Как гримировали актеров для культовых фильмов, и что им приходилось при этом испытывать

Правда, заветную статуэтку можно было бы отдать и самому Джиму Керри (шутка), так как находиться в костюме из спандекса, покрытого шерстью яка, было просто невыносимо и жарко. По словам самого Керри, находится в этом костюме ему было даже немного страшно, так как он чувствовал себя словно погребенным.

Отдельный дискомфорт создавали и желтые контактные линзы. Порой ходить в них было настолько больно, что актер просто уже не мог в них ходить, из-за чего некоторые сцены снимали уже без них, а глаза раскрашивали с помощью компьютера.

Роберт Инглунд - "Кошмар на улице Вязов"

Естественно, подобная статья просто не могла обойтись без Фредди Крюгера, роль которого на протяжении 8 частей фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сериала "Кошмары Фредди" исполнял актер Роберт Инглунд.