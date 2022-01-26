В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу

Второклассницу пинали втроем. Теперь эту историю хотят замять.
18 января трое «детишек гостей» избили девочку. Дело было у школы №8, рядом с Кировским вещевым рынком. Местные называют его «мигрантским гетто». Как сообщают, второклассницу кинули в сугроб и запинали ногами.
Ее родители пошли снимать побои - у нее были синяки по всему телу и ушибы мягких тканей. Так что можно оценить масштаб издевательств, с учетом того, что она была в плотной зимней одежде. Потом обратились в полицию и школу, где учится девочка и эти «друганы». В школе пообещали провести проверку и разобраться, в полиции приняли их заявление.
После этого семье ребенка стали угрожать родители этих детишек, а девчонку продолжили шпынять в школе. Взрослые не стали это замалчивать и выложили историю в соцсети, вот тогда поднялась волна.
Местные жители потребовали назвать адреса «гостей», чтобы прийти к ним на разговор, а депутат Самарской городской Думы, Михаил Матвеев, взял дело под личный контроль. И вот его комментарий:
«Позвонил высокопоставленный региональный чиновник и попросил не раздувать эту историю, поскольку, “с его точки зрения, там нет межнационального состава”. Я так понимаю, что самарские власти не заинтересованы, чтоб в федеральных СМИ появилась информация, что в регионе существуют межнациональные конфликты. Поэтому они стараются эту историю купировать».
И добавил:
«Государство должно очень жестко пресекать любые межнациональные конфликты, и делать это сызмальства. Может это кому-то не понравится, но особенно жестко пресекать конфликты, где потерпевшими являются представители государствообразующего русского народа. Конечно, в таком возрасте дети не несут никакой ответственности. Но подобные истории должны заканчиваться депортацией семей с запретом на въезд в РФ. Если власть не хочет, чтобы все заканчивалось погромами — когда народ сам начнет на своей земле, где он хозяин, наводить порядок — тогда надо реагировать. Не считаю правильным, если это все спустят на тормозах, и поэтому намерен сегодня же обратиться к начальнику ГУ МВД по Самарской области Винникову и в Прокуратуру области, чтобы они досконального разобрались в причинах произошедшего».
Здравая точка зрения, совсем не похоже на вялые телодвижения чиновников из Калужской области.
Будем следить за развитием событий. Если уж за дело взялись депутаты, есть надежда, что шпана получит по заслугам. А заодно и те, кто их воспитал.
Источник:
- На заводе «Экоокна» в Бужаниново из-за "серой" зарплаты мигранты устроили массовую драку
- "Из пневматики стрелять буду": в Москве задержали подростка, угрожавшего напасть на школу
- Депутата из Приморья обвинили в педофилии и слили в Сеть фото 18+
- Ужас недели: девочка накормила одноклассников бабушкиным прахом
- Операция возмездие: в Подмосковье МВД устроит облавы на мигрантов
Понравилось95
Зверьё черножопое,как видишь с детства так воспитано : только толпой и только слабого.
И родители ,глянь - не хуже детей себя ведут : вместо извинений угрозы.
И потом зверьё обижается что его называют "зверьём".
Столько же процентов, что звонила ему шишка из единой россии "со своей точкой зрения, что там нет межнационального состава”.
Мэр Лапушкина Е.В., губер Азаров Д.И. - из клана ЕдРо и работают в тесной связке. Репутация и работа на благо народа, мягко говоря, неважные.
Заеб@ли уже, ослое@ы