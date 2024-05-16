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В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков

В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков

Автор:
16 мая 2024 15:38
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мачете   мужчина   нападение   подростки   полиция   
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Хотя и его самого вырубили с одного удара.

Вчера вечером 46-летний мужик бродил по Красногвардейскому району Петербурга. С собой у него был мачете. Он увидел группу подростков у ТЦ и набросился на них с криком «всех порежу!»

Неадекват задел клинком ухо 14-летней девочке и порезал руку и живот 17-летнему парню. Но юноша, даже получив ранения, не испугался и одним ударом отправил мужика в нокаут.

И удерживал его до приезда полицейских. Видео снято будто на калькулятор, но такие уж уличные камеры возле ТЦ.

Выяснилось, что мужчина с мачете живёт в доме неподалёку от ТЦ. Почему напал - объяснить так и не смог. В сети уже стали гадать о причинах, якобы подростки шумели и всё в этом духе. Но нет, позже сообщили, что неадекват «был в изменённом состоянии сознания». То ли допился до чёртиков, то ли что-то принял.

На него возбудили уголовное дело по статье 213 ч.2 «Хулиганство с применением оружия». Максимальный срок наказания - до 7 лет тюрьмы. А подростков отвезли в больницу, наложили им швы и отпустили домой. Возможно, полицейские побеседуют и с их родителями. Чтобы выяснить - почему несовершеннолетние тусуются поздно вечером и ищут на свою голову приключений.

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   мачете   мужчина   нападение   подростки   полиция   
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9  комментариев
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18k
ron Час назад
мужик в питере с мачете? ладно, норм... у меня только один вопрос - в 2024 году снимали на калькулятор? )))
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21k
Luc72 Минуту назад
Ну дак и написали бы сразу в заголовке, что произошло сие глубокой ночью под окнами возле круглосуточного магазина.
И все становится на места.
А мачете... Ну не Брюс Ли мужик, и не Ван Дамм, и он это осознавал... Что было под руками, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТЕПЕНИ ДОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА толпой малолеток, то и взял.
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36k
Fat Lynx 12 минут назад
Это Питер...
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2k
Alexander Gorn 13 минут назад
Этот?
Хотя этого бы с одного удара не вырубили...
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282
Константин Котов 20 минут назад
Какой неадекват, Питер же. Неадекват в Питере, ну не знаю, с томиком Есенина например к пацанам бы вышел.
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25k
Shtoppi 49 минут назад
если чувака достала толпа и он вышел к ним с тем что имел под рукой - с мачете, то стремно подумать о том, что если бы у него была возможность затовариться парой противотанковых гранат например?
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August
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