Пиявки: какие они бывают в разных уголках мира?

Начнём мы с правды: с того факта, что пиявки — черви. Прямо как дождевые, которых вы сердобольно перекладываете с асфальта на землю после ливня. Если посмотреть на пиявку в упор, то можно обнаружить, что она будто бы собрана из продольных колечек. Помимо обручей по всему телу, с дождевыми червями их роднит относительно развитая нервная система и особенности строения мускулатуры.