/istoriya-mullo-nurova-samogo-chestnog/
В Таджикистане инспектора ГАИ Мулло Нурова знали все. С «самым усатым гаишником СССР» обожали фотографироваться как местные, так и гости республики, а выписанный им штраф никого не огорчал и считался счастливым знаком. О Нурове до сих пор ходят легенды одна из них гласит, что он оштрафовал собственную жену. Все, кто знал майора, охотно верят в это, ведь он был кристально честным офицером и до последней минуты оставался верен своему долгу.