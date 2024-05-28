«Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы призвал МВД вернуть милицию

Что касается милиции-полиции, когда была дискуссия на эту тему, мы категорически против выступали переименования. Потому что «полиция» с точки зрения политического восприятия - полицейщина. Это название, которое достаточно дискредитировано своими действиями в капиталистических странах и, конечно же, деятельностью полицаев во времена Великой Отечественной войны. Поэтому мы максимально плохо к этому относились и высказывали свою точку зрения.

Милиция даже с точки зрения восприятия слова вызывает доверие у людей. Не случайно, в Беларуси милиция. В этом отношении дискуссии пока нет, но я не исключаю, что мы вернёмся к этому направлению. Должна быть инициатива Министерства внутренних дел, которое отвечает за это, насколько они готовы не просто переименоваться. Потому что любое переименование должно нести за собой и функциональную нагрузку на изменение деятельности. Поэтому на что готово Министерство внутренних дел для улучшения качества работы - это вопрос к ним. А просто пошуметь - это не совсем правильно.