Мужчина нашел на пляже странный камень

"Я просто шел вдоль береговой линии, наблюдая за закатом солнца, и ничего не искал. В какой-то момент случайно посмотрел вниз и увидел шесть шипов, торчащих из песка. Сразу же подумал, что это похоже на зуб мастодонта. Я был в шоке и не мог поверить, что найду артефакт в таком хорошем состоянии. Безусловно, подобная находка случается всего раз в жизни", — рассказал Кайл Финли.

Мужчина признался, что вместе со своей семьей отдыхает на пляже Эдисто, начиная еще с самого детства. Поиск окаменелостей был одним из его любимых занятий, однако это все равно стало для него полной неожиданностью.

Представитель Музея естествознания в Лондоне (Великобритания) рассмотрел снимки Кайла Финли и подтвердил, что на них изображен именно зуб американского мастодонта, или Mammut americanum.