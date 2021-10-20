20 фильмов, которые получили «Оскар» за лучший грим и причёски

Категория на премии «Оскар» за лучший грим появилась на удивление относительно недавно, в 1981 году. Причиной её учреждения послужил фильм Дэвида Линча «Человек-слон», прорывная работа гримёров в котором так и не была как-либо отмечена, что вызвало критику, поступившую в адрес Академии.

Первое время каждый год номинировали только два фильма, потом три-четыре, сейчас же борьбу за статуэтку ведут по 5 картин. В 2012 году премия была дополнена упоминанием о причёсках.

Поскольку эта категория является технической, и за ней мало кто следит, мы решили напомнить вам, какие фильмы получали эту награду в 21 веке, то есть на последних 20 церемониях. Чаще всего картины-победители оказываются биографическими с известными актёрами, которых гримируют под исторических личностей, а также здесь много фэнтези.

2001 год — «Гринч — похититель Рождества»