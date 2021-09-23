11 актёров, загримированных в фильмах до неузнаваемости

Небольшая подборка впечатляющих перевоплощений актеров в голливудском кино. Добавляйте свои варианты в комментарии.
Голливудские актёры всё чаще проводят время в гримёрной: так, Джаред Лето перевоплотился до неузнаваемости для фильма «Дом Гуччи». За слоем грима не узнать и Колина Фаррела в прошлогоднем трейлере «Бэтмена». А Лили Джеймс практически не отличить от настоящей Памелы Андерсон в сериале «Пэм и Томми».
Перед вами одиннадцать впечатляющих перевоплощений из голливудского кино. В подборку не попали актёры, которые прославились благодаря своим образам в гриме — например, Билл Скарсгард в роли Пеннивайза из «Оно». Нет здесь и актёров, которые ради роли перевоплотились физически, как Кристиан Бэйл во «Власти».
Джон Хёрт в «Человеке-слоне» (1980)
На главную роль в своём втором фильме Дэвид Линч планировал пригласить Джека Нэнса, который сыграл у него в «Голове-ластике». Продюсер «Человека-слона» Мэл Брукс, в свою очередь, настаивал на кандидатуре Дастина Хоффмана: актёр выразил интерес к проекту и уже дал предварительное согласие.
Всё изменилось, когда Линч посмотрел британскую трагикомедию «Голый чиновник», в которой главную роль исполнил Джон Хёрт. Так режиссёр нашёл идеального актёра для «Человека-слона».
Хёрту предстояло сыграть Джона Меррика — обезображенного человека с редкой «слоновьей болезнью», из-за которой он родился с наростами по всему телу. Сюжет «Человека-слона» основан на реальных событиях: настоящий Меррик умер в 1890 году в возрасте 27 лет. Съёмочная команда получила доступ к гипсовому слепку его тела в частном музее Королевской больницы Лондона, и на его основе гримёры создали подходящий образ для Джона Хёрта.
Интервью с Джоном Хёртом и гримёром «Человека-слона» Кристофером Такером
Во время съёмок актёр каждый день вставал в 5 утра, чтобы ему успели наложить грим. Весь процесс занимал от семи до восьми часов, а на снятие костюма уходило ещё два часа. За свои усилия Джон Хёрт удостоился номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль, но статуэтка досталась Роберту Де Ниро, который сыграл боксёра Джейка Ла Мотта в фильме «Бешеный бык».
Сам Хёрт позже заявил, что считает «Человека-слона» одним из лучших фильмов в своей карьере. Кроме того, он отказался от гонорара за участие в картине: актёр даже попросил продюсеров не рассказывать об этом его агенту.
Тим Карри в «Легенде» (1985)
Тим Карри неоднократно снимался в гриме: в мини-сериале «Оно» он сыграл клоуна Пеннивайза, а в «Шоу ужасов Рокки Хоррора» — сумасшедшего доктора-трансвестита Фрэнка Эн Фертера. Но роль Повелителя Тьмы, главного злодея фэнтезийной драмы «Легенда» Ридли Скотта, стоит особняком.
На её съёмках Тиму Карри приходилось по пять с половиной часов сидеть в гримёрной, чтобы ему наложили гипс на всё тело. Затем ему приклеивали костюм на спиртовом клее, и лишь потом актёр отправлялся на съёмки. После каждого рабочего дня Карри принимал ванну в течение часа, чтобы смыть с себя остатки клея.
Тим Карри в гримёрной на съёмках «Легенды»
Однажды неудобный наряд надоел Карри. Актёр сорвал с себя часть костюма, но тут же пожалел об этом: вместе с клеем оторвалась часть кожи. Чтобы восстановиться от травмы, актёру пришлось неделю провести в больнице.
К сожалению, в год выхода критики и зрители не оценили «Легенду»: фильм провалился в прокате и получил низкие оценки. Зато на «Оскаре» труд гримёров оценили: их номинировали на соответствующую награду. Правда, получила статуэтку «Муха» Дэвида Кроненберга. После выхода режиссёрской версии «Легенда» стала культовой среди фанатов Ридли Скотта.
Шарлиз Терон в «Монстре» (2003)
Шарлиз Терон часто называют одной из самых красивых актрис современности, а в 2003-м ей дали звание самой желанной женщины мира. Но чтобы сыграть проститутку Эйлин Уорнос, убившую семь клиентов-мужчин, актриса решила пожертвовать своей красотой.
При подготовке к съёмкам Терон набрала тринадцать килограммов, сбрила брови, покрасила волосы, надела контактные линзы и протезы для зубов. Гримёры также искусственно состарили её кожу и добавили пигментные пятна.
Результат получился впечатляющим. Шарлиз Терон полностью вжилась в роль, во время производства не выходила из образа и общалась со съёмочной командой так, как общался бы её персонаж.
Убедительное перевоплощение принесло ей «Оскар» за лучшую женскую роль. После «Монстра» Терон ещё несколько раз играла в гриме, например в «Безумном Максе: Дорога ярости» и в «Скандале».
Идрис Эльба в «Стартреке: Бесконечность» (2016)
Идрису Эльбе не привыкать к ролям злодеев: он играл отрицательных персонажей в «Безродных зверях» и «Хоббсе и Шоу». Но в третьей части перезапуска «Стартрека» он сыграл свою самую необычную роль — бывшего майора Звёздного флота Кролла, поклявшегося уничтожить Федерацию.
В фильме есть сцены, где персонаж Эльбы появляется в кадре без грима, но в остальное время он всё тот же суровый мутант. Каждый день перед съёмками ему два часа накладывали грим. В гриме играла и София Бутелла, исполнившая роль Джейлы.
На «Оскаре» фильм получил номинацию за лучший грим и причёски, но награду взял «Отряд самоубийц».
Гэри Олдман в «Ганнибале» (2001)
Гэри Олдман успешно перевоплощался в разных персонажей, а за роль Уинстона Черчилля в «Тёмных временах» и вовсе получил «Оскар». Но в фильмографии актёра есть образ, в котором его почти невозможно узнать. Для роли Мейсона Вёрджера в «Ганнибале» он проводил в гримёрной до шести часов в день, а ещё поработал над голосом, чтобы зрители не смогли его угадать.
Для перевоплощения ему не пришлось никак меняться физически — гримёры сделали за него всю работу. Они работали над его лицом, накладывали искусственную кожу на голову и надевали парик. После этого актёр отправлялся на площадку.
Перед съёмками Олдман попросил продюсеров не упоминать его имя в титрах и рекламных материалах. Актёр желал полной анонимности, но ему не удалось договориться о ней со студией.
Тем не менее многие зрители действительно не узнали Гэри Олдмана в «Ганнибале». К сожалению, фильм даже не номинировали за лучший грим на «Оскаре».
Джоэл Эдгертон в «Яркости» (2016)
В основном Джоэл Эдгертон играет суровых мужчин средних лет, но в «Яркости» он появился в образе неуверенного орка-полицейского Ника Джакоби. Его герой в начале фильма становится напарником опытного детектива Дэрила Уорда, роль которого исполнил Уилл Смит.
Это самая необычная роль в карьере Эдгертона. Для перевоплощения в орка актёр проводил по три часа в гримёрной. Съёмки «Яркости» заняли около 60 дней, так что ему пришлось играть в своём костюме почти два месяца.
«Яркость» попала в шорт-лист кандидатов номинации «Лучший грим» на «Оскаре», но по неизвестной причине не вошла в конечный список. Сейчас Netflix готовит сиквел фильма, в котором должен появиться и герой Джоэла Эдгертона.
Тильда Суинтон в «Суспирии» (2018)
В вольном ремейке «Суспирии», который снял Лука Гуаданьино, Тильда Суинтон исполнила одну из главных ролей — преподавательницу балетной школы Мадам Бланк. Но после выхода фильма стало известно, что актриса сыграла в нём ещё двух персонажей — например, пожилого доктора Джозефа Кемперера.
Суинтон начала готовиться к роли за 18 месяцев до начала съёмок. Чтобы проверить, убедительно ли она смотрится в роли старика, гримёры наложили на неё искусственные уши, морщинистую кожу, широкий нос и парик. А уже во время съёмок актриса попросила создать для неё бутафорский пенис, чтобы она как следует вошла в роль мужчины. Для этого гримёры сделали специальный силиконовый макет, который Суинтон носила во время производства.
Перед съёмками эпизодов с участием Джозефа Клемперера актриса проводила в гримёрной до четырёх часов. До премьеры «Суспирии» на Венецианском фестивале она даже притворялась пожилым немецким актёром Лутцом Эберсдорфом.
Первые зрители не заметили подвоха: никто не распознал Тильду Суинтон в этой роли. Позже ей пришлось сознаться, что Клемперера сыграла именно она.
Николь Кидман в «Часах» (2002)
«Часы» — драма о трёх женщинах, связанных книгой Вирджинии Вульф. Николь Кидман сыграла саму писательницу, которая хочет покончить с собой. Для этой роли она захотела как можно точнее соответствовать внешности своей героини и пошла на перевоплощение.
Перед съёмками гримёры работали над внешностью актрисы по три часа в день. В основном время уходило на накладывание искусственного носа: с ним Кидман практически не узнавали во время производства.
Позже актриса заявила, что её удивили реакции зрителей на тестовых показах: в роли Вирджинии Вульф её не узнавал никто. За свою работу она получила единственный в карьере «Оскар».
Том Круз в «Солдатах неудачи» (2008)
Изначально Том Круз не должен был играть в «Солдатах неудачи»: Бен Стиллер, сценарист и режиссёр фильма, не планировал включать в сюжет продюсера Леса Гроссмана. Но он решил показать наработки Крузу, и тот посоветовал Стиллеру придумать яркого второстепенного персонажа. Через две недели режиссёр вернулся к своему другу и предложил ему сыграть Гроссмана.
Стиллер хотел, чтобы Круз появился в своём обычном амплуа, но актёр отказался от этой идеи. Он с нуля придумал образ Гроссмана и попросил гримёров сделать ему большие накладные руки, парик с лысиной и волосатый макет для груди. В этом образе он исполнил танец для тестовых съёмок и получил одобрение Стиллера.
Позже этот танец вошёл в титры «Солдат неудачи». За свою роль Том Круз удостоился похвал от критиков и зрителей, а затем появился в образе Леса Гроссмана на MTV Movie Awards.
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Гленн Клоуз в «Капитане Крюке» (1991)
Обычно Гленн Клоуз играет сложных драматических персонажей: за свою карьеру она даже удостоилась восьми номинаций на «Оскар». Но в 1991 году она появилась в камео в «Капитане Крюке» Стивена Спилберга. В этом фильме она сыграла пирата, которого наказывает главный злодей.
Камео так хорошо вписалось в фильм, что большинство зрителей не узнали Гленн Клоуз в этом образе. Для роли актрисе не пришлось тратить много времени на грим: она надела лишь бороду, парик и макет с волосами на груди. Но и этого хватило, чтобы убедительно сыграть старого пирата.
Мартин Шин в «Иуде и чёрном мессии» (2020)
Мартин Шин известен своими ролями в «Апокалипсисе сегодня», «Отступниках» и сериале «Западное крыло». За свою карьеру он сыграл более чем в двухстах фильмах и сериалах, и зрители легко узнают его лицо. Тем удивительнее его трансформация для «Иуды и чёрного мессии», драмы о чикагском отделении организации Чёрных пантер.
В фильме Шин сыграл Джона Эдгара Гувера — скандального главы ФБР, который занимал этот пост более сорока лет. Для перевоплощения актёр провёл в гримерной более трёх часов: за это время ему наложили парик с лысиной, искусственный нос, шею и подбородок. Также специалисты поработали над его кожей и глазами.
После выхода фильма Мартин Шин признался, что ему было противно играть Гувера: тот за десятки лет погубил тысячи жизней. Тем не менее перевоплощение удалось: многие зрители не узнали Шина в этом образе.
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