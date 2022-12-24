Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет

Официально считается, что дольше всех из людей прожила Жанна Кальман из Франции: старушке было 122 года, когда она скончалась. Однако есть и неофициальная статистика. Но, возможно, самая долгая жизнь была у горца Ширали Муслимова, который скончался на 168-м году жизни.

Родившийся в XIX столетии

Согласно семейным преданиям, рекордсмен появился на свет 26 марта 1805 года. Родился он в горах, в селении Барзаву, которое сейчас относится к Азербайджану. В былые времена у горцев была своеобразная традиция записывать информацию о рождении своих детей: день рождения они вырисовывали на глиняной посуде, а затем закапывали ее в землю своего двора.