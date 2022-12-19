В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР»

Во всем виноват Чемпионат мира и чек на 20 тысяч рублей в одном из баров. А парламентарий, конечно, не при чём.
Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, а ныне кубанский депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирог не смог вылететь из питерского «Пулково» из-за матерных воплей во время просмотра Чемпионата мира по футболу в одном из баров на территории воздушной гавани.
Как сообщают очевидцы, всё началось после того, как ему принесли чек на 20 тысяч рублей. Пирог отказался расставаться с такой суммой и устроил скандал. Сотрудники бара вызвали на подмогу полицейских, после чего депутат начал материть и их. За что, собственно, и был задержан.
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Сейчас с достопочтимым слугой народа работает полиция. Однако питерское издание «Фонтанка» сообщает, что Пирога официально не задерживали в связи с депутатской неприкосновенностью, а просто приставили к нему охрану
которая его скрутила. В Госдуме инцидент пока не комментировали.
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Депутат либо вчера родился, либо ему голова только, чтоб есть в неё.
Я Пирога видел вживую на семинаре еще когда он боксом занимался. Оставил впечатление очень культурного человека с чувством юмора.
Депутатство оно, конечно, влияет на сознание, но... пока не услышу его комментарии, делать выводов не буду.
Судят мужика, который пробит другому голову канделябром во время игры в преферанс.
- Ну, подсудимый, расскажите как дело было? - спрашивает судья
- Ну... как... Я в козырного туза, он - масть... - отвечает подсудимый
- Так. А дальше?
- Я в масть, а он козыря...
- Так за это же канделябром по башке!
- Ну, а я-то что?!
Депутат ЕР - позор России.
Вор, быдло, свинья, гопник по определению.
Я б удивился, если б депутат ЕР в заводской столовой ветеранов труда угостил комплексным обедом и сам с ними пообедал.
А в аэропорту, со шмарой, да на народные деньги, прибухнуть и с ментами порамсить... Так это ж депутатские будни. Рутина так сказать. Братва гуляет уже 30 лет. Никто их не остановит. Развалили государство и куражатся.