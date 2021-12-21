Бабочка с узором в виде черепа на спине





А теперь и вы, бедолаги, наткнулись на нее в своей ленте. Благо, что теперь мы с вами знаем, что смэрть от встречи с ней нам не грозит. Или не знаем? Ну, тогда читаем внимательно.





Чёрная метка. Версия для любителей насекомых.

«Кто повстречал тот умрет» — в один голос говорили жители разных континентов, знакомые с нашим мотыльком. А видеть его могли многие. На постоянной основе насекомыш живёт в Африке. Но вместе с миграциями он несёт печать смерти аж до Западной Европы.