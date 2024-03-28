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Во время раскопок в старой части города археологи обнаружили золотой перстень с ликом Христа

Во время раскопок в старой части города археологи обнаружили золотой перстень с ликом Христа

Автор:
28 марта 2024 10:46
Сообщество : Сообщество кладоискателей
Метки: Швеция   в мире   золотой перстень   находка   раскопки   с ликом Христа   факты   фото   
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Не так давно в городе Кальмар были проведены масштабные раскопки, которые дали возможность исследователям изучить его средневековую часть.

Во время работ археологи обнаружили десятки тысяч артефактов, а главной находкой стал редкий золотой перстень с изображением Иисуса Христа.

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Кальмар — один из самых старых городов Швеции. В Средние века это был один из самых больших и стратегически важных городов государства, ведь ко всему прочему Кальмар был ещё и крупным торговым узлом. Ещё в 2022 году власти города утвердили крупный проект по замене водопроводных и канализационных труб, а также ливнёвых систем в Старом городе, исторической части Кальмара, построенной ещё в средние века.

В стране существует закон о сохранении культурного наследия, поэтому почти любые крупные земляные работы сопровождаются археологическими раскопками, особенно в таком историческом месте. Сперва на местах, где должны были прокладываться трубы археологи проводили свои исследования, а когда те заканчивали приходила рабочая бригада. Так за два года учёным удалось раскопать 10 кварталов Старого города. Результаты их работы просто поражают, ведь за это время они обнаружили десятки древних деревянных построек, а также каменных домов со сводчатыми подвалами, старые улицы, колодцы и т.д. А вместе с этим они обнаружили более 30 000 артефактов, датируемых периодом с 1250 по 1650 годы.

Даже если учесть, что за находку археологи считают каждый черепок или кусочек керамики цифра всё равно внушительная. Но самой важной и главной находкой стал хорошо сохранившийся золотой перстень, на площадке которого было выгравировано изображение Иисуса Христа. Перстень достаточно маленький из чего археологи сделали вывод, что он женский По данным национального музея реликвия датируется, примерно, 15 веком. Как предполагают учёные украшение скорее всего было утеряно случайно, а не было частью клада. Как выразился Магнус Стибеус, руководитель проекта археологов украшение было "почти новое".

Ещё одной интересной находкой, обнаруженной во время этих раскопок, стал так называемый альсенгем (альзенгем) представляющий собой стеклянный амулет, названный в честь датского острова Альс, где их впервые обнаружили. Носили их в основном путешественники и паломники. Считалось, что альсенгем защищают владельца от несчастий в путешествиях. К сожалению сохранился только фрагмент амулета, но экспертам удалось примерно воссоздать изображение, которое было на нём.

Ещё из интересных находок можно отметить большой камень с рунами и рельефными звериными орнаментами. Первоначально известняк был частью надгробного памятника и может быть датирован началом 12 века. Археологи также нашли большое количество пушечных ядер, мушкетных и пистолетных пуль, а также мечи. Раскопки в этом районе продолжаются до сих пор. Раньше у археологов не было возможности изучить такую большую территорию средневекового города ни в Швеции, ни где-либо ещё в Европе. Поэтому для исследователей это уникальный шанс заглянуть глубже в историю и лучше узнать, как на протяжении веков развивался этот город.

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Метки: Швеция   в мире   золотой перстень   находка   раскопки   с ликом Христа   факты   фото   
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1  комментарий
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MPEG-8 53 минуты назад
Вот, если бы кольцо и руны обнаружил марсоход Кьюриосити, было бы куда интереснее.
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Alorous
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3380 постов (3081 в горячем)

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