4 года заточения внутри чёрного яйца

Кладки яиц — одно из основных их отличий от более привычных скатов, хвостоколообразных. Дело в том, что все другие скаты яйцеживородящие. То есть детеныши вылупляются из яиц ещё у мамы в животе. А вот герои нашей статьи и их яйца — это исключение из правил. Они делают вот такие странные кладки.