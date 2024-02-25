Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку

Шоу "зашло" не всем - кто-то из присутствовавших записал видео и отправил его Е.Мизулиной - главе Лиги безопасного интернета. Ответ последовал практически незамедлительно: Мизулина сообщила, что обратится в МВД.





В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию «Подъём» сообщили, что обращение зарегистрировано и грядёт проверка, по результатам которой будет принято решение.

Проверку действительно провели - в Телеграм-канале ГУ МВД по Красноярскому краю появился пост с подробным рассказом об этом.



