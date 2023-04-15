Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству

Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года. По ее словам, она не знает ничего о мире с этого момента. В течение 500 дней она жила на глубине 70 м, не имея доступа ни к каким приборам измерения времени или средствам связи.

Всё это происходило в рамках эксперимента «Пещера времени» компании Dokumalia. Команда специалистов из институтов Гранады и Альмерии следила за состоянием Фламини с помощью камер видеонаблюдения и фиксировала изменения в ее состоянии, чтобы понять, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику и восприятие времени. Еду для спортсменки оставляли в промежуточной точке пещеры, где нельзя пересечься или выйти на связь.