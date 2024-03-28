В океанической пустоши обнаружено «инопланетное дерево». Оказалось, это животное!

На глубине ниже 2 км в океане начинается мрачная пустыня. Животных тут почти нет, света тоже нет, давление чудовищное. Редкая жизнь принимает столь причудливые формы, что наше привычное восприятие природы уже не работает. Знакомьтесь – Губка Пинг-Понговое дерево.
Вот представьте себе, вы учёный и управляете глубоководным дроном для исследования океанических глубин. Скукота. Пустошь есть пустошь. Мрак, камни, иногда какие-нибудь слепые креветки проплывают. И вдруг раз – вы видите дерево, на котором растут шарики! Кажется, пора отдохнуть. Или нет?
Это существо является губкой. А значит – это животное, а не растение. Хоть и очень примитивное. Более того – это хищник! Известно, что призрачные шары губка использует для охоты на планктон и даже небольших рыб и ракообразных. Поверхность шариков усыпана мелкими крючьями. Если любое животное коснётся поверхности шарика, то уже не отлипнет. А брыкаясь застрянет только сильнее. После успешной поимки добычи губка начинает медленно поглощать жертву внутрь шарика, где она и переварится.
Пока что это все данные, которые были получены по этому забавному персонажу. Но мы никак не перестанем удивляться, насколько же много тайн хранит океан!
Источник:
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