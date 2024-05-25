27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире

Люди интересуются, как Диана Армстронг справляется с бытовыми задачами и гигиеническими процедурами.
"Суммарная длина ногтей Дианы длиннее стандартного школьного автобуса! Она отращивает их вот уже более 27 лет!" — сообщается на официальной странице в Instagram* Книги рекордов Гиннеса.
Необычный титул американки привлек внимание пользователей сети. Многие поинтересовались, как женщина справляется с бытовыми задачами и гигиеническими процедурами.
- "Как она ходит в туалет? Неподдельное любопытство";
- "Я тоже об этом сначала подумал, но работала ли она когда-нибудь? Потому что с такими ногтями это нереально";
- "Как она вообще что-то делает, например, садится в машину или одевается?".
Во время интервью журналистам британского таблоида Daily Star Армстронг ответила.
"Знаете, я хожу в туалет так же как и все остальные, просто использую свои ногти, возможно, другим способом. Мне нужно много туалетной бумаги, чтобы обмотать ее вокруг руки", — объяснила Диана.
Люди также поинтересовались, почему американка решила не делать себе обычный маникюр. Оказалось, что за этим кроется трагическая история. Однажды, когда Диана ходила за покупками в супермаркет, раздался звонок от ее младшей дочери, которая сказала, что старшая сестренка Латиша почему-то не просыпается. Как стало известно позже, ребенок умер во сне из-за приступа астмы.
Армстронг рассказала, что у нее всегда были длинные ногти, которые 16-летняя Латиша приводила в порядок каждые выходные.
"Она была единственной, кто делал мне маникюр, — аккуратно полировала и подпиливала ногти", — вспоминает скорбящая мать, отметив, что не обрезает с тех пор ногти, чтобы сохранить память о дочери.
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