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В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу

В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу (2 фото)

Автор:
26 января 2022 16:06
Сообщество : Жить в России
Метки: девочка   депутат   мигранты   полиция   родители   самара   школа   шпана   
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Второклассницу пинали втроем. Теперь эту историю хотят замять.

18 января трое «детишек гостей» избили девочку. Дело было у школы №8, рядом с Кировским вещевым рынком. Местные называют его «мигрантским гетто». Как сообщают, второклассницу кинули в сугроб и запинали ногами.

Ее родители пошли снимать побои - у нее были синяки по всему телу и ушибы мягких тканей. Так что можно оценить масштаб издевательств, с учетом того, что она была в плотной зимней одежде. Потом обратились в полицию и школу, где учится девочка и эти «друганы». В школе пообещали провести проверку и разобраться, в полиции приняли их заявление.

После этого семье ребенка стали угрожать родители этих детишек, а девчонку продолжили шпынять в школе. Взрослые не стали это замалчивать и выложили историю в соцсети, вот тогда поднялась волна.

Местные жители потребовали назвать адреса «гостей», чтобы прийти к ним на разговор, а депутат Самарской городской Думы, Михаил Матвеев, взял дело под личный контроль. И вот его комментарий:

«Позвонил высокопоставленный региональный чиновник и попросил не раздувать эту историю, поскольку, “с его точки зрения, там нет межнационального состава”. Я так понимаю, что самарские власти не заинтересованы, чтоб в федеральных СМИ появилась информация, что в регионе существуют межнациональные конфликты. Поэтому они стараются эту историю купировать».

И добавил:

«Государство должно очень жестко пресекать любые межнациональные конфликты, и делать это сызмальства. Может это кому-то не понравится, но особенно жестко пресекать конфликты, где потерпевшими являются представители государствообразующего русского народа. Конечно, в таком возрасте дети не несут никакой ответственности. Но подобные истории должны заканчиваться депортацией семей с запретом на въезд в РФ. Если власть не хочет, чтобы все заканчивалось погромами — когда народ сам начнет на своей земле, где он хозяин, наводить порядок — тогда надо реагировать. Не считаю правильным, если это все спустят на тормозах, и поэтому намерен сегодня же обратиться к начальнику ГУ МВД по Самарской области Винникову и в Прокуратуру области, чтобы они досконального разобрались в причинах произошедшего».

Здравая точка зрения, совсем не похоже на вялые телодвижения чиновников из Калужской области.

Будем следить за развитием событий. Если уж за дело взялись депутаты, есть надежда, что шпана получит по заслугам. А заодно и те, кто их воспитал.

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Метки: девочка   депутат   мигранты   полиция   родители   самара   школа   шпана   
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29k
Мойша 2 часа назад
Мигранты должны понять, то ЛЮБОЕ нарушение закона приводит либо к отсидке, либо к депортации. Третьего не дано.
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1k
val 2 минуты назад
А фамилию "высокопоставленного регионального чиновника" можно обнародовать? Или это гостайна?
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2k
владимир 3 минуты назад
Колоссальная ошибка что дети мигрантов учатся вместе с людьми. Никаких прав на образование в нашей стране у мигрантов быть не должно.
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−30
Evgeniy Gkyra 6 минут назад
так чинушам же надо больше мигрантов, а то русские за еду работать не хотят
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3k
Нескучный сад 6 минут назад
Они наших детей избивают, а мы их детей в их же школах кормим (.https://m.fishki.net/4059852-rossija-nakormila-shkolynikov-tadzhikistana-na-63-mlrdrub-s-2013-goda.html)https://m.fishki.net/4059852-rossija-nakormila-shkolynikov-tadzhikistana-na-63-mlrdrub-s-2013-goda.html). Это как так получается?
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9k
Кенвуд 7 минут назад
Сейчас выходил из метро на станции Коммунарка, В толпе, идущих на встречу мне людей, заметил двух русских. ДВУХ В ТОЛПЕ. ППЦ, занавес.
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1k
vijilante 15 минут назад
А что тут удивительного ?
Зверьё черножопое,как видишь с детства так воспитано : только толпой и только слабого.
И родители ,глянь - не хуже детей себя ведут : вместо извинений угрозы.
И потом зверьё обижается что его называют "зверьём".
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934
Андрей Батаев 15 минут назад
Выселить на х*й этих чурок вместе с их потомством! Пусть у себя в стране беспределят!
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21k
koleos72 19 минут назад
Кто-то даёт очень много денег, чтобы заминать такие дела! Но кто-то эти деньги берёт и заминает! Каждый день происходят конфликты с чуркобесами, а власти не обращают внимания! Походу чурбаны уже при власти!
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13k
Valiko 23 минуты назад
Полез гуглить, наперед зная, что Михаил Матвеев, 146% не относится к едросне. Так и есть - КПРФ.
Столько же процентов, что звонила ему шишка из единой россии "со своей точкой зрения, что там нет межнационального состава”.
Мэр Лапушкина Е.В., губер Азаров Д.И. - из клана ЕдРо и работают в тесной связке. Репутация и работа на благо народа, мягко говоря, неважные.
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3k
VPJ Полчаса назад
Если уж за дело взялись депутаты, есть надежда, что шпана получит по заслугам. Да, депутаты получат свое, те, кто воспитал депутатов, еще большее свое, чиновник ТАААК получат по заслугам...Подростки враждебные нам на пиковом возрасте изнасилуют не одну девушку, девушки будут изнасилованы и убиты, кладбищенские за большое бабло закопают их....Да...все получат по заслугам. Кроме девочки.
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35k
Антон Полчаса назад
Пора уже черножопую мразь грузить в товарники и отправлять домой, но в первую очередь разобраться с диаспорами которые их здесь крышуют!
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6k
SuperTroll Полчаса назад
Раньше парни кричали "бей хачей/чурок спасай Россию"-многих посадили...А теперь кричат "бей рюских захватывай зимля!"-и все нормально, им ничего не будет...
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1k
Максим Максимов Полчаса назад
ну неужели сами пацаны-одноклассники этих "гостей с юга" не могут провести с этими у6людками "воспитательную беседу"???
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2k
Natali Полчаса назад
да их даже депортировать смысла нет, они меняют паспорта и возвращаются, надо в тюрьмы сажать и пусть отрабатывают
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853
Nick Полчаса назад
Мне граждане России важнее любых других. Тем более, что Самара - соседи. Но, что интересно, в будущем новом "Советском Союзе" мы должны опять подняться и поднять соседей на уровень саморазвития и взаимопонимания, который был до 90х годов. Надо напрягаться соседям, и помогать нам. Это инвестиции в сохранение огромных земель , народов и экономики для наших детей и внуков
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8k
Ivan Полчаса назад
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1k
Иван Полчаса назад
Не пользуйтесь услугами этих людей, не ходите в их кафе и магазины, не нанимайте на стройку и они сами исчезнут вместе с отпрысками.
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2k
Алекс Полчаса назад
Эти обезьяны точно дождутся возвращения милых, стриженых ребят. А я просто буду мимо проходить, когда наши милые ребята будут пиз"""ть "детишек гостей и гостей" нашей Родины.
Заеб@ли уже, ослое@ы
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32
Алексей 38 минут назад
Опять будут извиняться и сопли по физиономиям размазывать?
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725
Serg Dex 38 минут назад
Ауешная страна, чголовщина в крови и насаждается, че вы хотели, второкласники, да и мигранты такими же становятся.
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