4 года заточения внутри чёрного яйца

Пасха прошла, яйца раскрашены, побиты и съедены. Но вот вам креатив от матушки-природы по украшению скорлупок — он побьёт все человеческие выдумки. Полюбуйтесь! Это не фотошоп и даже не инопланетный зародыш. Это яйцо ската, или кошелёк русалки!
Для начала уточним: не все скаты откладывают ЭТО. Массовым производством кошельков для русалок занимается исключительно семейство ромбовидных скатов.
Кладки яиц — одно из основных их отличий от более привычных скатов, хвостоколообразных. Дело в том, что все другие скаты яйцеживородящие. То есть детеныши вылупляются из яиц ещё у мамы в животе. А вот герои нашей статьи и их яйца — это исключение из правил. Они делают вот такие странные кладки.
Если вы рискнёте до них дотронуться, то с удивлением заметите, что оболочка яйца напоминают твёрдую кожу. И неспроста: защитная скорлупа состоит из коллагена — главного компонента наружных покровов, а также ногтей и волос. Кстати, у некоторых видов яйца в прямом смысле «волосатые» — тонкие нитевидные отростки помогают кладке зацепиться за субстрат.
Если наберетесь ещё больше смелости и возьмёте кошелек русалки в руку, то обнаружите, что он займёт почти всю вашу ладонь! Размеры зависят от вида: самые маленькие яички откладывает голубой карликовый скат — они у него соразмерны куриным. А самые большие яйца принадлежат большому ромбовидному скату — их размер составляет 15% от общей длины самки. То есть до 30 см в длину!
А что внутри? Об этом мы знаем благодаря опытам. В нескольких экспериментах учёные проделывали в яйцах ската окошко: вырезали отверстие в оболочке и вставили на место дырки пластик. Крошки-скаты развивались, даже не подозревая, что за ними пристально наблюдают.
В одном яйце развиваются от 1 до 7 зародышей — в зависимости от вида. Созревают детёныши годами, плотные яйца скатов зреют очень долго: минимальный срок — 15 месяцев, максимальный — 4 года. День рождения корректируют внешние условия — чем теплее, тем раньше на свет появится крошка-скат. Но некоторые виды не желают мириться с капризами погоды и подводных течений. Они растят своих детёнышей в инкубаторах!
Глубоководная экспедиция. Геотермальный источник Чёрный Курильщик. Адские условия: щелочь, давление и температура воды в 367 градусов. Учёные внимательно наблюдают, что они обнаружат в столь негостеприимном для жизни месте. Но вместо голых склонов они видят целый детский сад! 157 яиц скатов разбросаны по дну океана. Естественно, детеныши не кипятились в самом центре горячих источников. Заботливые родительницы оставили их там, где угроза для жизни минимальна, но температура намного выше средней по океану.
Такую изобретательность проявляют далеко не все ромбовидные скаты. Большинство видов не парится и откладывает яйца в прибрежной зоне, где вода тёплая, а крупных хищников немного. Но волны и шторм беспощадно выкидывают кладку на сушу, обрекая зародышей на гибель и испуганные возгласы прогуливающихся по пляжам отдыхающих.
Источник:
- Топ-10 самых умных зверей планеты
- Щитень: они спят десятилетия, чтобы проснуться в луже от трактора
- Они поедают змей и друг друга: жизнь саламандр-гигантов из тайных рек и озёр Америки
- Цивилизация дельфинов: почему учёные всерьёз рассматривают эту гипотезу?
- Даман: секрет неприметной зверушки
.
Яйца, автор. Яйца. Яички - это у приматов.