FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7987 постов • 3106 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах

Операция кикшеринг: власти Петербурга решили разобраться с чудаками на самокатах

Автор:
16 мая 2024 17:51
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Александр Беглов   Санкт-Петербург   аренда   кикшеринг   ограничения   самокаты   
5048
5

К вопросу подключился губернатор и полиция.

В Санкт-Петербурге взялись за самокатчиков (СИМ). Разговоры об этом шли давно, теперь теперь от слов перешли к делу. В начале этой недели губернатор Беглов заявил:

×

Проблемы возникают, город большой. Приезжает много гостей, и многие управляют самокатами в нетрезвом состоянии. Что хорошего, когда по тротуарам летит с непонятной скоростью тот или иной, скажем, чудак?

Надо наделить Петербург полномочиями определять зоны и характер ограничений для СИМ. Установить в числе требований наличие статуса налогового резидента России. Мы не знаем, где они зарегистрированы. А должны быть - в России. И в Петербурге. Также нужно организовать платные парковочные места и запретить движение по тротуарам и площадям.

Ситуация с самокатами и правда непростая. По всей России за 9 месяцев 2023 года число ДТП с СИМ выросло на 216% - 2 600 случаев. Питер вошёл в тройку городов с самой частой аварийностью по вине самокатчиков. Казалось бы, меньше 3 тысяч случаев ДТП по стране - не так уж и много. Но статистика постоянно ухудшается: если процесс не взять под контроль, через год будет 10 тысяч ДТП. Потом - 20к и по улицам уже нельзя будет ходить.

Так что ограничения будут. Уже в этом месяце власти планируют запретить парковки самокатов на набережных, ввести запрет на езду по тротуарам, ширина которых менее 2-3 метров, и ограничить скорость передвижения на СИМ до 15 км/час. Полиция уже изъяла с улиц более 2 тысяч самокатов из-за неправильной парковки (как правило, их арендуют, катаются, потом бросают посреди улицы и уходят). Сильнее всех досталось кикшеринговой компании Urent (она сдаёт самокаты в аренду). Но её пресс-служба от комментариев пока уклоняется.

Информацией об общем числе изъятых в Петербурге самокатов и основаниях, на котором происходят изъятия, пока не располагаем, - сообщили в компании.

Были слухи и об обысках в офисах Urent. Но её руководство эту информацию не подтвердило.

Так что и в этой сфере постепенно наводят порядок. Хотя многие считают, что сделать это надо было ещё вчера, а не дожидаться большого количества ДТП с самокатчиками.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Александр Беглов   Санкт-Петербург   аренда   кикшеринг   ограничения   самокаты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
49  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
goshan_hmc 8 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
24k
Killgrave 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Сергей Попов 2 часа назад
Если что, Urent сейчас принадлежит МТС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
78
komod77 2 часа назад
петухи раскукарекались
самокатов лишают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Сергей 3 часа назад
То есть по мнению Биг.Лова самокатчики самая главная проблема Питера?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
197
Бриллиант Сергей 3 часа назад
Одна ИЗ. И просто решаемая.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Maddy8 3 часа назад
те кто кукарекает про короткостволы, вы даже культуру электросамоката не освоили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Дмитрий 4 часа назад
Мудаков хватало везде и всегда. С избытком.
И не важно, едет или плывёт, летит или ползёт, а может просто перемещается в пространстве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
HUBLOT 4 часа назад
Интересная разборка намечается. Уверен, самокаты не просто так по тротуарам гоняют. Для этого в смольный хорошо занесли. А теперь могут спросить за занесенное. Братва бабло терять не захочет, а 90-е у нас никуда не уходили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
605
2023 4 часа назад
Самокатчики -- вселенское зло. Особенно когда они по двое впритирку едут на одном самокате, [мат].
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
515
Александр Портениер 5 часов назад
Из 10 самокатчиков 5 неадекватных и ещё 3 вообще отмороженных где-то такой расклад сейчас получается. А если серьёзно то это большая проблема и одними запретами тут нечего не решишь.Надо думать всё само не разрешится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Старичок 5 часов назад
а я уже начал переживать, что инициативу беглова поддержат даже платные протестуны. но дочитав комментарии до конца, понял, что все на своих местах. беглова натягивают на глобус, особо ретивые предлагают сначала разобраться с сосулями и снегом.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
31k
Aqueronte 6 часов назад
Запретить и не пущать.
Это все на что способны власти.
Организовать, контролировать и развивать это не про них.
У власти сидят старики, неспособные успеть за современным ритмом жизни, и живущие в своем мире.
Давно пора развивать этот вид транспорта, дорожки делать, полосы и соответственно наказания за несоблюдение.
Мне очень нравится ездить на самокате, я спокойно доезжаю до метро, до работы. Зачем мне гонять лишний раз машину или толкаться в метро когда я могу спокойно доехать на небольшом самокате, это и мне дешевле и другим мое отсутствие на дороге и в общ транспорте будет комфортнее.
Но для этого надо сесть, подумать, деньги выделять, пдд изменять, зачем? Проще запретить
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
2k
Омар Хайям 6 часов назад
Зачем что-то придумывать. До 2013 года была такая же проблема со скутерами и мопедами. Ввели категорию «М» и всё само прошло.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
373
SergVR 6 часов назад
придурки блин. лишь бы не извратили идею тем кто катается правильно. для правильно катающегося новость не страшна
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
AzuveR 6 часов назад
Видимо опечатка ,в названии поста . Не с чудаками ,а с петухами на самокатах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Доктор 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Леонович 7 часов назад
В РБ, если поймали гаишники пьяным на самокате или велике, водительское изымают
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
perekrestok 7 часов назад
Пока чиновники продолжат рулить этим бизнесом будет все хуже. Поэтому и название придумали - средства индивидуальной мобильности, чтобы самокаты не попадали ни подо что из действующих законов и правил. И все просьбы как то упорядочить и ограничить использование этих электричек - как разговоры с глухими. Так что электрички и дальше будут ездить где и как хотят и для них будут всячески ограничивать и автомобилистов и пешеходов. И не только в Питере.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Allmaster 7 часов назад
Пост прям в тему, вот пару часов только чуть не сшиб (м)чудака.
И у меня бешенство.
Почему, я за рулем, у меня там страховка, права, то, се, ответственность в конце концов вплоть до уголовной.
А эти чудаки на букву М оплатил и твори что хочешь.
Управы на них просто нет.
Почему бы на каждый самокат не повесить номер, при аренде приложение должно быть поверено, пусть даже с госуслугами или как то еще, чтобы конкретно знать, какой чудак был за рулем этого тарантаса.
А так стукнул и свалил в закат и все, ищи свищи...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
FullPolarFox 7 часов назад
Самое страшное что за это взялся Беглов, у этого нерукопожатого все происходит криво. Отдайте этот вопрос полиции, и только полиции, толку будет больше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
svetludmila 7 часов назад
Мысль правильная. Самокатчики не должны угрожать пешеходам. Но к проблеме надо подойти системно. Авто дорожает и занимает много места на дорогах, количество курьеров увеличивается, значит просто запретить велосипеды с самокатами нельзя. Ездить по скоростным шоссе с автомобилями тоже не вариант - всё равно будут жертвы. Добавляйте велодорожки, вводите права, адаптируйте законы и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 8 комментариев
Показать ещё
August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2932 поста (2884 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305354



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
В США мужчине запретили держать лодку у своего дома
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без национального флага
Сборная России по киберспорту отказалась выступать на чемпионате мира без...
Набирающие популярность в сообществах
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Зачем в городе нужны водолазы?⁠⁠
Руки не нужны: приложениями для Android можно будет управлять лицом
Руки не нужны: приложениями для Android можно будет управлять лицом
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 11 мая

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомобили#история#авто аварии#Юмор#кот#Спорт#Реакция#истории
#в мире#машина#Прикол#ДТП#факты#интересное#Китай#новости#криминал#Ynews
#люди#автомир#интересно#аварии#забавно#полиция#Автовсячина#собака#кино#екатеринбург
Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО Водителя упавшего в реку автобуса отправили на 2 месяца в СИЗО В Петербурге подали иск в суд на РПЦ В Петербурге подали иск в суд на РПЦ Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга Атмосфера коммунальных квартир Санкт-Петербурга "На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов "На плов?": в Петербурге остановили каршеринговое авто, в багажнике которого мигранты везли баранов Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО Бойца ММА, арендовавшего Porsche Cayenne и устроившего аварию в Петербурге, отправили в СИЗО

На что жалуетесь?

Вернуться