Загадка монолитов Алок Иком

В штате Кросс-Ривер на юге Нигерии есть около 300 каменных монолитов, расположенных кругами. Они состоят из вулканического камня и были созданы в период с XVI по начало XX века. Высота каждого варьируется от 0,3 до 1,8 метра.
Уникальность этих изваяний заключается в резьбе, которая нанесена на поверхность. Эта резьба, состоящая из повторяющихся узоров, стилизованных лиц и надписей, завораживает археологов не меньше, чем озадачивает их.
Ведь считается, что надписи на камне – это форма визуальной коммуникации и письма. Эти монолиты содержат язык, который был утрачен совсем недавно, и, возможно, являются ключом к разгадке древней культуры.
Монолиты Алок Иком – это группа каменных изваяний, расположенных в Икоме – районе, населённом представителями народа экои. Эти люди обитают в небольших поселениях и называют каменные монолиты атал или акванши.
Эти монолиты распределены между 30 общинами в этом районе. Несмотря на то, что в некоторых случаях камни повреждены эрозией, в каждой общине они расположены идеальными кругами.
Некоторые поселения возведены вокруг каменного круга, расположенного в центре. В других монолиты находятся в лесу, за пределами поселений.
Основная часть объектов из базальтовой породы, но встречаются и те, что сделаны из известняка и песчаника. Все монолиты вертикальные и оформлены резьбой, изображающей человеческие черты: два глаза и рот, остроконечная борода и корона на голове. На них также изображены пупок, пальцы и геометрические фигуры.
На лицах присутствуют ярко выраженные шрамы, характеризующие принадлежность к племени. Большая часть изваяний вырезана очень искусно, а сложные геометрические мотивы покрывают весь камень.
30 каменных кругов расположены в 7 основных районах штата. По словам доктора Абу Эдета, исследователя с факультета истории и международных исследований в штате Кросс-Ривер, эти монолиты представляют собой коллективную память о происходивших в далёком прошлом событиях.
Некоторые люди считают, что термин акванши означает мёртвого человека под землёй. Он относится именно к монолитам, принадлежащим семье, клану или деревне, и предполагается, что эти камни связаны с предками этих людей.
Таким образом, каждый монолит представляет собой предка, и эта концепция подтверждается устной историей народа экои. Согласно ей, предки племени установили камни на их месте, принеся из ближайшей реки, где поток воды сделал заготовки гладкими. После этого предки вырезали на камнях лица, чтобы изобразить своих умерших вождей.
Таким образом, частица жизненной сущности усопшего может продолжать земное бытие в камне, скульптуре или идоле и быть ближе к людям и своим потомкам. Многочисленные культы предков в различных культурах проявляются в ритуальном общении с героем рода и заручением поддержкой своего родового канала через его аналог в материальном предмете. В таком качестве и может выступать каменная фигура предка.
У народа экои в его деревнях главный священник или духовный глава называется нун. Этим ключевым фигурам в общинах воздаются такие же почести – после смерти в их честь ставят резной камень.
Экои верят, что душа умершего возвращается жить в камни, и поэтому их общины сохранились, а великие предки по-прежнему присутствуют в них.
Хотя на камне изображена лишь верхняя часть, а тело ниже пупка не прорисовано, неизменное наличие бороды указывает на то, что все люди – мужчины. Однако существуют различные мнения и теории по этому поводу, и на разных участках есть множество различных рисунков.
Некоторые монолиты по неизвестным причинам выглядят необычно: у них массивная голова или отсутствует пупок. Возраст монолитов по отношению друг к другу также неясен, и только эрозия и расположение могут дать какую-то информацию.
Впервые монолиты были обнаружены современными исследователями в 1903 году и с тех пор не поддаются никаким попыткам расшифровать их. Надписи на камнях, по-видимому, представляют собой раннюю форму пиктографического письма. Подобные нерасшифрованные письмена были найдены и в других местах штата Кросс-Ривер.
Хотя надписи на всех камнях расположены одинаково, каждая из них уникальна, как отпечаток пальца. Каждый камень отличается от другого по оформлению и исполнению.
Геометрические изображения на монолитах показывают, что их создатели обладали базовыми знаниями в области математики и геометрии. Но смысл узоров, как и надписей, известен только их создателям.
Похожие каменные узоры есть в Гамбии, со своим уникальным дизайном, интерпретацией и сложностью. Аналогичные геоглифы были найдены в Танзании. Однако ни одно из этих мест не смогло помочь в расшифровке камней.
Но время, чтобы разгадать секрет камней, может истечь. Монолитам угрожает опасность из-за сильных дождей, уничтожающих изображения.
Влажность и жара в штате Кросс-Ривер повредили внешнюю поверхность камней, а падающие деревья привели к дальнейшим разрушениям. Нельзя сбрасывать со счетов и банальный вандализм.
Правительство Нигерии при международной помощи признаёт важность сохранения и предпринимает попытки защитить оставшееся наследие. Возможно, благодаря тому, что осталось, камни все же удастся расшифровать, а загадки, которые они хранят, всё-таки будут разгаданы.
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