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Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году

Необыкновенные сокровища, которые археологи раскопали в этом году

Автор:
09 апреля 2024 09:30
Сообщество : ФотоМир
Метки: археологи   в мире   находка   раскопки   сокровища   факты   фото   
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От тайников с золотыми и серебряными ритуальными инструментами до украшений замысловатого дизайна.

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Во время проекта строительства фабрики к северу от Токио рабочие обнаружили закопанный тайник, содержащий около 100 тысяч монет. Находка была разделена на 1060 пачек и датирована периодом между 175 г. до н. э. и 1265 г. н. э. Первая была произведена в Китае и содержит китайскую надпись «Баньлян», что переводится как «половина унции». На данный момент исследователи изучили около 334 монет.

Подводные археологи, исследовавшие канал у средиземноморского побережья Египта, обнаружили частично обрушившийся подводный храм, полный сокровищ. Дальнейшее исследование здания, которое рухнуло где-то в середине II века до н. э. и было построено для древнеегипетского бога Амона, выявило множество артефактов, включающих серебряные ритуальные инструменты, золотые украшения и алебастровые сосуды.

Радужный кубок возрастом 2000 лет был найден на берегу реки в Германии. Золотая монета в форме чашки содержит редкий элемент дизайна: четырехконечную звезду, окруженную арками. Это один из трех известных радужных кубков, содержащих этот мотив, и относящихся к легенде о том, что эти кубки созданы из капель золота, падавших с края радуги.

Находку из 700 монет обнаружил мужчина, работавший на своем кукурузном поле в Кентукки. Золотые и серебряные монеты, получившие название «Великий клад Кентукки», были отчеканены между 1840 и 1863 годами. Исследователи полагают, что коллекция была закопана перед рейдом Конфедерации летом 1863 года.

Когда археологи раскапывали место захоронения, они также обнаружили деревянную расческу, которая считается самой старой в своем роде, когда-либо найденной в Великобритании. Оба объекта были оставлены рядом с 3000-летними кремированными останками человека, который, вероятно, имел высокий социальный статус.

Группа волонтеров-защитников природы обнаружила около восьми тысяч средневековых монет и семь мечей бронзового века, работая на трех разных объектах в Германии. Археологи полагают, что оружие, которому около 3000 лет, могло быть помещено туда как часть жертвоприношения. Монеты же были частью крупнейшего славянского монетного клада XI века.

В Чехии археологи обнаружили старейшую из известных стекольных мастерских к северу от Альп. Предполагается, что она могла использоваться в ритуальных целях. 2300-летняя мастерская содержала ряд готовых изделий из стекла и янтаря, в том числе бусы и браслеты, а также две тысячи золотых и серебряных монет, отчеканенных кельтами. Клад был найден рядом со зданием, в котором проводились различные ритуалы.

Оползень на севере Испании обнажил два богато украшенных золотых ожерелья, которые были захоронены около 2500 лет назад. Основываясь на стиле и технике изготовления украшений, археологи пришли к выводу, что они были изготовлены около 500 г. до н. э., во время железного века в Иберии, и, вероятно, их носили представители высшего сословия.

Пакистанские археологи обнаружили коллекцию бронзовых монет возрастом 2000 лет среди руин древнего буддийского храма, известного как ступа. Сокровища и святилище связаны с Кушанской империей — преимущественно буддийским государством, которое управляло регионом примерно со II до III века н. э. Коррозия привела к тому, что монеты слились в единый кусок зеленого цвета, который весит около 5,5 килограммов.

На фермерском поле в Польше был обнаружен клад из 1000 медных монет, захороненных под верхним слоем почвы. Дальнейшие раскопки выявили разбитый глиняный «сивак» — кувшин местного производства с одной ручкой и узким горлышком, переполненный монетами, отчеканенными в Варшаве XVII века. Однако даже в обращении монеты не имели большой ценности, и всего запаса хватило бы на покупку около двух пар обуви того времени.

Недавно археологи обнаружили в Великом Новгороде серебряную монету князя-крестителя Руси. Это второй сребреник, найденный за всю историю раскопок в городе.

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Метки: археологи   в мире   находка   раскопки   сокровища   факты   фото   
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806
Шурман 44 минуты назад
Я всю прошлую неделю шарился то по лесам то по пляжу , единственное что нашел это может быть около 10 евро мелочью , 12 латышских лат , 10 чешских крон , хрен знает сколько патронов разной эпохи и одну копейку 1925 года , правда вот сохран у нее не очень

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6k
hhwost 37 минут назад
"о чём этот фильм? да ни о чём." (с)
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Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
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