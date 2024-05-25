Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей?

Королевская кобра, или гамадриад, — самый узнаваемый вид ядовитых змей из семейства аспидов. Её визитные карточки: капюшон и характерную боевую стойку знает даже ребёнок. Ну а про всё остальное мы расскажем сегодня.

Владения венценосных рептилий простираются на всю Южную и Юго-Восточную Азию. Опасных змей там тьма: влажные тропические леса, постоянно плюсовая температура и много солнца — идеальный серпентарий. Потому кобры и пересели на диету из чешуйчатого спагетти. В какой-то момент поедать других змей стало легче, чем привычных лягушек и теплокровных.