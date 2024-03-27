Потрясающая нетронутая гробница династии Мин обнаружена в Китае во время прокладки новой дороги

Изнутри гробница состоит из главной камеры, камеры поменьше и двух ниш, с северной и южной стороны. В этих нишах археологи обнаружили целые фарфоровые сосуды с остатками содержимого внутри: зерно, чёрная глазурь, жир и т.д.

В основной комнате расположены два деревянных гроба на крышках которых были фарфоровые сосуды и амулеты. Большой гроб с незамысловатым ромбовидным узором сохранился отлично. Меньший гроб сохранился несколько хуже, его верхняя панель прогнила и обвалилась, однако украшен он гораздо ярче и пестрее, чем первый. На нём присутствуют красочные изображения цветов, растений и птиц.