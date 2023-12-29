Мороз-художник и котики-ценители

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Когда за окном медленно падает снег, превращая привычный пейзаж в сказочный, самое время уютно пристроиться на подоконнике и любоваться простой магией зимы.
Конечно, предварительно неплохо бы вкусно поесть и хорошо поспать. Чтобы силы были. А то не такая уж это лёгкая работа – на мир через морозные узоры любоваться.
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