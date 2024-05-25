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27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире

27 лет не подстригала: как живет рекордсменка с самыми длинными ногтями в мире

Автор:
25 мая 2024 11:20
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   в мире   люди   ногти   рекорд   рекордсменка   с самыми длинными ногтями в мире   факты   фото   
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Люди интересуются, как Диана Армстронг справляется с бытовыми задачами и гигиеническими процедурами.

"Суммарная длина ногтей Дианы длиннее стандартного школьного автобуса! Она отращивает их вот уже более 27 лет!" — сообщается на официальной странице в Instagram* Книги рекордов Гиннеса.

Необычный титул американки привлек внимание пользователей сети. Многие поинтересовались, как женщина справляется с бытовыми задачами и гигиеническими процедурами.

  • "Как она ходит в туалет? Неподдельное любопытство";
  • "Я тоже об этом сначала подумал, но работала ли она когда-нибудь? Потому что с такими ногтями это нереально";
  • "Как она вообще что-то делает, например, садится в машину или одевается?".

Во время интервью журналистам британского таблоида Daily Star Армстронг ответила.

"Знаете, я хожу в туалет так же как и все остальные, просто использую свои ногти, возможно, другим способом. Мне нужно много туалетной бумаги, чтобы обмотать ее вокруг руки", — объяснила Диана.

Люди также поинтересовались, почему американка решила не делать себе обычный маникюр. Оказалось, что за этим кроется трагическая история. Однажды, когда Диана ходила за покупками в супермаркет, раздался звонок от ее младшей дочери, которая сказала, что старшая сестренка Латиша почему-то не просыпается. Как стало известно позже, ребенок умер во сне из-за приступа астмы.

Армстронг рассказала, что у нее всегда были длинные ногти, которые 16-летняя Латиша приводила в порядок каждые выходные.

"Она была единственной, кто делал мне маникюр, — аккуратно полировала и подпиливала ногти", — вспоминает скорбящая мать, отметив, что не обрезает с тех пор ногти, чтобы сохранить память о дочери.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Видео   в мире   люди   ногти   рекорд   рекордсменка   с самыми длинными ногтями в мире   факты   фото   
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7  комментариев
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6k
sumrаknn 57 минут назад
В Советском Союзе была песенка - хорошими делами прославиться нельзя
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Flint 10 минут назад
Ок, допустим с походом в сортир разобрались. А как она в носу ковыряется? Хотя спину чесать удобно, наверное)
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8k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Харон ( Χάρων) 39 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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149k
parallax 51 минуту назад
На кой такая жизнь, одни проблемы.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3462 поста (3159 в горячем)

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