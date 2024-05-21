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Мужчина нашел на пляже странный камень

Мужчина нашел на пляже странный камень

Автор:
21 мая 2024 09:40
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: в мире   зуб   камень   люди   находка   пляж   фото   
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Путешественник Кайл Финли, который любит вечерние прогулки по пляжу Эдисто (Южная Каролина, США), нашел окаменевший зуб американского доисторического мастодонта.

"Я просто шел вдоль береговой линии, наблюдая за закатом солнца, и ничего не искал. В какой-то момент случайно посмотрел вниз и увидел шесть шипов, торчащих из песка. Сразу же подумал, что это похоже на зуб мастодонта. Я был в шоке и не мог поверить, что найду артефакт в таком хорошем состоянии. Безусловно, подобная находка случается всего раз в жизни", — рассказал Кайл Финли.

Мужчина признался, что вместе со своей семьей отдыхает на пляже Эдисто, начиная еще с самого детства. Поиск окаменелостей был одним из его любимых занятий, однако это все равно стало для него полной неожиданностью.


Представитель Музея естествознания в Лондоне (Великобритания) рассмотрел снимки Кайла Финли и подтвердил, что на них изображен именно зуб американского мастодонта, или Mammut americanum.

Кстати, американский мастодонт — дальний родственник мамонтов и слонов. Это животное жило в Северной Америке с конца миоцена до позднего плейстоцена, но вымерло около 10 000 лет назад. Представители вида были немного ниже и крепче мамонтов: самки достигали около 7 футов (около 2 м) в высоту, а самцы — до 10 футов (10 м).


На самом деле на пляже Эдисто в Южной Каролине часто находят уникальные окаменелости. Отдыхающие ранее наталкивались на зубы вымершего мегалодона, а также останки других доисторических млекопитающих.

"Видел подобное только в книгах и музеях. Пожалуй, отнесу этот зуб в музей или университет, чтобы получить больше информации, как его правильно хранить и консервировать", — добавил Финли.

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Метки: в мире   зуб   камень   люди   находка   пляж   фото   
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ГТА Форевер 2 часа назад
"окаменевший зуб американского доисторического мастодонта" - у него что был окаменевший паспорт американца рядом ?
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5k
Chuna 47 минут назад
самки достигали около 7 футов (около 2 м) в высоту, а самцы до 10 футов (10 м).
--------------
Что то с математикой!
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