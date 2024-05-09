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В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов

В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов

Автор:
09 мая 2024 18:41
Сообщество : Криминал
Метки: Калининград   задержание   мигранты   нелегалы   прописка   регистрация   
972
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Такое количество людей они оформили всего за месяц.

Сегодня в Калининграде задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя «Развития еврейской культуры» региона Сергея Стерлина.

Силовики подозревают, что Рашидов и Стерлин всего за месяц незаконно зарегистрировали около 1000 мигрантов. Им оформляли временную прописку в нежилом помещении на территории СНТ «Чайка».

Сообщают, что 53-летний Шукур Рашидов, помимо Совета национально-культурных сообществ, руководил Центром адаптации, социализации и интеграции мигрантов. А 68-летний Сергей Стерлин ранее трудился председателем Общественного совета при Минцифры региона. Ещё у него есть судимость за мошенничество.

Теперь оба председателя стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Им грозит до 7 лет в колонии.

Ну а ранее, и уже в Москве, силовики арестовали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. Он вместе с коллегами организовал фиктивную регистрацию мигрантов и поставил на учёт более 1000 человек.


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Метки: Калининград   задержание   мигранты   нелегалы   прописка   регистрация   
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16  комментариев
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15k
Александр Час назад
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25k
Shtoppi 5 минут назад
враги народа как они есть. таких уродов к стенке ставить нужно по факту содеянного.
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3k
Геннадьич 7 минут назад
А вот меня интересует вопрос - что сделают с этими 1000+ мигрантами?
Легализуют или вернут восвояси?
Учитывая, что это только за месяц 1000, то за предыдущее время сколько их нелегально прибыло? С ними как?
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24k
Валерий 7 минут назад
Комментарий к фото
Слащавый, тьфу,
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109
Олег 20 минут назад
Хули все эти гандоны ещё на воле и в кожаных креслах?
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147k
parallax 23 минуты назад
"Им грозит до 7 лет в колонии."

За такое надо давать пожизненное. Пока не начнутся регулярные проверки и посадки коррупционеров, у этой малины не будет конца.
Иначе дождутся народного гнева, как при Николашке втором.
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8k
Mauritanien Полчаса назад
Я прошу прощения. В Калининград просто так не попасть минуя кордоны. Отсюда вопрос. А тех ли задержали? Или мусора как всегда ничего не знали?
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7k
hhwost Полчаса назад
ну вот, 1000 человек это не 6 афганцев. видно, люди конкретно работают, не то что те показушники из Черкесска.
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79
олег 37 минут назад
Мигрантофилы, это их страсть.
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93
Alex 38 минут назад
Надоела эта показуха, ничего не изменится, меньше этих угольков не станет, только больше. Сейчас и так по всем фронтам кадровое голодание в стране, а тут они еще возьмут и выкинут кучу народу на "не популярных" работах. Ага ждите. Наша экономика, как и все развитые экономики мира не могут существовать без них. (В США индусы, у нас таджики, итд).
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93
Alex grihon 19 минут назад
всех выгонят, пойдешь мотолком поколотник прибивать
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43k
Сергей Час назад
Суки, нет слов........
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August
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