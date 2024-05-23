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Крайне редкую футбольную рыбу нашли на побережье в США

Крайне редкую футбольную рыбу нашли на побережье в США

Автор:
23 мая 2024 10:33
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: в мире   на побережье в США   находка   редкая футбольная рыба   рыба   фото   
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Это событие знаменует собой историческую веху, так как это первое появление существа в регионе. Рыбу, обитавшую на глубине от 600 до тысячи м., нашли местные жители, которые прогуливались по пляжу.

Исследователи подтвердили, эта футбольная рыба относится к чрезвычайно редкому виду и подобных зарегистрировано лишь 31 экземпляр.

Известно, что эти глубоководные рыбы живут в полной темноте. Они используют "луковицу" на лбу, чтобы привлечь свою добычу. Появление этой редкой рыбы в Орегоне вызвало большой интерес у научного сообщества и среди местных жителей.

Ранее образцы футбольной рыбы находили в таких местах, как Новая Зеландия, Япония, Россия, Гавайи, Эквадор, Чили и Калифорния. До сих пор нет четкого понимания того, почему эти рыбы, которые обычно обитают в глубоком море, попадают на побережье.

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Метки: в мире   на побережье в США   находка   редкая футбольная рыба   рыба   фото   
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Anarasius
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