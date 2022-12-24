Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет

Почему о нем ничего нет в Книге рекордов Гиннесса.
Официально считается, что дольше всех из людей прожила Жанна Кальман из Франции: старушке было 122 года, когда она скончалась. Однако есть и неофициальная статистика. Но, возможно, самая долгая жизнь была у горца Ширали Муслимова, который скончался на 168-м году жизни.
Родившийся в XIX столетии
Согласно семейным преданиям, рекордсмен появился на свет 26 марта 1805 года. Родился он в горах, в селении Барзаву, которое сейчас относится к Азербайджану. В былые времена у горцев была своеобразная традиция записывать информацию о рождении своих детей: день рождения они вырисовывали на глиняной посуде, а затем закапывали ее в землю своего двора.
Когда в горные народы пришло мусульманство, то традиция немного изменилась: даты стали записывать прямо на домашнем Коране. Семья Муслимовых не исключение: родители Ширали выбрали первый способ и, как и положено, закопали горшок с датой рождения сына в своем саду. Потом, когда у мужчины появился паспорт, там была указана именно эта дата с горшка.
В горных селениях выбор профессии был невелик, поэтому всю свою жизнь Ширали проработал чабаном, а это больше 150 лет. Сначала он помогал своему отцу, а затем, когда вырос и обзавелся семьей, у него появилось и свое стадо. Женат Муслимов был три раза, последняя супруга пережила его на пятнадцать лет. Кстати, третий раз он женился на 137 году жизни на 57-летней Хатум-ханум. Вскоре после свадьбы у них появилась дочка. Предыдущие супруги подарили Ширали большее количество детей: по разным данным, к концу жизни у долгожителя было от 150 до 200 детей, внуков и правнуков.
Народ-долгожитель
Ширали Муслимов появился на свет в талышской семье: этот народ живет в горных районах Азербайджана. Талыши славятся своим долголетием: почти половина из них отмечает свое столетие. Родители мужчины тоже дожили до преклонного возраста: мать отметила свое 90-летие, а отец пережил ее еще на двадцать лет. Так в чем же секрет такой долгой жизни?
Сам Ширали считал, что лень порождает смерть и именно работа помогает ему жить здоровой и полноценной жизнью. В свои 168 лет он был активным, все еще работал и сохранял свежий ум. Даже в преклонном возрасте он был отличным чабаном и работал не меньше, чем молодые. Учитывая, что чабаны проходят десятки километров по горам, вряд ли многим старцам удавалось работать в таком режиме.
Возможно, у Ширали было отличное здоровье не только благодаря работе. Питался он простой и здоровой пищей: сырами, медом, домашним молоком. Пил Муслимов либо родниковую воду, либо травяные чаи, собранные тут же в горах. И конечно, как человек, исповедующий ислам, он никогда не пил и не курил. Умер долгожитель в 1973 году, прожив 168 лет, пять месяцев и четыре дня.
Почему рекорд так и не признали
Однако рекордсменом Муслимова считали только в СССР, продолжают считать в России и в Азербайджане, а также в других странах постсоветского пространства. В прошлом веке о советском долгожителе вышло несколько передач и публикаций в газетах. Представители Книги рекордов Гиннесса также приезжали в деревню Барзаву к жене Ширали, когда чабан уже умер. Но они посчитали, что возраст Муслимова завышен, а в документах допущена ошибка, так как в паспорте дата рождения была взята с глиняного горшка.
Эта история до сих пор остается спорной, и, вероятно, Ширали стал единственным в современной истории человеком, кто дожил до столь преклонных лет.
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