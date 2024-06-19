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Пиявки: какие они бывают в разных уголках мира?

Пиявки: какие они бывают в разных уголках мира?

Автор:
19 июня 2024 08:36
Сообщество : Животные
Метки: животные   интересно   пиявки   природа   факты   фото   
882
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Что вы знаете про пиявок? Большинство скажет, что они пьют кровь, живут на болотах и, кажется, являются червями. Не так и много, получается. Так ещё и 2 высказывания из 3 являются грубыми обобщениями, порочащими благородный образ этих животных!

Начнём мы с правды: с того факта, что пиявки — черви. Прямо как дождевые, которых вы сердобольно перекладываете с асфальта на землю после ливня. Если посмотреть на пиявку в упор, то можно обнаружить, что она будто бы собрана из продольных колечек. Помимо обручей по всему телу, с дождевыми червями их роднит относительно развитая нервная система и особенности строения мускулатуры.

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А ещё пиявки обитают чуть ли не везде, где есть вода. Заросшие озёра, быстрые реки и лесные ручьи — пиявки есть по всему свету. И даже в Мировых водах! Семейство рыбьих пиявок и вовсе переселилось в океан и прекрасно там себя чувствует.

Но самое интересное — пиявок можно найти и вне воды. Многие виды есть и на суше. Ложноконскую пиявку, например, регулярно встречают под камнями и влажным мхом в десятках метров от ближайших водоёмов. Здесь пиявки сидят в засаде в ожидании добычи.

В отличие от привычных медицинских пиявок, ложноконским мясо подавай. Жертвами этих крупных, до 10 сантиметров в длину, червей становятся мелкие улитки, мокрицы, клещи и насекомые. Но особенно сильно они любят есть дождевых собратьев-червяков. Благодаря тому, что хищник и добыча — две вермишельки, ложноконская пиявка просто надевается на дождевого червя, словно чулок — на ножку.

Если вас ужасает эта картина, у меня для вас есть ещё две новости. Первая: ложноконская пиявка обитает практически по всей России. Вторая: далеко не одна она является хищницей. Среди всех пиявок кровососами стали 3/4 видов. Но 1/4 честно добывает добычу классической охотой! Так на диете из белковых спагетти выросла пиявка Кинабалу. Одна из крупнейших в мире.

Гигантская пиявка Кинабалу ужасающе большая — до 70 сантиметров в длину. В воду она даже не суётся — обитает во влажном мхе на склонах горы Кинабалу, Борнео. И, к счастью для людей, она совсем не опасна. Её добыча — не менее огромные черви, обитающие в этом регионе.

Надеюсь, вы не только побольше узнали о пиявках, но и поняли, что не нужно грести всех под одну гребёнку! Да, многие пиявки — паразиты и нахлебники, но даже среди этой сомнительной компании есть чудесные животины, истребляющие вредных для человека насекомых и клещей.

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Метки: животные   интересно   пиявки   природа   факты   фото   
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