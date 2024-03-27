В центре Нюрнберга археологи обнаружили "чумное кладбище"

На самом деле это очень необычно, что такая большая братская могила была вырыта прямо в городе, тем более во время чумы. Обычно чумные кладбища, как и обычные, располагали за стенами города, но почему-то эти захоронения были именно внутри. С чем это связанно пока неизвестно. Согласно историческим записям в период с 1533 по 1634 год в Нюрнберге была целая серия вспышек чумы и за это время от болезни умерло 30 000 человек, колоссальное по тем меркам число. Чаще всего даже на чумных кладбищах людей хоронили согласно христианским традициям, то есть головой на запад, а ногами на восток, чтобы те смогли увидеть Христа, пришедшего в Судный день с востока. Но к этим массовым захоронениям это не относится, более того даже не все останки находились в лежачем положении, то есть трупы просто бросали как попало и засыпали землей. Эксперты полагают, что это связано с большим количеством умерших в период со 1622 по 1634 годы. Их было настолько много, что отдельные могилы было просто невозможно выкапывать и приходилось хоронить прямо в черте города в общей братской могиле. Кстати, вы можете заметить, что некоторые останки окрашены в яркий, зелёно-морской или нефритовый цвет. По словам экспертов это связано с тем, что спустя столетия, когда о захоронениях все позабыли, рядом были построены предприятия по обработке металлов, отходы которых попали в почву и кости приобрели такой оттенок.