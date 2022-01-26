В Самаре дети мигрантов толпой избили школьницу

18 января трое «детишек гостей» избили девочку. Дело было у школы №8, рядом с Кировским вещевым рынком. Местные называют его «мигрантским гетто». Как сообщают, второклассницу кинули в сугроб и запинали ногами.

Ее родители пошли снимать побои - у нее были синяки по всему телу и ушибы мягких тканей. Так что можно оценить масштаб издевательств, с учетом того, что она была в плотной зимней одежде. Потом обратились в полицию и школу, где учится девочка и эти «друганы». В школе пообещали провести проверку и разобраться, в полиции приняли их заявление.

После этого семье ребенка стали угрожать родители этих детишек, а девчонку продолжили шпынять в школе. Взрослые не стали это замалчивать и выложили историю в соцсети, вот тогда поднялась волна.

Местные жители потребовали назвать адреса «гостей», чтобы прийти к ним на разговор, а депутат Самарской городской Думы, Михаил Матвеев, взял дело под личный контроль. И вот его комментарий: