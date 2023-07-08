Мужчина спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса

Непалец спустился на руках по лестнице в буддийском храме всего за 25 секунд и обновил рекорд.
Спортсмен из Непала спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса. 29-летнему атлету по имени Хари Чандра Гири потребовалось всего за 25,03 секунды, чтобы спустится на руках по лестнице в буддийском храме Джамчен Виджая в Катманду. Предыдущий рекорд был установлен девять лет назад Марком Кенни из США – 30,8 секунды.
Гири же ходит на руках с 8 лет. Этот навык раньше принес ему три мировых рекорда. Непалец быстрее всех спустился по 50 ступеням на руках, а также быстрее всех прошел на руках 10 и 50 метров с футбольным мячом между ног.
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-- Ну что, просветлённый, а ты так сможешь?
На что Будда ему ответил:
-- Нет, не могу. Но скажи мне, сколько ты потратил времени, чтобы научиться ходить по воде?
-- С раннего детства я жил в суровой аскезе, изнурял своё тело жестокими испытаниями и молил богов, чтобы они даровали мне такое умение, -- гордо ответил йог. -- И вот недавно они услышали мои молитвы и исполнили мою просьбу.
В это время к берегу причалил лодочник и Будда спросил у него, сколько стоит переправа. -- Два медяка, -- ответил тот.
Будда вытащил два медяка, показал их йогу и сказал:
-- Вот цена всей твоей жизни.
не пальцем и не палкой