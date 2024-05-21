Мужчина нашел на пляже странный камень

Путешественник Кайл Финли, который любит вечерние прогулки по пляжу Эдисто (Южная Каролина, США), нашел окаменевший зуб американского доисторического мастодонта.
"Я просто шел вдоль береговой линии, наблюдая за закатом солнца, и ничего не искал. В какой-то момент случайно посмотрел вниз и увидел шесть шипов, торчащих из песка. Сразу же подумал, что это похоже на зуб мастодонта. Я был в шоке и не мог поверить, что найду артефакт в таком хорошем состоянии. Безусловно, подобная находка случается всего раз в жизни", — рассказал Кайл Финли.
Мужчина признался, что вместе со своей семьей отдыхает на пляже Эдисто, начиная еще с самого детства. Поиск окаменелостей был одним из его любимых занятий, однако это все равно стало для него полной неожиданностью.
Представитель Музея естествознания в Лондоне (Великобритания) рассмотрел снимки Кайла Финли и подтвердил, что на них изображен именно зуб американского мастодонта, или Mammut americanum.
Кстати, американский мастодонт — дальний родственник мамонтов и слонов. Это животное жило в Северной Америке с конца миоцена до позднего плейстоцена, но вымерло около 10 000 лет назад. Представители вида были немного ниже и крепче мамонтов: самки достигали около 7 футов (около 2 м) в высоту, а самцы — до 10 футов (10 м).
На самом деле на пляже Эдисто в Южной Каролине часто находят уникальные окаменелости. Отдыхающие ранее наталкивались на зубы вымершего мегалодона, а также останки других доисторических млекопитающих.
"Видел подобное только в книгах и музеях. Пожалуй, отнесу этот зуб в музей или университет, чтобы получить больше информации, как его правильно хранить и консервировать", — добавил Финли.
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Что то с математикой!