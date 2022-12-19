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В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР»

В аэропорту «Пулково» задержали депутата «ЕР»

Автор:
19 декабря 2022 11:01
Сообщество : Криминал
Метки: аэропорт Пулково   депутат   задержание   полиция   скандал   чм   
4177
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Во всем виноват Чемпионат мира и чек на 20 тысяч рублей в одном из баров. А парламентарий, конечно, не при чём.

Экс-чемпион мира по боксу по версии WBO, а ныне кубанский депутат от партии «Единая Россия» Дмитрий Пирог не смог вылететь из питерского «Пулково» из-за матерных воплей во время просмотра Чемпионата мира по футболу в одном из баров на территории воздушной гавани.

Как сообщают очевидцы, всё началось после того, как ему принесли чек на 20 тысяч рублей. Пирог отказался расставаться с такой суммой и устроил скандал. Сотрудники бара вызвали на подмогу полицейских, после чего депутат начал материть и их. За что, собственно, и был задержан.

Сейчас с достопочтимым слугой народа работает полиция. Однако питерское издание «Фонтанка» сообщает, что Пирога официально не задерживали в связи с депутатской неприкосновенностью, а просто приставили к нему охрану которая его скрутила. В Госдуме инцидент пока не комментировали.

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Метки: аэропорт Пулково   депутат   задержание   полиция   скандал   чм   
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58  комментариев
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15k
куджо 2 часа назад
Я бы тоже матерно орал с чека
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9k
Юрий 2 минуты назад
Гляньте на его честные глаза. Он же депутат, он не мог столько съесть. Он, может, морепродукты терпеть не может. С этим надо разбираться.
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2k
Rhino 6 минут назад
А он хотел в аэропорту закусывать Шабли креветками по цене обеда в Теремке?
Депутат либо вчера родился, либо ему голова только, чтоб есть в неё.
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15k
Голос Вселенной 7 минут назад
Погулял по правилу "правой руки" - канешна, возмущается... Гулял бы по правилу "левой руки", чек был бы демократичней...
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32k
Fat Lynx 11 минут назад
Кого крутят, чего крутят - не понятно. На пи*дешь похоже.
Я Пирога видел вживую на семинаре еще когда он боксом занимался. Оставил впечатление очень культурного человека с чувством юмора.
Депутатство оно, конечно, влияет на сознание, но... пока не услышу его комментарии, делать выводов не буду.
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44
Jurij Grigorjev 11 минут назад
У депутата прекрасный вкус...
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6k
Семеныч 12 минут назад
С винишком конечно перегнули, 600%
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7k
evenSeven 13 минут назад
Что-то вспомнился старый анекдот:
Судят мужика, который пробит другому голову канделябром во время игры в преферанс.
- Ну, подсудимый, расскажите как дело было? - спрашивает судья
- Ну... как... Я в козырного туза, он - масть... - отвечает подсудимый
- Так. А дальше?
- Я в масть, а он козыря...
- Так за это же канделябром по башке!
- Ну, а я-то что?!
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15k
kotovski 14 минут назад
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1k
Вольдемар 17 минут назад
С хера ли Госдума должна комментировать инцидент с каким-то региональным депутатом? Раз город не указан, то, видимо, совсем региональным.. Но самое крутое это чек!!! Заедать Шабли балтийской сельдью может только конкретная деревенщина. Он бы, бл*, к вину (по 15000р за 0,3) и сухариков заказал бы, но, видимо, бар приличный и ни сухарей, ни семечек не оказалось
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1k
Юлия Фоксина 19 минут назад
Вот до чего цены в аэропортах РФ дошли, даже народным депутатам стало не по карману. :)
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13k
sonic24a 21 минуту назад
Бедняка. только на рыбу хватило. Пива даже не подумал заказать.
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1k
Алексей 22 минуты назад
Странный депутат. Он на кого впечатление хотел произвести? На даму или официанта? А вообще пожрать и попить даже олигархам мама собирает в аэропорт. Ибо там даже пошлое винишко внезапно оказывается дороже в 7 раз.
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2k
Dema 22 минуты назад
Это работягу отпи"дили и посадили,а этим мразям всё можно как с гуся вода.
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588
partners74 Полчаса назад
п.л.я!!! страна всем миром помощь собирает на СВО, а эта скотина селедку жрет в аэропорту. замотать его в канаты и п.из.д.ить. ремнем
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35k
Опаньки Полчаса назад
как с Шабли накрывает. Надо будет в пятницу водочку полернуть им
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3k
MATPOC 37 минут назад
Его с селёдки чтоль накрыло?
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421
Андерсен MATPOC 24 минуты назад
С бутылочки Шабли. Когда увидел ценник
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3k
Leonid 41 минуту назад
Атлантическая креветка по кругу пошла
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12k
harlamov 45 минут назад
Так чему удивляться?
Депутат ЕР - позор России.
Вор, быдло, свинья, гопник по определению.
Я б удивился, если б депутат ЕР в заводской столовой ветеранов труда угостил комплексным обедом и сам с ними пообедал.
А в аэропорту, со шмарой, да на народные деньги, прибухнуть и с ментами порамсить... Так это ж депутатские будни. Рутина так сказать. Братва гуляет уже 30 лет. Никто их не остановит. Развалили государство и куражатся.
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71k
Пётровыч 47 минут назад
Охренеть видос информативный, целую секунду смотрел, думал не досмотрю, настолько затянуто.
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48k
Войнов 47 минут назад
Запивать селедку Шабли?! Фи, моветон...
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