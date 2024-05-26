В Санкт-Петербурге китайцы построят баню для прямых онлайн трансляций

Китайцы строят баню в Санкт-Петербурге, чтобы наблюдать за тем, как парятся настоящие русские мужики и горячие красотки в купальниках, - сообщает SHOT. Идея - на миллион.
Как рассказал изданию SHOT бизнесмен из Петербурга, он заключил договор с китайской стриминговой компанией. Условия простые: с них — инвестиции. С нас — банный день по русским традициям. С одним условием - за тем, что происходит в бане, наблюдают тысячи китайцев. Из Китая.
По словам питерского бизнесмена, его менеджеры связались со стриминговой компанией из Китая и сделли им предложение. На обратную связь даже не надеялись. А когда получили в ответ иероглифы, растерялись и стали экстренно искать юристов со знанием китайского. Первый договор о сотрудничестве уже подписали. Главное условие — китайцы в режиме live хотят следить за банными процедурами россиян.
По словам автора проекта, китайцы готовят целое реалити: будут угадывать, сколько продержится тот или другой участник в парилке или что обсуждают те, кто сидит за столом. На вопрос "Зачем это всё нужно?" ответ простой: "Заработать деньжат на донатах и просмотрах".
Для тех русских, кто готов париться на глазах у всего Китая, посещение будет бесплатным.
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То есть им всё-таки скажут про весь Китай, следящий за ними.
А что будет если кто с излишним весом, или по каким другим причинам не подпадающий(ая) под критерии "настоящие русские мужики и горячие красотки в купальниках" захотят попариться? Или на дверях будет надпись - "Вход только для настоящих русских мужиков и горячих красоток в купальниках"?
Думаю, что это будет постанова. И хорошо, если не подпадающая под УК РФ за порнографию и т.д.
Если отбросить всю логику, клюкву и ваниль: Если кто-то изобретёт линзу, не подверженную запотеванию (без внешних поддержек за 100500 баксов) - да его в этой баньке лично воскресший Шопенгауэр попарит!