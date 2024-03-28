В океанической пустоши обнаружено «инопланетное дерево». Оказалось, это животное!

Это существо является губкой. А значит – это животное, а не растение. Хоть и очень примитивное. Более того – это хищник! Известно, что призрачные шары губка использует для охоты на планктон и даже небольших рыб и ракообразных. Поверхность шариков усыпана мелкими крючьями. Если любое животное коснётся поверхности шарика, то уже не отлипнет. А брыкаясь застрянет только сильнее. После успешной поимки добычи губка начинает медленно поглощать жертву внутрь шарика, где она и переварится.