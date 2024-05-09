В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов

Такое количество людей они оформили всего за месяц.
Сегодня в Калининграде задержали председателя Совета национально-культурных сообществ Шукура Рашидова и председателя «Развития еврейской культуры» региона Сергея Стерлина.
Силовики подозревают, что Рашидов и Стерлин всего за месяц незаконно зарегистрировали около 1000 мигрантов. Им оформляли временную прописку в нежилом помещении на территории СНТ «Чайка».
Сообщают, что 53-летний Шукур Рашидов, помимо Совета национально-культурных сообществ, руководил Центром адаптации, социализации и интеграции мигрантов. А 68-летний Сергей Стерлин ранее трудился председателем Общественного совета при Минцифры региона. Ещё у него есть судимость за мошенничество.
Теперь оба председателя стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Им грозит до 7 лет в колонии.
Ну а ранее, и уже в Москве, силовики арестовали бывшего главу ОВД «Коммунарский» полковника Андрея Тургенева. Он вместе с коллегами организовал фиктивную регистрацию мигрантов и поставил на учёт более 1000 человек.
Источник:
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Легализуют или вернут восвояси?
Учитывая, что это только за месяц 1000, то за предыдущее время сколько их нелегально прибыло? С ними как?
За такое надо давать пожизненное. Пока не начнутся регулярные проверки и посадки коррупционеров, у этой малины не будет конца.
Иначе дождутся народного гнева, как при Николашке втором.
Абреков надо отправлять назад в аулы, пока не поздно.
"ваша" экономика это какая? канада?