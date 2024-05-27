Советские ковры и сложная география их узоров

Но, рассматривая все эти узоры, мало кому приходило в голову, что за каждым орнаментом обычно стоят старинные художественные традиции, каждая из которых имеет свои особенности даже в границах разных районов одного региона.

Если раньше все ковры делали ручным способом, то с приходом машинного производства технологии изготовления хоть и сильно изменились, но многие классические узоры удалось сохранить. И неудивительно, что советские ковры 60-80-х гг. порой имели завораживающий орнамент: каждая его деталь тщательно продумывалась и размещалась на своем месте с определенным смыслом.