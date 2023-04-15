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Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству

Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству

Автор:
15 апреля 2023 10:31
Сообщество : Эксперименты
Метки: в мире   видео   люди   одиночество   пещера   рекорд   фото   эксперименты   
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Испанская альпинистка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и побила рекорд по изоляции почти вдвое.

Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года. По ее словам, она не знает ничего о мире с этого момента. В течение 500 дней она жила на глубине 70 м, не имея доступа ни к каким приборам измерения времени или средствам связи.

Всё это происходило в рамках эксперимента «Пещера времени» компании Dokumalia. Команда специалистов из институтов Гранады и Альмерии следила за состоянием Фламини с помощью камер видеонаблюдения и фиксировала изменения в ее состоянии, чтобы понять, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику и восприятие времени. Еду для спортсменки оставляли в промежуточной точке пещеры, где нельзя пересечься или выйти на связь.

Сама Фламини отметила, что большую часть времени ей нравилось жить в пещере, хотя бывали и сложные моменты, например нашествие мух. Она также сообщила, что не испытывала никаких побочных эффектов от изоляции, кроме слуховых галлюцинаций. Время, проведенное под землей, женщина посвятила чтению, письму и рисованию.


Предыдущий мировой рекорд по одиночеству установила итальянка Кристина Ланцони, которая прожила в подземной лаборатории 269 дней.

Видео

Источник:

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Метки: в мире   видео   люди   одиночество   пещера   рекорд   фото   эксперименты   
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26  комментариев
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12k
Shtoppi Час назад
<<В течение 500 дней она жила на глубине 70 м...>>
------------
по фото сразу становится понятно, что психиатрам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть ее психику в нормальное состояние.
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5k
saliamnn 8 минут назад
Это же какое надо иметь чувство воли!500 дней не выносить мозги другому....
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2k
Lexx 9 минут назад
А всё что она насрала за 500 дней, так и осталось лежать в пещере?
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7k
Компьютер DELL монитором 11 минут назад
Да ладно ....
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798
Uganda 16 минут назад
И зачем вылезла...
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776
Igor Grishaev 21 минуту назад
Глянет, что в мире творится, и опять в пещеру на год
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8k
Артём 23 минуты назад
Узнает, что в мире твориться, обратно залезет.
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−7
Дима Полчаса назад
Про Агафью Лыкову они не слышали что ли?
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47k
Мойша Полчаса назад
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19k
Василий 56 минут назад
Как просрать 500 дней своей жизни
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387
Андрей 59 минут назад
Да звездят, очередную ведьму раскопали... Скоро начнется падеж скота, сдохнут виноградники, мухи у нее свои есть, потом её кто-нибудь трахнет и она породит вселенское зло....
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10k
Владимир Час назад
Страшило то какое, запихните обратно, и не доставайте!
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2k
Alex Час назад
Походу тетка о**ела потом, когда узнала что в Мире творится.
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387
Андрей Час назад
То есть почитать было чего... И платили наверняка. А чего так можно было?...
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266
Александр Сергеев Андрей 47 минут назад
В тюрьме тоже платят и почитать есть что,туда не хотите,раз все равно где сидеть? 500 дней в одиночке,не видя никаких людей.
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387
Андрей Александр Сергеев Полчаса назад
То есть тюрьма в вашем понятии, это организация, где тебе предоставляют для место для одиночного отдыха, с набором литературы и пищей? Ну да бог вам лет на 10...
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2k
kleyman 2 часа назад
На первой фото её за этот "подвиг" мать драконов что ли встречает?
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15k
ss 2 часа назад
Вызывает сомнение - "без связи с внешним миром". Она что, батареек, еды, питья и прочего на пол года запасла? Да и в видео она, похоже, по рации разговаривает.
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388k
Алексей 2 часа назад
какая на хрен изоляция??? а жрала она что?камни?
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387
Андрей Алексей 56 минут назад
Алексей, Вы бы лучше спросили, куда она срала....Эта пещера по идее должна быть замкнутой.
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15k
ss 2 часа назад
От ковида пряталась?
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