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Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство

Инженер превратил мусорный бак в необычное транспортное средство

Автор:
06 июня 2023 09:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   в мире   видео   инженер   люди   мусорный бак   рекорд   скорость   
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Житель Западного Йоркшира (Англия) сделал из мусорного бака довольно скоростное транспортное средство. Мужчина провёл успешное испытание на местном аэродроме и теперь надеется попасть в Книгу рекордов Гиннеса.

Эксцентричный инженер Майкл Уоллхед уверен, что его имя достойно занять место на страницах Книги рекордов Гиннеса. Мужчина приобрёл мусорный бак и модернизировал его, превратив в причудливое транспортное средство, причём довольно скоростное. Помимо прочих усовершенствований, Майкл оснастил свой контейнер двигателем «Suzuki GP125», колёсами от машин для картинга, коробкой передач с пятью передачами и амортизатором рулевого управления.

Все переделки обошлись энтузиасту в 700 фунтов, включая 20-фунтовую стоимость самого мусорного ведра. Устроив своей «машинке» испытание на местном аэродроме, Майкл сумел разогнать бак до скорости 88,51 километров в час, и это рекордный показатель.


Сейчас инженер отправил отчёт о своём достижении в Книгу рекордов Гиннеса и с нетерпением дожидается ответа.

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Метки: Англия   в мире   видео   инженер   люди   мусорный бак   рекорд   скорость   
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23k
ЦСКА Час назад
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Борис Карабанов Полчаса назад
Чувак, держись подальше от мусоровозов.
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Себастьян Перейра

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