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Мужчина спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса

Мужчина спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса

Автор:
08 июля 2023 10:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Видео   Непал   Рекорд Гиннесса   в мире   люди   рекорд   ступеньки   
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Непалец спустился на руках по лестнице в буддийском храме всего за 25 секунд и обновил рекорд.

Спортсмен из Непала спустился на руках по 75 ступеням и побил рекорд Гиннесса. 29-летнему атлету по имени Хари Чандра Гири потребовалось всего за 25,03 секунды, чтобы спустится на руках по лестнице в буддийском храме Джамчен Виджая в Катманду. Предыдущий рекорд был установлен девять лет назад Марком Кенни из США – 30,8 секунды.

Гири же ходит на руках с 8 лет. Этот навык раньше принес ему три мировых рекорда. Непалец быстрее всех спустился по 50 ступеням на руках, а также быстрее всех прошел на руках 10 и 50 метров с футбольным мячом между ног.

Источник:

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Метки: Видео   Непал   Рекорд Гиннесса   в мире   люди   рекорд   ступеньки   
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33k
АнтонПолднев 14 часов назад
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18k
Дмитрий 11 часов назад
Однажды Будда сидел на берегу реки и ждал лодочника, чтобы переправится на другой берег. В то же время на другом берегу появился старый йог, как положено, тощий, нагой, заросший, с вывернутыми суставами и горящим взором. Он посмотрел на Будду, сказал "Омммммм" и пошёл по воде аки посуху. Протопал поперёк всю реку, подошёл к Будде и с усмешкой спросил:
-- Ну что, просветлённый, а ты так сможешь?
На что Будда ему ответил:
-- Нет, не могу. Но скажи мне, сколько ты потратил времени, чтобы научиться ходить по воде?
-- С раннего детства я жил в суровой аскезе, изнурял своё тело жестокими испытаниями и молил богов, чтобы они даровали мне такое умение, -- гордо ответил йог. -- И вот недавно они услышали мои молитвы и исполнили мою просьбу.
В это время к берегу причалил лодочник и Будда спросил у него, сколько стоит переправа. -- Два медяка, -- ответил тот.
Будда вытащил два медяка, показал их йогу и сказал:
-- Вот цена всей твоей жизни.
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100
Julia Sepp 15 часов назад
Мужчина конечно молодец, только вот я не понимаю суть этих рекордов Гиннесса? Например рекорд самый длинный язык? Ты что-ли сам себе язык слепил?
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11k
DumDum 17 часов назад
Да, Гиннесс бы так не смог...
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90k
Херанука Паибалу 19 часов назад
патамушта он не пальцем деланный
не пальцем и не палкой
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