В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР»

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, а ныне кубанский депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирог не смог вылететь из питерского «Пулково» из-за матерных воплей во время просмотра Чемпионата мира по футболу в одном из баров на территории воздушной гавани.



Как сообщают очевидцы, всё началось после того, как ему принесли чек на 20 тысяч рублей. Пирог отказался расставаться с такой суммой и устроил скандал. Сотрудники бара вызвали на подмогу полицейских, после чего депутат начал материть и их. За что, собственно, и был задержан.