20 фильмов, которые получили «Оскар» за лучший грим и причёски

Ещё в список лауреатов затесалась пара-тройка фильмов, которые, если бы не эта категория, вряд ли хоть как-то иначе могли претендовать на «Оскар» из-за своей откровенной посредственности во всех остальных аспектах.
Категория на премии «Оскар» за лучший грим появилась на удивление относительно недавно, в 1981 году. Причиной её учреждения послужил фильм Дэвида Линча «Человек-слон», прорывная работа гримёров в котором так и не была как-либо отмечена, что вызвало критику, поступившую в адрес Академии.
Первое время каждый год номинировали только два фильма, потом три-четыре, сейчас же борьбу за статуэтку ведут по 5 картин. В 2012 году премия была дополнена упоминанием о причёсках.
Поскольку эта категория является технической, и за ней мало кто следит, мы решили напомнить вам, какие фильмы получали эту награду в 21 веке, то есть на последних 20 церемониях. Чаще всего картины-победители оказываются биографическими с известными актёрами, которых гримируют под исторических личностей, а также здесь много фэнтези.
2001 год — «Гринч — похититель Рождества»
Создатели фильма подсчитали, что при работе над ним понадобилось около 8000 вмешательств гримёров. Специфический грим достался не только Джиму Керри (его наносили каждый день по три часа), но и всем жителям городка Ктограда, которые выглядят не совсем как обычные люди.
2002 год — «Властелин колец: Братство кольца»
Первый фильм великой трилогии, где нам впервые показали внешний вид большого количества рас, проживающих в Средиземье. Без гениальной работы художников-постановщиков и гримёров успех фильма вряд ли бы стал таким значительным.
2003 год — «Фрида»
Биографическая драма о жизни мексиканской художницы Фриды Кало выглядит очень сочно и колоритно, кроме того в ней нашлось место нескольким интересным перевоплощениям, осуществлённым за счёт работы гримёров. Взгляните, например, как выглядит Джеффри Раш в роли Льва Троцкого.
2004 год — «Властелин колец: Возвращение короля»
Представьте на секундочку какие задачи (и в каком объёме) стояли перед гримёрами, задействованными в создании картины. Даже подумать страшно! Одни только орки чего стоят.
Тем более «Оскар» третьей части «Властелина колец» дали как бы в совокупности за неё и «Две крепости», которая за грим почему-то даже не номинировалась.
2005 год — «Лемони Сникет: 33 несчастья»
У Джима Керри до сих пор нет ни одной номинации на «Оскар», зато, как видите, его довольно часто оскароносно гримируют.
2006 год — «Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф»
Очередное доказательство того, что фильм в жанре фэнтези и награда за лучший грим всегда ходят рядом.
2007 год — «Лабиринт Фавна»
Один из тех фильмов, ради которых на «Оскаре» и придумали категорию «Лучший грим». Образец гениальной работы без какого-либо CGI.
2008 год — «Жизнь в розовом цвете»
Актриса Марион Котийяр ничем не похожа на легендарную певицу Эдит Пиаф, кроме гражданства, но в итоге это не помешало ей совершить перевоплощение на «Оскар». Не в последнюю очередь с помощью гримёров.
2009 год — «Загадочная история Бенджамина Баттона»
На протяжении всего фильма гримёры ни на шаг не отходили от Брэда Питта, причём каждый раз перед ними стояли новые задачи, с которыми они очень убедительно справлялись, показав нам 50 оттенков старости актёра.
2010 год — «Звёздный путь»
Казалось бы, если давать подобному фантастическому фильму награды, то за визуальные эффекты, но в 2010 году «Оскар» в этой категории получил (угадайте с трёх раз, кто), разумеется, «Аватар». А вот в «Звёздном пути» лица представителей инопланетных рас не были созданы на компьютере, поэтому заслуженно наградили именно гримёров фильма.
2011 год — «Человек-волк»
Один из тех фильмов, который вряд ли запомнится массовому зрителю хоть чем-то, кроме крутого актёрского состава и качественной трансформации главного героя в оборотня. За последнее непримечательный триллер и получил свой «Оскар».
2012 год — «Железная леди»
Биографический фильм про Маргарет Тетчер с Мерил Стрип получил низкие оценки из-за сюжета, зато все единогласно отмечали великолепную игру актрисы (кроме самой Маргарет Тетчер), и так удачно перевоплотиться актрисе помогла качественная работа гримёров.
2013 год — «Отверженные»
Мюзикл про Францию начала 19 века не мог не похвастаться интересными визуальными образами персонажей. И хотя «Оскар» за костюмы в тот год ушёл «Анне Карениной» с Кирой Найтли, статуэтку за грим и причёски отдали «Отверженным».
2014 год — «Далласский клуб покупателей»
Как и в случаях с Мерил Стрип и Марион Котийяр, выдающаяся работа гримёров совпала с крутейшим актёрским перфомансом. Роли брутального родео-ковбоя в исполнении Мэттью Макконахи и трансвестита в исполнении Джареда Лето принесли обоим актёрам «Оскары».
2015 год — «Отель „Гранд Будапешт“»
Очень красивый и стильный фильм Уэса Андерсона ко всему прочему смог похвастаться некоторыми преображениями. Например, состаренную лет на 40 Тильду Суинтон тут просто не узнать.
2016 год — «Безумный Макс: Дорога ярости»
Фильм взял шесть «Оскаров» исключительно в технических звуковых и визуальных категориях — в том числе за костюмы, грим и причёски.
2017 год — «Отряд самоубийц»
Тот уникальный случай, когда провальный практически по всем фронтам фильм войдёт в историю как «оскароносный». Спасибо гримёрам, которые (в отличие от сценаристов) отработали на 100 баллов.
2018 год — «Тёмные времена»
Гримёры успешно превратили в Уинстона Черчилля непохожего на него Гэри Олдмана, а тот и сам отыграл роль на свой первый в карьере «Оскар».
2019 год — «Власть»
Очередная трансформация Кристиана Бэйла, набравшего для роли 20 кг, в возрастного толстяка и очень удачное превращение Сэма Рокуэлла в Джорджа Буша младшего (ну правда же похож!) обеспечили биографическому фильму на этот раз об американских политиках заслуженный трофей.
2020 год — «Скандал»
Заслуженный «Оскар» фильму, в котором из тройки звёздных актрис Шарлиз Терон, Николь Кидман и Марго Робби вы безошибочно узнаете только Робби.
2021 год — «Ма Рейни: Мать блюза»
Фирменный стиль блюзовых музыкантов и атмосфера Чикаго столетней давности отлично переданы и через внешний вид персонажей, за что фильм и получил два «Оскара» за грим и причёски и, разумеется, костюмы.
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