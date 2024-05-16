Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах

К вопросу подключился губернатор и полиция.
В Санкт-Петербурге взялись за самокатчиков (СИМ). Разговоры об этом шли давно, теперь теперь от слов перешли к делу. В начале этой недели губернатор Беглов заявил:
Проблемы возникают, город большой. Приезжает много гостей, и многие управляют самокатами в нетрезвом состоянии. Что хорошего, когда по тротуарам летит с непонятной скоростью тот или иной, скажем, чудак?
Надо наделить Петербург полномочиями определять зоны и характер ограничений для СИМ. Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России. Мы не знаем, где они зарегистрированы. А должны быть - в России. И в Петербурге. Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям.
Ситуация с самокатами и правда непростая. По всей России за 9 месяцев 2023 года число ДТП с СИМ выросло на 216% - 2 600 случаев. Питер вошёл в тройку городов с самой частой аварийностью по вине самокатчиков. Казалось бы, меньше 3 тысяч случаев ДТП по стране - не так уж и много. Но статистика постоянно ухудшается: если процесс не взять под контроль, через год будет 10 тысяч ДТП. Потом - 20к и по улицам уже нельзя будет ходить.
Так что ограничения будут. Уже в этом месяце власти планируют запретить парковки самокатов на набережных, ввести запрет на езду по тротуарам, ширина которых менее 2-3 метров, и ограничить скорость передвижения на СИМ до 15 км/час. Полиция уже изъяла с улиц более 2 тысяч самокатов из-за неправильной парковки (как правило, их арендуют, катаются, потом бросают посреди улицы и уходят). Сильнее всех досталось кикшеринговой компании Urent (она сдаёт самокаты в аренду). Но её пресс-служба от комментариев пока уклоняется.
Информацией об общем числе изъятых в Петербурге самокатов и основаниях, на котором происходят изъятия, пока не располагаем, - сообщили в компании.
Были слухи и об обысках в офисах Urent. Но её руководство эту информацию не подтвердило.
Так что и в этой сфере постепенно наводят порядок. Хотя многие считают, что сделать это надо было ещё вчера, а не дожидаться большого количества ДТП с самокатчиками.
Источник:
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И не важно, едет или плывёт, летит или ползёт, а может просто перемещается в пространстве.
Это все на что способны власти.
Организовать, контролировать и развивать это не про них.
У власти сидят старики, неспособные успеть за современным ритмом жизни, и живущие в своем мире.
Давно пора развивать этот вид транспорта, дорожки делать, полосы и соответственно наказания за несоблюдение.
Мне очень нравится ездить на самокате, я спокойно доезжаю до метро, до работы. Зачем мне гонять лишний раз машину или толкаться в метро когда я могу спокойно доехать на небольшом самокате, это и мне дешевле и другим мое отсутствие на дороге и в общ транспорте будет комфортнее.
Но для этого надо сесть, подумать, деньги выделять, пдд изменять, зачем? Проще запретить
надо сделать разделение - те, у которых максимальная скорость менее 20 км/ч - оставить "велосипедами" - а те, у которых скорость более 20 км/ч - приравнять к мопедам - соответсвенно на них права категории "мопед", и регистрация с номерами. ( 20км/ч - максимальная скорость в жилых зонах по пдд ).
С соответствующими обязанностями и штрафами.
П.издить надо их, П.ИЗДИТЬ. А у недорослей-самокатчиков штрафовать их родителей.
И у меня бешенство.
Почему, я за рулем, у меня там страховка, права, то, се, ответственность в конце концов вплоть до уголовной.
А эти чудаки на букву М оплатил и твори что хочешь.
Управы на них просто нет.
Почему бы на каждый самокат не повесить номер, при аренде приложение должно быть поверено, пусть даже с госуслугами или как то еще, чтобы конкретно знать, какой чудак был за рулем этого тарантаса.
А так стукнул и свалил в закат и все, ищи свищи...
Перед выборами ему декларировать нужно всё, что угодно и в немыслимых количествах