10 фильмов, в которых снимались звёздные актёры, но их там никто не узнал

Давайте посмотрим на нескольких мастеров маскировки среди актёров, которые снялись в фильмах, где их никто не идентифицировал. Только если не знал заранее.
Вероятно, главной ценностью звёздных актёров и актрис является их лицо. Да, их актёрское мастерство, голос, имя или послужной список тоже важны, но внешность запоминается сильнее всего и является их основной визитной карточкой в кадре и за кадром.
При этом практически у каждого порядочного актёра в фильмографии есть проект, где он скрывает своё лицо гримом или масками да так, чтобы узнать его было совершенно невозможно. И без финальных титров можно и не разобраться, что перед у нас перед носом только что мелькала звезда первой величины.
Билли Боб Торнтон в фильме «Поворот» (1997)
Для более удобного восприятия справа мы поместили фото актёров приблизительно в том же возрасте, когда они снялись в этих фильмах.
Билл Мюррей в фильме «Тупой и ещё тупее 2» (2014)
Да, многие ради «камуфляжной» роли даже не прибегали к услугам гримёров. Респиратор тоже подойдёт — и ты уже не Билл Мюррей, а непонятно кто (возможно, Том Хэнкс).
Билли Кристал в фильме «Принцесса-невеста» (1987)
На фото справа актёр в фильме «Когда Гарри встретил Салли», который вышел на два года позже, чем «Принцесса-невеста».
Киану Ривз в фильме «Уроды» (1993)
Кейт Бланшетт в фильме «Типа крутые легавые» (2007)
Эдвард Нортон в фильме «Царство небесное» (2005)
Гленн Клоуз в фильме «Капитан Крюк» (1991)
Энди Серкис в фильме «Та ещё парочка» (2019)
Дэниел Крейг в фильме «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)
Вообще, согласитесь кто угодно мог сниматься в костюме штурмовика. Возможно, всех штурмовиков во всей саге играли звёзды кино, просто мы об этом не знаем. Один Крейг спалился!
Мэтт Деймон в фильме «Дэдпул 2» (2018)
Источник:
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