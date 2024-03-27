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Потрясающая нетронутая гробница династии Мин обнаружена в Китае во время прокладки новой дороги

Потрясающая нетронутая гробница династии Мин обнаружена в Китае во время прокладки новой дороги

Автор:
27 марта 2024 11:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   гробница   династия Мин   находка   раскопка   факты   фото   
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Недавно в провинции Шаньси в Северном Китае были проведены очень масштабные раскопки, в ходе которых археологи сделали множество интересных открытий. Были найдены древние руины и десятки гробниц разных эпох.


Одна из них, относящаяся к династии Мин, оказалась совершенно нетронутой, что большая редкость для этого района, а содержимое внутри сохранилось в прекрасном состоянии.

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Работы велись в рамках проекта по строительству крупной автомагистрали, проходящей вблизи города Синьчжоу. Задача археологов заключалась в том, чтобы исследовать участок, на котором будет проходить дорога, что помогло бы скоординировать трассу так, чтобы будущие работы не повредили культурные и исторические объекты. Раскопки в провинции Шаньси проводились исследователями из Шаньсийского института культурных реликвий и археологии. Но именно участок в Синьчжоу заставил их развернуть полномасштабные раскопки.

Сперва археологи нашли остатки сооружений периода Луншань (2900-2100 годы до н.э.) возраст которых превышал 4,5 тысячи лет, а также остатки построек так называемого периода Сражающихся царств (475-221 годы до н.э.). Последний известен, как эпоха раздробленности и непрекращающихся войн, продлившихся несколько веков, до объединения Китая императором Цинь Шихуанди в 221 до н. э. Также учёные обнаружили 66 древних гробниц относящихся к династиям Хань, Тан, Цзинь, Юань, Мин и Цин. Почти все они были не в самом лучшем состоянии. Большую часть разграбили ещё в древности, а остальные плохо сохранились по тем или иным естественным причинам. Для провинции Шаньси неповреждённая и неразграбленная гробница на самом деле большая редкость и обнаружить такую большая удача. И в этот раз археологам действительно повезло, они нашли абсолютно целую гробницу.

Это была гробница династии Мин (1368-1644). Её обнаружили на западной террасе деревни Хэситу в районе Синьфу Синьчжоу. Это было достаточно большое сооружение. Её длина составляла более 25 метров, а ширина около 20 метров. Вход в гробницу закрывали массивные каменные двери, имитирующие древесину. Такое могли сделать далеко не все мастера, а лишь самые искусные, что уже намекает на состоятельность погребённого внутри человека. Над дверями расположены каменные плиты, украшенные красивым цветочным орнаментом, а на каждом конце крыши были вырезаны головы дракона. Специалисты оценивают возраст гробницы в более чем 430 лет.

Изнутри гробница состоит из главной камеры, камеры поменьше и двух ниш, с северной и южной стороны. В этих нишах археологи обнаружили целые фарфоровые сосуды с остатками содержимого внутри: зерно, чёрная глазурь, жир и т.д.

В основной комнате расположены два деревянных гроба на крышках которых были фарфоровые сосуды и амулеты. Большой гроб с незамысловатым ромбовидным узором сохранился отлично. Меньший гроб сохранился несколько хуже, его верхняя панель прогнила и обвалилась, однако украшен он гораздо ярче и пестрее, чем первый. На нём присутствуют красочные изображения цветов, растений и птиц.

Задняя комната была гораздо меньше основной камеры. В ней находился деревянный алтарь, стулья, столы, подсвечники, оловянные тарелки и горшки, курильницы для благовоний и различные письменные принадлежности вроде чернильниц и кистей. Вся мебель и прочие вещи по словам археологов были достаточно дорогими и редкими, так что позволить их мог, ну очень богатый и статусный человек. Покупали такое обычно как раз чтобы и показать свой статус.

Внутри на стенах гробницы было несколько надписей, благодаря которым исследователям удалось узнать кто здесь покоиться. На северной стене рядом со входом написана эпитафия:

"Эпитафия принцу династии Мин конфуцианцу Хоуаню… Гунбалуо, вежливое имя которого Беньи, также является прозвищем Хоуаня… Хоу Синг Жунсянь, член клана Те, кто занял деньги, чтобы стать преуспевающими, не должны быть высокомерными, и им следует изменить свой внешний вид и вежливость при встрече с людьми всех возрастов."

А рядом присутствовала ещё одна надпись - свидетельство о покупке земли. Изучив их археологи выяснили, что им повезло обнаружить гробницу Ван Ло, знаменитого евнуха времен династии Мин из Синьчжоу. Раскопки в провинции Шаньси будут продолжены, так как есть вероятность, что в этом районе спрятано ещё не мало древних гробниц и сооружений. Ну а автомагистраль, вероятно, придётся перенести немного в сторону.


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Метки: Китай   в мире   гробница   династия Мин   находка   раскопка   факты   фото   
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fkamash Час назад
Давайте, наройте нам очередной заразы какой - нить...
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Nevad Black 3 минуты назад
а второй гроб чей тогда?
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3467 постов (3299 в горячем)

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