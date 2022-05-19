Деревня в Буркина-Фасо, которая вся разрисована узорами и символами

По словам археологов, это также место, где появились первые люди. Неудивительно, что Африка породила множество обычаев, древних обрядов, традиций и мистицизма. Одно из мест, где давние устои чтят и сегодня, — узорчатая деревня в Буркине-Фасо.

Необычная деревня

Небольшая, но очень атмосферная деревня под названием Тибеле расположена в стране Буркина-Фасо. Это чудесное поселение известно своей традиционной архитектурой гурунси и домами, тщательно украшенными вручную.