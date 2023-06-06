Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство

Житель Западного Йоркшира (Англия) сделал из мусорного бака довольно скоростное транспортное средство. Мужчина провёл успешное испытание на местном аэродроме и теперь надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса.
Эксцентричный инженер Майкл Уоллхед уверен, что его имя достойно занять место на страницах Книги рекордов Гиннеса. Мужчина приобрёл мусорный бак и модернизировал его, превратив в причудливое транспортное средство, причём довольно скоростное. Помимо прочих усовершенствований, Майкл оснастил свой контейнер двигателем «Suzuki GP125», колёсами от машин для картинга, коробкой передач с пятью передачами и амортизатором рулевого управления.
Все переделки обошлись энтузиасту в 700 фунтов, включая 20-фунтовую стоимость самого мусорного ведра. Устроив своей «машинке» испытание на местном аэродроме, Майкл сумел разогнать бак до скорости 88,51 километров в час, и это рекордный показатель.
Источник:
Сейчас инженер отправил отчёт о своём достижении в Книгу рекордов Гиннеса и с нетерпением дожидается ответа.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста