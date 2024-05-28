В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир

Остальные члены ОПГ получили по 10-20 лет в колонии.
Сегодня Московский городской суд отправил в колонию чёрных риелторов. Они через объявления в газетах искали одиноких пенсионеров и заключали с ними договора ренты и пожизненного содержания.
После подписания документов - травили стариков сильнодействующими препаратами. И продавали их квартиры.
Как сообщила подполковник юстиции Ольга Лаптева:
Из показаний свидетелей следует, что количество жертв может достигать 120 пенсионеров. Целый ряд таких смертей оформлялся через дружественных похоронных агентов и заканчивался кремацией, что исключает возможность проведения экспертизы.
Жертву начинали обхаживать подставные соцработники и сиделки. Они подмешивали в еду препараты и ждали, когда пенсионер умрёт.
Если человек продолжительное время сопротивлялся отравлению и не умирал, в квартиру вызывали специалиста, который устраивал «теплицу». На сленге отравителей это означало следующее: жертву, и без того ослабленную сильнодействующими препаратами в малых дозах, раздевали догола и накрывали тёплыми вещами. Параллельно, напротив человека ставили вентилятор, открывали окна, создав сквозняк, и раскрывали мокрое от пота тело. В итоге жертвы умирали от пневмонии.
Но однажды бандиты не рассчитали дозу, и при вскрытии экспертиза показала отравление антипсихотическим лекарственным препаратом (Клозапин). А дальнейшее расследование вывело силовиков на чёрных риелторов.
Главаря банды, с говорящим именем Иван Горб, признали виновным в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и убийстве (пп. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК). Он получил пожизненное. Светлана Данилова приговорена к 24 годам колонии. Яна Паршина, Ольга Троезубова и Инна Меликян получили от 10 до 16 лет.
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Никто из них вину не признал и не раскаялся.
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Они работали все вместе, каждый знал, что очередная жертва будет убита. И свою очередь делал часть работы по получению прибыли. Срок у всех должен быть одинаковый и максимальный. Если один человек убил, но пришли они втроем и остальные пришли уносить труп, то они точно также убили.
Там же квартиры переоформлялись, а это через "дружественных похоронных агентов" не провернуть.
Ихними(!!!) же способами их же и казнить.