В Калининграде задержали общественников за нелегальную регистрацию почти 1000 мигрантов

Сообщают, что 53-летний Шукур Рашидов, помимо Совета национально-культурных сообществ, руководил Центром адаптации, социализации и интеграции мигрантов. А 68-летний Сергей Стерлин ранее трудился председателем Общественного совета при Минцифры региона. Ещё у него есть судимость за мошенничество.

Теперь оба председателя стали фигурантами уголовного дела по статье об организации незаконной миграции. Им грозит до 7 лет в колонии.