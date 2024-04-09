Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году

На фермерском поле в Польше был обнаружен клад из 1000 медных монет, захороненных под верхним слоем почвы. Дальнейшие раскопки выявили разбитый глиняный «сивак» — кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком, переполненный монетами, отчеканенными в Варшаве XVII века. Однако даже в обращении монеты не имели большой ценности, и всего запаса хватило бы на покупку около двух пар обуви того времени.

Недавно археологи обнаружили в Великом Новгороде серебряную монету князя-крестителя Руси. Это второй сребреник, найденный за всю историю раскопок в городе.