Во время раскопок в старой части города археологи обнаружили золотой перстень с ликом Христа

Ещё из интересных находок можно отметить большой камень с рунами и рельефными звериными орнаментами. Первоначально известняк был частью надгробного памятника и может быть датирован началом 12 века. Археологи также нашли большое количество пушечных ядер, мушкетных и пистолетных пуль, а также мечи. Раскопки в этом районе продолжаются до сих пор. Раньше у археологов не было возможности изучить такую большую территорию средневекового города ни в Швеции, ни где-либо ещё в Европе. Поэтому для исследователей это уникальный шанс заглянуть глубже в историю и лучше узнать, как на протяжении веков развивался этот город.