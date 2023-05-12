FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 11703 поста • 1228 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Кино
10 фильмов, в которых снимались звёздные актёры, но их там никто не узнал

10 фильмов, в которых снимались звёздные актёры, но их там никто не узнал

Автор:
12 мая 2023 09:28
Сообщество : Кино
Метки: актеры   грим   кино   не узнал   роль   съемка   фильм   
1495
11

Давайте посмотрим на нескольких мастеров маскировки среди актёров, которые снялись в фильмах, где их никто не идентифицировал. Только если не знал заранее.

Вероятно, главной ценностью звёздных актёров и актрис является их лицо. Да, их актёрское мастерство, голос, имя или послужной список тоже важны, но внешность запоминается сильнее всего и является их основной визитной карточкой в кадре и за кадром.

При этом практически у каждого порядочного актёра в фильмографии есть проект, где он скрывает своё лицо гримом или масками да так, чтобы узнать его было совершенно невозможно. И без финальных титров можно и не разобраться, что перед у нас перед носом только что мелькала звезда первой величины.


Билли Боб Торнтон в фильме «Поворот» (1997)

×
×

Для более удобного восприятия справа мы поместили фото актёров приблизительно в том же возрасте, когда они снялись в этих фильмах.


Билл Мюррей в фильме «Тупой и ещё тупее 2» (2014)

Да, многие ради «камуфляжной» роли даже не прибегали к услугам гримёров. Респиратор тоже подойдёт — и ты уже не Билл Мюррей, а непонятно кто (возможно, Том Хэнкс).


Билли Кристал в фильме «Принцесса-невеста» (1987)

На фото справа актёр в фильме «Когда Гарри встретил Салли», который вышел на два года позже, чем «Принцесса-невеста».


Киану Ривз в фильме «Уроды» (1993)


Кейт Бланшетт в фильме «Типа крутые легавые» (2007)


Эдвард Нортон в фильме «Царство небесное» (2005)


Гленн Клоуз в фильме «Капитан Крюк» (1991)


Энди Серкис в фильме «Та ещё парочка» (2019)


Дэниел Крейг в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)

Вообще, согласитесь кто угодно мог сниматься в костюме штурмовика. Возможно, всех штурмовиков во всей саге играли звёзды кино, просто мы об этом не знаем. Один Крейг спалился!


Мэтт Деймон в фильме «Дэдпул 2» (2018)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   грим   кино   не узнал   роль   съемка   фильм   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
SoulSeeker 59 минут назад
Многое из представленного удалось увидеть, но вот как не узнать глаза Галадриэль в Hot fuzz - для меня загадка. Ну и Энди Сёркиса в представленном виде не узнать тоже довольно сложно, у него весьма яркая характерная внешность, а загримирован он тут не сильно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Duke_kir 6 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Артур 38 минут назад
Особенно ценны роли с полностью закрытым лицом - какой талантище!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
вася васильев 47 минут назад
А с мешком на голове ващще никого не узнать!))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Димон 48 минут назад
половину из них не знаю вообще ктотакие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1324480



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Лишь о памяти святой и светлой
Лишь о памяти святой и светлой
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 9 мая
Набирающие популярность в сообществах
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Современные российские фильмы о Великой Отечественной войне, за которые не стыдно
Поиск метеорита Царев, май 2022
Поиск метеорита Царев, май 2022
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео)
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Не всегда стоит экономить

Лучшие демотиваторы
Биде с эффектом морской волны

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#интересно#СССР#подборка#кино#Реакция#аварии#Еда
#Юмор#животные#машина#автомир#в мире#США#удивительно#Музыка#Вещи#знаменитости
#интересное#история#автомобили#позитив#полиция#улыбнуло#Автовсячина#маразм#дтп#Китай
NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) NASA испытало робота-змею, созданного для поиска инопланетян на ледяных лунах (2 фото + 1 видео) 10 неожиданных фильмов и сериалов, которые любят зрители, но не любит Квентин Тарантино 10 неожиданных фильмов и сериалов, которые любят зрители, но не любит Квентин Тарантино Факты о фильме "Человек ниоткуда" Факты о фильме "Человек ниоткуда" Интересные факты о фильме "В осаде" Интересные факты о фильме "В осаде" Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн» Пластиковые бикини и конкурс поцелуев. 15 самых интересных историй со съемок «Звездных войн» Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры Как снимали фильм "Терминатор 2": редкие и архивные кадры

На что жалуетесь?

Вернуться