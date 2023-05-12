10 фильмов, в которых снимались звёздные актёры, но их там никто не узнал

Вероятно, главной ценностью звёздных актёров и актрис является их лицо. Да, их актёрское мастерство, голос, имя или послужной список тоже важны, но внешность запоминается сильнее всего и является их основной визитной карточкой в кадре и за кадром.

При этом практически у каждого порядочного актёра в фильмографии есть проект, где он скрывает своё лицо гримом или масками да так, чтобы узнать его было совершенно невозможно. И без финальных титров можно и не разобраться, что перед у нас перед носом только что мелькала звезда первой величины.

Билли Боб Торнтон в фильме «Поворот» (1997)