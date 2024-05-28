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«Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы призвал МВД вернуть милицию

«Потому что "полиция" с точки зрения политического восприятия - полицейщина»: депутат Госдумы призвал МВД вернуть милицию

Автор:
28 мая 2024 20:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Александр Ющенко   МВД   депутат   милиция   название   полиция   
1479
4

ГИБДД ведь переименовали в привычное ГАИ.

Сегодня начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Михаил Черников заявил, что ГИБДД больше нет. Теперь ведомство снова называется Госавтоинспекция.

Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали такое название. Милиция, не знаю, будет ли, но Госавтоинспекция уже есть, - сказал он.

Госавтоинспекция существовала с середины 1930-х годов. В конце 90-х Госавтоинспекция (ГАИ) превратилась в ГИБДД (Государственная инспекция безопасности дорожного движения). Целью называлось «создание положительного имиджа дорожной инспекции». ГИБДД просуществовала 26 лет.

Возможно, будет и милиция. Глава пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко предложил вернуть ведомству это проверенное временем название.

Что касается милиции-полиции, когда была дискуссия на эту тему, мы категорически против выступали переименования. Потому что «полиция» с точки зрения политического восприятия - полицейщина. Это название, которое достаточно дискредитировано своими действиями в капиталистических странах и, конечно же, деятельностью полицаев во времена Великой Отечественной войны. Поэтому мы максимально плохо к этому относились и высказывали свою точку зрения.

Милиция даже с точки зрения восприятия слова вызывает доверие у людей. Не случайно, в Беларуси милиция. В этом отношении дискуссии пока нет, но я не исключаю, что мы вернёмся к этому направлению. Должна быть инициатива Министерства внутренних дел, которое отвечает за это, насколько они готовы не просто переименоваться. Потому что любое переименование должно нести за собой и функциональную нагрузку на изменение деятельности. Поэтому на что готово Министерство внутренних дел для улучшения качества работы - это вопрос к ним. А просто пошуметь - это не совсем правильно.

Последнее слово будет за МВД - кто знает, может оно когда-нибудь и вернёт прежнее название «Милиция».


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Метки: Александр Ющенко   МВД   депутат   милиция   название   полиция   
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17  комментариев
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242
Бывалый Трус 59 минут назад
Медицину восстановили, жильё пострадавшим от паводка построили, с мигрантами разобрались. Сидим такие и думаем, чем же нам ещё заняться!
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19k
babuby 4 минуты назад
Ну это просто отлично! Значит все, более серьёзные проблемы, уже решены!
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11k
Vacony 7 минут назад
дело не в том как называется .... а как работает... если раньше милиционер был добрым дядей, к которому бежали за помощью, то сейчас наоборот обходят 10 дорогой... И если к Гаи можно было приехать и получить помощь, то сейчас лучше объезжать ....
Доверие надо возвращать к этим конторам, а не имена менять ....
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18k
тов.Suhov 8 минут назад
Ссылка youtu.be
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11k
Сергей Попов 10 минут назад
Милиция - это народные органы правопорядка. А полиция - это охрана богатых от бедных. Поэтому не нужно возвращать название "милиция" организации, которая этому термину вообще не соответствует.
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9k
perekrestok 14 минут назад
опять деньги на смену вывесок и удостоверений. А вот недавно писали что дело о хищении 500 миллионов прекратили так как сроки рассмотрения в суде истекли. вот пусть переименованием занимаются за счет 500 миллионов. Когда досудят и вернут.
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6k
Руслан Полчаса назад
Вроде и при деле депутаны и прочая чиновничья мразь: переименовывают что то с завидным постоянством, оптимизируют. А по факту вредительством занимаются и под это дело нехилое бабло попилят.
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2k
Shurovik Полчаса назад
И очередная переаттестация? От формы содержание не меняется...
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281
Алексей Давыдов 36 минут назад
стране явно некуда делавать деньги на такой ребребинг!!!!
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17k
Booka1a 41 минуту назад
зае*али. что меняется от переименования? нихера. просто бабло отмывают
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12k
BarOb 52 минуты назад
Сколько бабла уходит на эти капризы по переименованию, ещё переименование полиции нас ждёт впереди и ведь инициатор не оплатит расходы
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15k
Ничоси 54 минуты назад
А у меня депутат -это трудяга, работающий на заводе и иногда приезжающий на съезд в Москву
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12k
Дмитрий Час назад
У кого то кончились бабки от прошлого переименования, 15 лет прошло. Пора пилить новые. Давай милицию! доводы будут те же?
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569
На хер ЗАПАД! Час назад
И сколько на этот раз млрд?
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6k
Wadim Час назад
Были и ГАИшники....настоящие.

https://bigpicture.ru/istoriya-mullo-nurova-samogo-chestnog/https://bigpicture.ru/istoriya-mullo-nurova-samogo-chestnog/

В Таджикистане инспектора ГАИ Мулло Нурова знали все. С «самым усатым гаишником СССР» обожали фотографироваться как местные, так и гости республики, а выписанный им штраф никого не огорчал и считался счастливым знаком. О Нурове до сих пор ходят легенды одна из них гласит, что он оштрафовал собственную жену. Все, кто знал майора, охотно верят в это, ведь он был кристально честным офицером и до последней минуты оставался верен своему долгу.

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12k
Juli Час назад
Ну осталось только летнее и зимнее время вернуть и в принципе про период президенства Медведева можно забыть.
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August
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