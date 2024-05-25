27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире

Люди также поинтересовались, почему американка решила не делать себе обычный маникюр. Оказалось, что за этим кроется трагическая история. Однажды, когда Диана ходила за покупками в супермаркет, раздался звонок от ее младшей дочери, которая сказала, что старшая сестренка Латиша почему-то не просыпается. Как стало известно позже, ребенок умер во сне из-за приступа астмы.

Армстронг рассказала, что у нее всегда были длинные ногти, которые 16-летняя Латиша приводила в порядок каждые выходные.