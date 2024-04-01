Загадка монолитов Алок Иком

Монолиты Алок Иком – это группа каменных изваяний, расположенных в Икоме – районе, населённом представителями народа экои. Эти люди обитают в небольших поселениях и называют каменные монолиты атал или акванши.

Эти монолиты распределены между 30 общинами в этом районе. Несмотря на то, что в некоторых случаях камни повреждены эрозией, в каждой общине они расположены идеальными кругами.

Некоторые поселения возведены вокруг каменного круга, расположенного в центре. В других монолиты находятся в лесу, за пределами поселений.

Основная часть объектов из базальтовой породы, но встречаются и те, что сделаны из известняка и песчаника. Все монолиты вертикальные и оформлены резьбой, изображающей человеческие черты: два глаза и рот, остроконечная борода и корона на голове. На них также изображены пупок, пальцы и геометрические фигуры.

На лицах присутствуют ярко выраженные шрамы, характеризующие принадлежность к племени. Большая часть изваяний вырезана очень искусно, а сложные геометрические мотивы покрывают весь камень.