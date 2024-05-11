Они готовят огромные гамбургеры, пироги, пиццу и многое другое, что заставляет общественность восхищаться и пускать слюнки. Все эти великолепные творения, содержащие море калорий, стоят того, чтобы вы их увидели и по достоинству оценили. Конечно, очень жаль, что у вас нет возможности попробовать их на вкус.