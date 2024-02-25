Защитники уже не те: 23 февраля красноярский клуб устроил травести*-вечеринку

Нестандартное поздравление с Днем защитника Отечества заинтересовало Е.Мизулину.
Красноярский клуб устроил необычное шоу для своих посетителей. 23 февраля их поздравляли накрашенные мужчины в форме, переодетые женщинами.
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Шоу "зашло" не всем - кто-то из присутствовавших записал видео и отправил его Е.Мизулиной - главе Лиги безопасного интернета. Ответ последовал практически незамедлительно: Мизулина сообщила, что обратится в МВД.
В пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю изданию «Подъём» сообщили, что обращение зарегистрировано и грядёт проверка, по результатам которой будет принято решение.
Проверку действительно провели - в Телеграм-канале ГУ МВД по Красноярскому краю появился пост с подробным рассказом об этом.
После визита силовиков в ОВД из бара были доставлены 12 человек, а владелец клуба попал на карандаш полиции, и сейчас отдувается за проведение скандальной вечеринки.
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Ранее представители Elton Bar, где прошло мероприятие, заявили, что День защитника Отечества могут праздновать все жители России, независимо от сексуальных предпочтений. А кляузник, сливший видео Е.Мизулиной, просто обиделся на то, что его вывели из заведения. Он отвратительно себя вёл, обливал посетителей спиртным, а одного из гостей залил газом из баллончика. В результате нарушителя попросили удалиться - он и отомстил.
Между тем, в декабре 2023 года президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды ЛГБТ. «Международное движение ЛГБТ» суд признал экстремистским и запретил его деятельность в стране, поэтому любые проявления, которые можно подтянуть к запрещённой тематике, будут и впредь пристально рассматриваться и наказываться.
*«Международное движение ЛГБТ» (признано в России экстремистским и запрещено).
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