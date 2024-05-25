Королевская кобра: почему они ведут «войну» против других змей?

Королевская кобра — это ваш верный друг среди врагов и заклятый враг среди друзей. С одной стороны, укус этой змеи смертелен, а с другой — кобры пожирают ядовитых змей, уменьшая наши шансы быть укушенными. Казнить нельзя помиловать? Давайте решать, где ставить запятую.
Королевская кобра, или гамадриад, — самый узнаваемый вид ядовитых змей из семейства аспидов. Её визитные карточки: капюшон и характерную боевую стойку знает даже ребёнок. Ну а про всё остальное мы расскажем сегодня.
Владения венценосных рептилий простираются на всю Южную и Юго-Восточную Азию. Опасных змей там тьма: влажные тропические леса, постоянно плюсовая температура и много солнца — идеальный серпентарий. Потому кобры и пересели на диету из чешуйчатого спагетти. В какой-то момент поедать других змей стало легче, чем привычных лягушек и теплокровных.
Пожирать себе подобных королевичам помогают две вещи: габариты и яд. Королевская кобра — крупнейшая ядовитая змея на планете. Взрослые особи вырастают до 5,8 метров! И всё это лишь для того, чтобы кишечник вмещал длинную добычу в виде своего родственника.
Но главное оружие кобры — не размеры, а яд. Он воздействует на нервную систему и выключает органы за считанные минуты. Мало того, что отрава ядрёная сама по себе, так и вливает её кобра по-змеиным меркам вёдрами. За один раз она впрыскивает от 400 до 1000 мг чистого токсина! Для примера: у привычных нам гадюк этот показатель от 10 до 30 мг. Не удивительно, что один кусь королевской кобры вырубает человека за 30, а слона — всего за 120 минут.
Зачем же такой мощный токсин? И это тоже связано с питанием нашей гостьи. Ведь у хладнокровных медленный метаболизм, а значит им нужна бо́льшая концентрация и доза, чтобы отрава эффективно подействовала.
Других змей яд кобр убивает также стремительно. Но чтобы укусить змею, её надо ещё найти. Другие рептилии ориентируются на тепло добычи. Но обнаружить хладнокровную жертву тепловизором невозможно! Поэтому кобры рассчитывают на обоняние, осязание и зрение. Это, кстати, ещё одна причина, по которой венценосная рептилия принимает знаменитую стойку: заметить добычу охотница может с расстояния до 100 метров.
Порой случается так, что на глаза кобрам попадаются свои же сородичи. Их они тоже без зазрения совести едят! Да, вкусы у царских особ крайне специфичные. Мелких кобрят взрослые особи проглатывают сразу же. А равные друг другу царевичи вызовут соперника на бой. Ну, чтобы выяснить, кто кого есть будет.
В традициях каннибализма и заключается главная сложность размножения королевских кобр. Санта Барбара по-змеиному, в зависимости от региона, начинается с января по апрель. Вначале самцы выслеживают готовую к спариванию самку и спорят, кто из них больше достоин обладать королевой. Друг друга они стараются не кусать и не ранить, ведь самое сложное — впереди.
Когда претендент на хвост и сердце найден, наступает момент истины. Самец медленно приближается к даме и обследует обстановку. Рискуют все: если вдруг самочка до этой встречи уже успела покутить с кем-то другим и забеременеть, кавалер запросто убьёт и съест её. Если же самец сам сделает неловкое движение или прошипит ей «в душ и без меня?», змееженщина нападёт и прикончит его.
Как понимаете, свидание у кобр проходят даже сложнее, чем у нынешнего поколения тиктокеров и зумеров. Но если все звёзды сойдутся, змеи образуют крепкую супружескую пару, по некоторым данным, — на всю жизнь. Вместе они переживут двухмесячную беременность и почти 4 месяца инкубации яиц в гнезде.
Нет, вы не ослышались. Королевские кобры — единственные змеи, что строят гнёзда. Делать это без конечностей, конечно, сложно. Чтобы донести материалы до места кладки, одну часть тела змеи сворачивают петелькой, а другой — ползут. Время, пока царская чета охраняет яйца, — самое смертоносное, а яд рептилий становится токсичнее обычного. Яжмама и яжбатя настолько безрассудны, что нападают даже на слонов! Что уж там какой-то двуногий примат!
Родители покидают кладку навсегда незадолго до вылупления змеят. Причина проста: за долгие месяцы охраны родители устают настолько, что могут не сдержаться и слопать своих же детей. Так, принцы и принцессы начнут свой опасный путь к собственному трону. В этом им поможет яд — он у малышей такой же мощный, как и у взрослых.
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