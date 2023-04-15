Испанка провела 500 дней в пещере и побила мировой рекорд по одиночеству

Испанская альпинистка Беатрис Фламини провела 500 дней в пещере без связи с внешним миром и побила рекорд по изоляции почти вдвое.
Спортсменка вошла в пещеру 20 ноября 2021 года. По ее словам, она не знает ничего о мире с этого момента. В течение 500 дней она жила на глубине 70 м, не имея доступа ни к каким приборам измерения времени или средствам связи.
Всё это происходило в рамках эксперимента «Пещера времени» компании Dokumalia. Команда специалистов из институтов Гранады и Альмерии следила за состоянием Фламини с помощью камер видеонаблюдения и фиксировала изменения в ее состоянии, чтобы понять, как социальная изоляция и временная дезориентация влияют на психику и восприятие времени. Еду для спортсменки оставляли в промежуточной точке пещеры, где нельзя пересечься или выйти на связь.
Сама Фламини отметила, что большую часть времени ей нравилось жить в пещере, хотя бывали и сложные моменты, например нашествие мух. Она также сообщила, что не испытывала никаких побочных эффектов от изоляции, кроме слуховых галлюцинаций. Время, проведенное под землей, женщина посвятила чтению, письму и рисованию.
Предыдущий мировой рекорд по одиночеству установила итальянка Кристина Ланцони, которая прожила в подземной лаборатории 269 дней.
Источник:
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по фото сразу становится понятно, что психиатрам предстоит проделать большую работу, чтобы вернуть ее психику в нормальное состояние.
А, ну да, она же женщина...
Мужикам этого не понять...
Хотя, казалось бы, где толерантность...