11 актёров, загримированных в фильмах до неузнаваемости

На главную роль в своём втором фильме Дэвид Линч планировал пригласить Джека Нэнса, который сыграл у него в «Голове-ластике». Продюсер «Человека-слона» Мэл Брукс, в свою очередь, настаивал на кандидатуре Дастина Хоффмана: актёр выразил интерес к проекту и уже дал предварительное согласие.

Всё изменилось, когда Линч посмотрел британскую трагикомедию «Голый чиновник», в которой главную роль исполнил Джон Хёрт. Так режиссёр нашёл идеального актёра для «Человека-слона».

Хёрту предстояло сыграть Джона Меррика — обезображенного человека с редкой «слоновьей болезнью», из-за которой он родился с наростами по всему телу. Сюжет «Человека-слона» основан на реальных событиях: настоящий Меррик умер в 1890 году в возрасте 27 лет. Съёмочная команда получила доступ к гипсовому слепку его тела в частном музее Королевской больницы Лондона, и на его основе гримёры создали подходящий образ для Джона Хёрта.

Интервью с Джоном Хёртом и гримёром «Человека-слона» Кристофером Такером

Во время съёмок актёр каждый день вставал в 5 утра, чтобы ему успели наложить грим. Весь процесс занимал от семи до восьми часов, а на снятие костюма уходило ещё два часа. За свои усилия Джон Хёрт удостоился номинации на «Оскар» за лучшую мужскую роль, но статуэтка досталась Роберту Де Ниро, который сыграл боксёра Джейка Ла Мотта в фильме «Бешеный бык».

Сам Хёрт позже заявил, что считает «Человека-слона» одним из лучших фильмов в своей карьере. Кроме того, он отказался от гонорара за участие в картине: актёр даже попросил продюсеров не рассказывать об этом его агенту.

Тим Карри в «Легенде» (1985)