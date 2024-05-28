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В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир

В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир

Автор:
28 мая 2024 18:06
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   квартиры   пенсинеры   приговор   старики   черные риелторы   
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Остальные члены ОПГ получили по 10-20 лет в колонии.

Сегодня Московский городской суд отправил в колонию чёрных риелторов. Они через объявления в газетах искали одиноких пенсионеров и заключали с ними договора ренты и пожизненного содержания.

После подписания документов - травили стариков сильнодействующими препаратами. И продавали их квартиры.

Как сообщила подполковник юстиции Ольга Лаптева:

Из показаний свидетелей следует, что количество жертв может достигать 120 пенсионеров. Целый ряд таких смертей оформлялся через дружественных похоронных агентов и заканчивался кремацией, что исключает возможность проведения экспертизы.

Жертву начинали обхаживать подставные соцработники и сиделки. Они подмешивали в еду препараты и ждали, когда пенсионер умрёт.

Если человек продолжительное время сопротивлялся отравлению и не умирал, в квартиру вызывали специалиста, который устраивал «теплицу». На сленге отравителей это означало следующее: жертву, и без того ослабленную сильнодействующими препаратами в малых дозах, раздевали догола и накрывали тёплыми вещами. Параллельно, напротив человека ставили вентилятор, открывали окна, создав сквозняк, и раскрывали мокрое от пота тело. В итоге жертвы умирали от пневмонии.

Но однажды бандиты не рассчитали дозу, и при вскрытии экспертиза показала отравление антипсихотическим лекарственным препаратом (Клозапин). А дальнейшее расследование вывело силовиков на чёрных риелторов.

Главаря банды, с говорящим именем Иван Горб, признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и убийстве (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Он получил пожизненное. Светлана Данилова приговорена к 24 годам колонии. Яна Паршина, Ольга Троезубова и Инна Меликян получили от 10 до 16 лет.

Никто из них вину не признал и не раскаялся.

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Метки: Видео   СУД   квартиры   пенсинеры   приговор   старики   черные риелторы   
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3k
Куртуазный Маньерист 2 часа назад
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12k
Толян 9 минут назад
хорошо что посадили. знаю подобный случай - менты просто хер забили на то, что мужик пенсионерку грохнул и квартиру себе в центре москвы хапанул. специально с родственниками рассорил, чтобы она ни с кем не общалась, а потом как-то по быстрому бабуля умерла, а совершенно посторонний мужик стал хозяином ее квартиры.
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5k
Unda 17 минут назад
а вот стоило для них это того? и столько людей убили и сколько на все это вложений... ну пожили несколько лет красиво и то доходы еще легализовать надо, просто так большие деньги не потратишь....а теперь что?....
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7k
Владимир 18 минут назад
Фильм такой был "Нулевой километр", там как раз похожая тема была.
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12k
Juli Полчаса назад
в 2009 году на экзамене по уголовному праву меня спросили об отношении к смертной казни. Я в 20 лет честно сказала, что не могу пока ответить. Через 15 лет - однозначно я за неё.
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257
Corkscrew 50 минут назад
Для таких уродов должна быть только одна мера наказания - высшая, через повешение.
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129
FullPolarFox Corkscrew 16 минут назад
А я бы вспомнил 17 век, умерщвление на рудниках.
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671
Игорь 55 минут назад
Мерзавцы, слов нет! Маловато им дали... А Горба только могила исправит...
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425
Дело 58 минут назад
А нотариусы?
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10k
Alex Час назад
Я бы живьем сжег.
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
Надо отменять мараторий на смертную казнь!
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6k
methos2 Час назад
Меня удивляют сроки, получаемые членами подобных шаек.
Они работали все вместе, каждый знал, что очередная жертва будет убита. И свою очередь делал часть работы по получению прибыли. Срок у всех должен быть одинаковый и максимальный. Если один человек убил, но пришли они втроем и остальные пришли уносить труп, то они точно также убили.
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2k
Dimon Час назад
Хех...ну да, ну да! Ходили , как на работу к нотариусу продавать квартиры аж 120 раз ( это то что доказано) и никто ничего! Верим!
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22k
Альберт Час назад
Что-то сообщников маловато?
Там же квартиры переоформлялись, а это через "дружественных похоронных агентов" не провернуть.
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32k
AzuveR 2 часа назад
Только пожизненное.
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789
mik6059 2 часа назад
10-20 лет?????? Надо ОТ 20 давать. А лучше методично ликвидировать в местах заключения без шанса выйти вообще.
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August
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