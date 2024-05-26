В Санкт-Петербурге китайцы построят баню для прямых онлайн трансляций

По словам автора проекта, китайцы готовят целое реалити: будут угадывать, сколько продержится тот или другой участник в парилке или что обсуждают те, кто сидит за столом. На вопрос "Зачем это всё нужно?" ответ простой: "Заработать деньжат на донатах и просмотрах".

Для тех русских, кто готов париться на глазах у всего Китая, посещение будет бесплатным.