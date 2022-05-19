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Деревня в Буркина-Фасо, которая вся разрисована узорами и символами

Деревня в Буркина-Фасо, которая вся разрисована узорами и символами

Автор:
19 мая 2022 09:49
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   деревня   интересно   символ   узор   фото   
207
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Африка — это более полусотни стран, которые обладают одними из удивительнейших ландшафтов, когда-либо созданных природой. От густых тропических лесов Центральной Африки до огромных размеров пустыни Сахара, а затем и цветущей саванны на востоке — старый континент не перестает удивлять.

По словам археологов, это также место, где появились первые люди. Неудивительно, что Африка породила множество обычаев, древних обрядов, традиций и мистицизма. Одно из мест, где давние устои чтят и сегодня, — узорчатая деревня в Буркине-Фасо.


Необычная деревня

Небольшая, но очень атмосферная деревня под названием Тибеле расположена в стране Буркина-Фасо. Это чудесное поселение известно своей традиционной архитектурой гурунси и домами, тщательно украшенными вручную.

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Эти замысловатые дома были построены народом кассена. Они полностью сделаны из местных материалов: в основном из земли, дерева и соломы. У них есть уникальный дизайн, который обеспечивает как защиту от врагов, так и от палящего солнца. Небольшие проемы и двери высотой около полуметра обеспечивают необходимое количество света.


Но в глаза бросается украшение домов: все они были расписаны местными жителями вручную с особой тщательностью. Геометрические формы покрывают стены, превращая их в великолепные живописные полотна.

Создание узоров

Процесс требует многих дней работы из-за используемых материалов: смешанная грязь, натуральный мел и глина наносятся очень тщательно. Далее следует процесс полировки и наконец покрытие натуральным лаком, сделанным из листьев акации.

Традиционные узоры создаются вручную в черном, белом и красном цветах. Украшение стен этими художественными творениями — это коллективная деятельность, над каждым зданием работает более 15 женщин. Столь яркому и живописному оформлению подвергаются не только дома, но и мавзолеи умерших.

Для украшения стен также используются родовые символы и фигурки животных. Такое ощущение, что каждая картина хранит тайны вековой давности, превращающие всю деревню в потустороннее место. Еще более увлекательно то, что все картины уникальны, ни одна из них не повторяется. Это действительно свидетельство силы традиций и культуры африканского народа.



Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   деревня   интересно   символ   узор   фото   
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5  комментариев
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192
Жирный бот Час назад
Эх.. очень хочется улететь путешествовать куда нибудь, раньше - долбанная пандемия, сейчас - санкции(
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Жирный бот Babangdida Полчаса назад
долететь то как?
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