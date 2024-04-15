Как гримировали актеров для культовых фильмов, и что им приходилось при этом испытывать

Все мы прекрасно помним таких культовых персонажей как Фредди Крюгер, Пинхэд, Джокер из фильма "Бэтмен", Битлджус и т.д. Но для того, чтобы воплотить эти образы на экранах, актерам приходилось гримироваться по несколько часов в день.
Робин Уильямс - "Миссис Даутфайр"
Ну а начать мне хотелось бы с классного фильма "Миссис Даутфайр", о съемках которого я как раз недавно рассказывал в одной из своих предыдущих статей. Главную роль здесь исполнил несравненный Робин Уильямс, которому по сюжету приходилось перевоплощаться в милую старушку, чтобы быть поближе к своим детям, ведь после развода с женой его общение с детьми стало весьма ограниченным.
Но это на экране его персонаж легко и быстро перевоплощался в пожилую няню, а вот самому актеру приходилось проводить в гримерке по 4, а то и по 5 часов. Для этого ему нужно было приходить на съемочную площадку к 5 утра, дабы быть готовым к началу съемок.
Ну а чтобы ему было нескучно, напротив него поставили отдельное зеркало, через которое Робин смотрел телевизор, находившийся позади него.
Майкл Китон - "Битлджус"
Несмотря на то, что фильм называется "Битлджус" и главным антагонистом является сам призрак-экзорцист, данный персонаж в общей сложности имеет всего 14 минут экранного времени.
Кстати, сам Майкл Китон, сыгравший Битлджуса, не раз называл данный фильм любимым в своей карьере. В принципе, это и неудивительно, ведь режиссер Тим Бертон разрешал ему импровизировать, благодаря чему Майкл отрывался на полную катушку. Да-да, большое количество реплик Битлджуса - это импровизация Майкла Китона.
Кстати, скоро выходит вторая часть фильма (спустя 36 лет), и Майкл Китон, Вайнона Райдер, а также Кэтрин О'Хара вернутся к своим ролям. ОТ сиквела я, конечно, ничего не жду, но обязательно его посмотрю.
Джек Николсон - "Бэтмен"
И снова возвращаемся к фильму Тима Бертона, но на сей раз речь пойдет о фильме "Бэтмен", где роль главного злодея по прозвищу Джокер исполнил несравненный Джек Николсон.
Правда, сам Джек Николсон изначально не хотел играть Джокера, так как не очень хотел сниматься в фильме про мужчин в странных костюмах, а также не очень радовался перспективе проводить по несколько часов в день в кресле гримера. Но солидный гонорар, а также процент от прибыли заставили передумать актера.
Джим Керри - "Гринч - Похититель Рождества"
Роль самого Гринча в фильме "Гринч - похититель Рождества" исполнил бесподобный Джим Керри. Хотя, если честно, сам фильм мне вообще не нравится. Но зато картина получила единственный "Оскар" именно в номинации "Лучший грим".
Правда, заветную статуэтку можно было бы отдать и самому Джиму Керри (шутка), так как находиться в костюме из спандекса, покрытого шерстью яка, было просто невыносимо и жарко. По словам самого Керри, находится в этом костюме ему было даже немного страшно, так как он чувствовал себя словно погребенным.
Отдельный дискомфорт создавали и желтые контактные линзы. Порой ходить в них было настолько больно, что актер просто уже не мог в них ходить, из-за чего некоторые сцены снимали уже без них, а глаза раскрашивали с помощью компьютера.
Роберт Инглунд - "Кошмар на улице Вязов"
Естественно, подобная статья просто не могла обойтись без Фредди Крюгера, роль которого на протяжении 8 частей фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сериала "Кошмары Фредди" исполнял актер Роберт Инглунд.
Каждый день на наложение грима уходило примерно по 3,5-4 часа. Причем, по изначальной задумке грим должен был быть более устрашающим. По задумке автора у Фредди должны были виднеться зубы сквозь щеку. Но в то время это было весьма сложно реализовать, поэтому от данной задумки отказались.
Даг Бредли - "Восставшие из ада"
Несмотря на то, что у Пинхэда не так много экранного времени в каждой части фильма, именно он является символом всей серии фильмов "Восставшие из ада". Когда Дагу Бредли предложили сыграть роль в фильме, ему дали выбор: либо сыграть Пинхэда, либо роль грузчика. И он, конечно же, выбрал более интересную роль булавкоголового синнобита.
Правда, для того, чтобы стать Пинхедом, бедному Дагу Бредли приходилось проводить в гримерке по 6 часов в день. Но, безусловно, на такие жертвы стоило пойти.
Джим Керри - "Маска"
На момент съемок в фильме "Маска" Джим Керри не был еще востребованным и известным актером, поэтому его гонорар составил всего 450000 долларов. Естественно, для того, чтобы воплотить этот образ на экране, недостаточно было просто нацепить резиновую маску.
Каждый день Джим Керри проводил в кресле гримера в районе 2,5-3 часов. Его маска представляла из себя сложную конструкцию, состоящую из 5 частей. Но конечно же, все это того стоило, тем более, что данный фильм ждал колоссальный успех.
Питер Мейхью - "Звездные войны"
Не сказать, что Питер Мехью был востребованным актером. Его карьера началась по сути с фильма "Звездные войны IV: Новая надежда" (1977), а закончилась фильмом "Звездные войны VIII: Последние джедаи" (2017). Правда, его лица мы никогда не видели, так как он сыграл мохнатого друга Хана Соло по имени Чубакка.
В общей сложности Питер снялся в 6 полнометражных фильмах серии. Естественно, он сыграл бы и в последнем на сегодняшний момент полнометражном фильме по "Звездным войнам", если бы не умер в 2019 году.
Тим Карри - "Оно" (1990)
В первой экранизации фильма "Оно" злого клоуна Пеннивайза сыграл малоизвестный на тот момент, но жутко обаятельный актер Тим Карри. Более того, он получил эту роль обойдя таких известных личностей как Элис Купер и Мальмом МакДауэлл.
Изначально, планировалось использование лицевых накладок, но сам Тим Карри попросил обойтись без их использования, , объясняя это тем, что накладки лишь помешают его мимике, которой он превосходно умел играть. Вспомните хотя бы его роль мистера Гектора в фильме "Один дома 2", который вышел двумя годами позже.
Жан Марэ - "Фантомас"
В трилогии "Фантомас" актер Жан Марэ исполнил аж 8 разных ролей. Но конечно же главными его персонажами безусловно являются журналист Фандор и сам Фантомас.
Для того, чтобы надеть маску фантомаса и наложить грим, актер проводил в гримерке в районе 2 часов ежедневно. Но это не самое страшное. По признанию Жана Марэ находиться в маске Фантомаса было безумно тесно и очень жарко. Психика актера не выдерживала, из-за чего он закатывал истерику и кричал чуть ли ни на всех членов съемочной группы.
Правда, потом (когда он остыл) актер дико извинялся за свое поведение, так как ему было очень стыдно.
Джон Легуизамо - "Спаун"
В фильме "Спаун" толстого адского клоуна сыграл стройный актер Джон Легуизамо. Этот костюм весил 10 килограмм, что вызывало у актера жуткий дискомфорт. Но все же ему настолько понравился костюм и грим, что он не переставал любоваться собой в зеркале.
Правда, помимо неудобств, костюм адского клоуна спровоцировал некоторые проблемы. Мало того, что с актера лил пот ручьем, так он еще настолько сильно натирал, что после съемок тело Легуизамо покрывалось волдырями. А однажды ему и вовсе стало плохо, из-за чего съемки пришлось останавливать, и в срочном порядке вытаскивать актера из костюма.
Уорик Дэвис - "Лепрекон"
Уорик Дэвис прекрасно подходил на роль Лепрекона в одноименном фильме, но так как он был связан контрактом с "Lucas films", он не имел права сниматься в фильмах другой студии. Тогда режиссер Марк Джонс связался с Джорджем Лукасом, чтобы тот разрешил Дэвису сняться в фильме "Лепрекон", на что Лукас согласился.
На грим лепрекона уходило более 3 часов ежедневно. Да еще и на его снятие приходилось затрачивать не менее 40 минут. За это время Уорик Дэвис даже успел подружиться с гримером, и даже попросил Марка Джонса снять его в фильме. Режиссер согласился и снял гримера в качестве актера массовки в сцене в кафе.
Винсент Д'Онофрио - "Люди в черном"
Для того, чтобы лучше сыграть инопланетного жука в фильме "Люди в черном", актер Винсент Д'Онофрио пересмотрел кучу документальных фильмов о насекомых.
На сам же грим уходило огромное количество времени. Ежедневно актеру приходилось проводить в кресле гримера до 6 часов.
Дэни Де Вито - "Бэтмен возвращается"
Над гримом для Дэни Де Вито в фильме "Бэтмен возвращается" приходилось изрядно попотеть. Для этого гримеры использовали огромное количество различных накладок на лицо, имитацию гнилых зубов, накладки на руки и многое другое. Актеру приходилось сидеть по несколько часов в день в кресле гримера, чтобы получился тот самый неповторимый злодей Пингвин.
Как рассказывали члены съемочной группы, актер иногда настолько сильно входил в роль, что его даже побаивались.
Источник:
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