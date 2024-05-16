В Питере неадекват с мачете ранил двух подростков

Вчера вечером 46-летний мужик бродил по Красногвардейскому району Петербурга. С собой у него был мачете. Он увидел группу подростков у ТЦ и набросился на них с криком «всех порежу!»

Неадекват задел клинком ухо 14-летней девочке и порезал руку и живот 17-летнему парню. Но юноша, даже получив ранения, не испугался и одним ударом отправил мужика в нокаут.

И удерживал его до приезда полицейских. Видео снято будто на калькулятор, но такие уж уличные камеры возле ТЦ.