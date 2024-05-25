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12 фильмов, в которых попытка состарить актёров с помощью грима выглядела нелепо

12 фильмов, в которых попытка состарить актёров с помощью грима выглядела нелепо

Автор:
25 мая 2024 10:30
Сообщество : Кино
Метки: актер   грим   роль   старость   съемка   фильм   
1435
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Активное использование грима может быть лучшим другом фильма или его злейшим врагом. Риск последнего возникает особенно остро, когда грим используют не во имя каких-то фантастических целей, например, чтобы превратить актёра в некое вымышленное существо, а для более приземлённых целей

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Состаренный главный герой фильма в исполнении Рассела Кроу выглядит вполне реалистично, но вот его экранная жена в исполнении Дженнифер Коннели (которая за эту роль получила «Оскар») получилась крайне неестественной.

ДиКаприо как всегда сыграл старательно, но сам фильм Клинта Иствуда о первом директоре ФБР явно не удался, да ещё и этот грим…

В соцсетях о таких случаях пишут, что в юмористически-пародийном шоу Saturday Night Live состаренные знаменитости выглядят лучше, хотя там нанесение грима имеет явный сатирический характер.

Гримёры часто забывают, что человеческая старость распространяется и на глаза, влияя на мимику. В этом фильме на крупных планах Гай Пирс выглядит не пожилым, а покрытым странными шрамами человеком средних лет.

Фильм оказался прорывным во многих отношениях, но реализовать глубокую старость на лице 25-летнего Орсона Уэллса, чтобы это не смотрелось нелепо, гримёрам не удалось.

Возвращаясь к Saturday Night Live, стоит отметить, что Кристен Уиг стала знаменитой именно с помощью этого шоу. Там, как мы уже говорили, гримируют, чтобы было смешно, а не для реалистичности. Возможно, штатных гримёров передачи взяли и в этот фильм.

Джонни Деппу очень повезло, что его персонаж в этом фильме не стареет (хоть он изначально покрыт шрамами, с чем гримёры справились отлично), потому что вот как состарили несчастную Вайнону. Справедливости ради надо сказать, что превратить подростка в бабушку — та ещё задача.

Такое освещение лица особенно подчёркивает неестественность «старости» актрисы, которая явно покрыта искусственной кожей. Между прочим, все остальные загримированные актёры в этом фильме выглядят куда лучше, да и в целом работа гримёров была на высоте.

Как можно было состарить человека так, чтобы он казался моложе самого себя? Аль Пачино уже 84 года, мы знаем, как он выглядит старым — явно не так.

Ещё один фильм, где великолепный грим, который превратил Николь Кидман в совершенно другого человека, сочетался с неудачным состариванием. В случае с героиней Мур гримёры опять забыли, что старение лица это не только совокупность морщин. Показательно то, что у фильма 9 номинаций на «Оскар», среди которых нет категории «грим и причёски».

Состаривать молодых людей правдоподобно непросто, так как перед гримёрами стоит задача сделать это так, чтобы актёры всё ещё были похожи на себя (иначе это может запутать зрителя), хотя в реальности старение может увести человека далеко от его облика в молодости.

Чем дальше в прошлое мы уходим, тем больше состаренные актёры в фильмах выглядит как люди в масках. Сейчас бы Сару Коннор загримировали гораздо лучше. Впрочем, как мы могли видеть, в 21 веке с магией старости тоже справляются далеко не всегда.

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Метки: актер   грим   роль   старость   съемка   фильм   
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1  комментарий
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мемфрид Час назад
В половине случаев очень даже хорошо получилось. Правда, ДиКаприо стал похож на старого младенца)
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GoodNeon
  • Дата регистрации: 15.06.2015
  • 2374 поста (2329 в горячем)

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