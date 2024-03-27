В центре Нюрнберга археологи обнаружили "чумное кладбище"

Жуткое и уникальное в своём роде открытие сделано недавно на юге Германии в городе Нюрнберге, в преддверии строительных работ. Археологи обнаружили самое крупное в Европе массовое захоронение из 8 братских могил, в которых были захоронены погибшие от чумы люди.
Продолжающиеся раскопки уже выявили около 1000 останков, но сколько их на самом деле предстоит узнать.
Работы проводились почти в центре Нюрнберга, где должны были пройти дорожные работы. Но перед этим территорию нужно было исследовать археологам. Это необходимо в связи с исторической значимостью города и законом о сохранении культурного наследия, согласно которому практически любые дорожные, строительные и другие виды работ, сопровождаются археологическими раскопками. И скорее всего эти дорожные работы возобновятся не скоро, ведь находка учёных крайне необычная и важная из-за чего моментально стала настоящей сенсацией в мировых СМИ.
Вскоре после того, как было снято старое дорожное полотно исследователи обнаружили, что в некоторых местах есть изменения в цвете материкового грунта. Это означало, что вероятно здесь что-то закопано. Результата долго ждать не пришлось, из земли показались человеческие кости, что говорило о захоронениях, но об их масштабах на тот момент археологи ещё не догадывались. Когда первая могила была достаточно раскопана оказалось, что в ней захоронены десятки или даже сотни человек. Таких захоронений на сравнительно небольшой площади оказалось сразу восемь. Помимо костей были найдены серебряные монеты и кусочки керамики с помощью которых удалось датировать массовое погребение. Выяснилось, что возраст останков совпадает со вспышками чумы, которые произошли между 1622 и 1634 годами. А монеты были отчеканены в основном в 1619 году.
На самом деле это очень необычно, что такая большая братская могила была вырыта прямо в городе, тем более во время чумы. Обычно чумные кладбища, как и обычные, располагали за стенами города, но почему-то эти захоронения были именно внутри. С чем это связанно пока неизвестно. Согласно историческим записям в период с 1533 по 1634 год в Нюрнберге была целая серия вспышек чумы и за это время от болезни умерло 30 000 человек, колоссальное по тем меркам число. Чаще всего даже на чумных кладбищах людей хоронили согласно христианским традициям, то есть головой на запад, а ногами на восток, чтобы те смогли увидеть Христа, пришедшего в Судный день с востока. Но к этим массовым захоронениям это не относится, более того даже не все останки находились в лежачем положении, то есть трупы просто бросали как попало и засыпали землей. Эксперты полагают, что это связано с большим количеством умерших в период со 1622 по 1634 годы. Их было настолько много, что отдельные могилы было просто невозможно выкапывать и приходилось хоронить прямо в черте города в общей братской могиле. Кстати, вы можете заметить, что некоторые останки окрашены в яркий, зелёно-морской или нефритовый цвет. По словам экспертов это связано с тем, что спустя столетия, когда о захоронениях все позабыли, рядом были построены предприятия по обработке металлов, отходы которых попали в почву и кости приобрели такой оттенок.
Раскопки продолжаются до сих пор, а пока что археологам удалось раскопать только три братские могилы. В общей сложности в них было около тысячи останков. Также исследователи предполагают, что изначально число могло быть и выше. Однако в 1943 году в это место угодил снаряд, повредивший останки. Осталось раскопать ещё 5 захоронений. Археологи пока не знают сколько там может быть останков, но называют достаточно скромную цифру в минимум 1500 человек в общем, включая уже раскопанные. Однако, вероятно, цифра будет гораздо больше.
Пока раскопки продолжаются часть останков уже отправили в лабораторию для изучений. Они хотят выяснить какие болезни и мутации были распространены в то время, а учитывая сохранность скелетов, это очень хороший материал для изучения, к тому же есть достаточно большая выборка. По словам учёных открытие более чем уникально, ведь подобных находок ранее попросту не было. Уже сейчас братские могилы обнаруженные в Нюрнберге считаются крупнейшим массовым захоронением в Европе из когда-либо раскопанных.
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