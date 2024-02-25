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Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку

Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку

Автор:
25 февраля 2024 09:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Е.Мизулина   МВД   день защитника отечества   красноярск   полиция   проверка   травести-шоу   
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Нестандартное поздравление с Днем защитника Отечества заинтересовало Е.Мизулину.

Красноярский клуб устроил необычное шоу для своих посетителей. 23 февраля их поздравляли накрашенные мужчины в форме, переодетые женщинами.


Шоу "зашло" не всем - кто-то из присутствовавших записал видео и отправил его Е.Мизулиной - главе Лиги безопасного интернета. Ответ последовал практически незамедлительно: Мизулина сообщила, что обратится в МВД.


В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию «Подъём» сообщили, что обращение зарегистрировано и грядёт проверка, по результатам которой будет принято решение.

Проверку действительно провели - в Телеграм-канале ГУ МВД по Красноярскому краю появился пост с подробным рассказом об этом.



После визита силовиков в ОВД из бара были доставлены 12 человек, а владелец клуба попал на карандаш полиции, и сейчас отдувается за проведение скандальной вечеринки.


Ранее представители Elton Bar, где прошло мероприятие, заявили, что День защитника Отечества могут праздновать все жители России, независимо от сексуальных предпочтений. А кляузник, сливший видео Е.Мизулиной, просто обиделся на то, что его вывели из заведения. Он отвратительно себя вёл, обливал посетителей спиртным, а одного из гостей залил газом из баллончика. В результате нарушителя попросили удалиться - он и отомстил.


Между тем, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. «Международное движение ЛГБТ» суд признал экстремистским и запретил его деятельность в стране, поэтому любые проявления, которые можно подтянуть к запрещённой тематике, будут и впредь пристально рассматриваться и наказываться.


*«Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено).

Источник:

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Метки: Видео   Е.Мизулина   МВД   день защитника отечества   красноярск   полиция   проверка   травести-шоу   
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14  комментариев
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8k
Alex 9 часов назад
Мерзкие пид**сы
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2k
КАКАнгел 2 часа назад
я не посещаю гей-бары гей -вечеринки и всякие гей-что-то там. и по этому не попадаю на такие шоу, а если вы зашли в гейклуб, намазали жёпу вазилином , прислонились в сортире к дырке в стене - то не делайте удивленное лицо что вас засадили. И не надо отсосамши у 50 человек писать мизулиной что вам поимели.
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316
ivandike 3 часа назад
К пленным бендеровцам их посадить
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18k
Karagi 3 часа назад
Так, ради интереса: почему слово "травести" под сноской? К нетрадиционным ориентациям оно не имеет никакого отношения. Травести - это актёры, играющие роли, несоответствующие их полу/возрасту. Да, Клара Румянова, озвучившая Зайца, и Юрий Стоянов, изображающий принцессу - тоже травести.
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44k
Карандаш 5 часов назад
3.14доры что то совсем распоясались.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
11k
5k
Артур 7 часов назад
Некоторые думают, что травести это от слова трансвестит. Путают эти два понятия...Ну,тогда надо снять с проката фильмы"Здрасте,яваша тетя","Джентельмены удачи","В джазе только девушки"российский фильм"Травести",,,и прочие, где народ переодевается в противоположный пол...Все проблемы от безграмотных придурков которые пишут кляузы и тупух функционеров которые их читают...
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1k
Alexandr 8 часов назад
Пид.расы они везде. Жуть.
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2k
Igor Grishaev 8 часов назад
Насмотрятся "Голубых устриц", а потом фулиганят.
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96k
Доктор Джонс 8 часов назад
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