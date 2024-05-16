В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков

Хотя и его самого вырубили с одного удара.
Вчера вечером 46-летний мужик бродил по Красногвардейскому району Петербурга. С собой у него был мачете. Он увидел группу подростков у ТЦ и набросился на них с криком «всех порежу!»
Неадекват задел клинком ухо 14-летней девочке и порезал руку и живот 17-летнему парню. Но юноша, даже получив ранения, не испугался и одним ударом отправил мужика в нокаут.
И удерживал его до приезда полицейских. Видео снято будто на калькулятор, но такие уж уличные камеры возле ТЦ.
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Выяснилось, что мужчина с мачете живёт в доме неподалёку от ТЦ. Почему напал - объяснить так и не смог. В сети уже стали гадать о причинах, якобы подростки шумели и всё в этом духе. Но нет, позже сообщили, что неадекват «был в изменённом состоянии сознания». То ли допился до чёртиков, то ли что-то принял.
На него возбудили уголовное дело по статье 213 ч.2 «Хулиганство с применением оружия». Максимальный срок наказания - до 7 лет тюрьмы. А подростков отвезли в больницу, наложили им швы и отпустили домой. Возможно, полицейские побеседуют и с их родителями. Чтобы выяснить - почему несовершеннолетние тусуются поздно вечером и ищут на свою голову приключений.
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И все становится на места.
А мачете... Ну не Брюс Ли мужик, и не Ван Дамм, и он это осознавал... Что было под руками, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ СТЕПЕНИ ДОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА толпой малолеток, то и взял.
А мачете - предмет хозяйственно-бытового назначения. Оно не более опасно, чем большой кухонный нож, оборот свободный.
К стати, топор - он поопаснее будет, тоже свободно продаётся.