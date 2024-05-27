Советские ковры и сложная география их узоров

Большинство детей, чья кровать располагалась у стены с ковром, перед сном отправлялось в увлекательное путешествие по узорам этого покрытия, следя взглядом или водя пальцем по замысловатым сплетениям линий — под такую «медитацию» хорошо засыпалось, и что самое интересное — это занятие никогда не надоедало.
Но, рассматривая все эти узоры, мало кому приходило в голову, что за каждым орнаментом обычно стоят старинные художественные традиции, каждая из которых имеет свои особенности даже в границах разных районов одного региона.
Если раньше все ковры делали ручным способом, то с приходом машинного производства технологии изготовления хоть и сильно изменились, но многие классические узоры удалось сохранить. И неудивительно, что советские ковры 60-80-х гг. порой имели завораживающий орнамент: каждая его деталь тщательно продумывалась и размещалась на своем месте с определенным смыслом.
Производством ковровых изделий занимались многие предприятия по всему СССР: в Туркмении, Дагестане, Азербайджане, Армении, Молдавии, Украине и Башкирии, Московской, Курской, Воронежской, Пензенской, Тюменской областях и в ряде других регионов.
Советские ковры из Туркмении
У всех туркменских ковров имелась одна общая черта: преобладание красного цвета и геометрический прямолинейный узор. У таких ковров обычно центральное поле заполнялось правильными рядами геометрических фигур: ромб, прямоугольник со скошенными углами или восьмиугольник. Эти фигуры часто украшались стилизованными черными завитками, которые символизируют бараньи рога.
В одном регионе такие «рога» размещали внутри фигуры, в другом — предпочитали располагать их по краям. Бордюры туркменских ковров могли иметь до семи каемок, а между бордюром и бахромой (если таковая имелась), часто располагалась полоска с мелким рисунком. Основные цвета этих ковров — красный, синий, зеленый, коричневый, черный, желтый, кремовый, но если красный обычно преобладал, то вся остальная палитра использовалась довольно скромно.
Безусловно, приведенные выше признаки орнаментирования туркменских ковров, очень обобщенные. Так, например, среди центральных узоров могли располагаться крестообразные фигуры, а бордюр представлять собой широкую кайму, состоящую из восьмиугольников.
У ковров, сделанных на юге республики, часто встречались орнаменты в виде длинного стебля с зубчатыми листьями. Попадались ковры, узоры которых представляли собой сплетение криволинейных полос, стилизованно изображающие змей или с сюжетными рисунками — виноград, хлопок и пр.
Кавказские ковры
Советские ковры, сделанные на Кавказе (включая дагестанские) по своим достоинствам приравнивались к лучшим коврам мира — персидским. Главной темой их узоров было изображение райского сада: растений, птиц, иногда — животных. Например, у азербайджанских и дагестанских ковров центральное поле было либо решетчатым, либо медальонным.
В первом случае поле заполнялось некрупным растительным орнаментом или стилизованными птицами. Во втором — по продольной оси располагались медальоны в виде многоугольников или розеток, внутри и по фону окруженные мелкими мотивами. Бордюры часто имели растительный узор, состояли из 3-6 каемок.
Армянские ковры отличались и богатством красок, и насыщенным орнаментом из растительных мотивов, которые сплетались в бесконечный узел. Пожалуй, самыми знаменитыми были ковры «Ереван» и «Иджеван», для которых характерной деталью был цветок лотоса, больше ни в каких кавказских коврах не встречающийся.
Советские ковры из Тюмени
У тюменского ковроткачества оказались очень интересные корни: оказывается, в район Тобольска это ремесло занесли бухарские и татарские переселенцы. Но если на технологию производства это оказало самое непосредственное влияние (ковры обычно делали с высоким ворсом и удлиненной формы), то узоры со временем стали использоваться такие же, как и у большинства русских ковров. Как правило, основным элементом узора становились красные розы и другие яркие цветы на черном или темно-синем фоне.
У остальных русских ковров — воронежских, курских, тульских, тамбовских и пр. узор строился по привычной схеме: в центре круг или овал, заполненный цветами — садовыми, полевыми или букетами роз. Изначально курские ковры можно было отличить от других по наличию красных роз на темном фоне, но ближе к середине прошлого века цветовая гамма существенно расширилась, и фон мог быть кремовым, голубым, желтым, коричневым, зеленым.
Воронежское ковровое производство со временем цветочный орнамент разбавило геометрическими узорами; пензенские мастера почему-то предпочли копировать орнамент кавказских ковров, шадринские ковры украшали преимущество геометрическими фигурами.
Источник:
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