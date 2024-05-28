В Москве приговорили к пожизненному сроку главаря банды чёрных риелторов, убивавшего пенсионеров из-за квартир

Сегодня Московский городской суд отправил в колонию чёрных риелторов. Они через объявления в газетах искали одиноких пенсионеров и заключали с ними договора ренты и пожизненного содержания.

После подписания документов - травили стариков сильнодействующими препаратами. И продавали их квартиры.