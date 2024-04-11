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Как венесуэлськие рыбаки отдыхают без гаджетов и женщин

Как венесуэлськие рыбаки отдыхают без гаджетов и женщин

Автор:
11 апреля 2024 09:25
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Венесуэлла   в мире   люди   рыба   рыбаки   улов   фото   
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Житуха у них там — я вам скажу. Полный отрыв от цивилизации, невозможность попасть в поселки, кроме как на лодках по морю, отсутствие каких-либо современных коммуникаций (электричество, связь интернет). Все что есть у этих людей — их работа: целыми днями они под палящим карибским солнцем они расставляют рыболовные сети и выбирают их затем, полные рыбы.

При этом важно понимать, что солнце на Карибах — это совсем не то солнце, которое мы привыкли ощущать где-нибудь даже в Сочи в самый жаркий день. Здесь оно просто нестерпимое и выжигающее, так что местным рыбакам вообще не позавидуешь. Ведь лодки у них без навесов и все спасение от солнца — это кепки или намотанные на голову футболки.

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Работы у рыбаков, вроде бы как, и много. Но она рано с утра, когда нужно завезти сети в море и расставить их, а затем ближе к вечеру, чтобы собрать расставленные сети и привезти на берег выловленную рыбу. А вот все остальное время днём у парней сиеста — они представлены сами себе и никто их ни к какой работе не привлекает.

Но здесь есть один немаловажный нюанс: большинство деревушек и рыбацких станов расположены в отдаленных безлюдных местах. И кроме склада-ангара, сетей, лодок, инструмента и простеньких хижин здесь больше нет ничего.

Коммуникаций, как я сказал выше, тоже.

Так что с телефоном в интернете не позалипаешь, киношку на ноутбуке или планшете не посмотришь, даже просто сериал или новости на телеке тоже.

Как нет у них и девушек, баров и чего-либо подобного.

Как они проводят свое свободное время? У меня была возможность понаблюдать за те пол дня, что пробыл в компании этих ребят.

В итоге развлечения парней можно пересчитать по пальцам.

И главное из них, не поверите, болтовня!

Разговаривать они могут часами, а то и бесконечно. Я был поражен этому моменту, наблюдая. Казалось бы, они здесь вместе дни и месяцы, давным давно уже все истории и байки друг другу рассказали, всеми болями и проблемами поделились, все анекдоты перетравили, всех бывших или политиков перетерли. О чем можно бесконечно разговаривать? Я не знаю...

Мой венесуэльский друг, говорящий по-русски, подсказал, что они говорят вообще обо всем подряд, начиная с президента, перескакивая на цены на продукты, затем на отношения с женщинами, попутно обсудив какого-то там плохого Пабло из соседней рыбацкой деревни и снова вернувшись к президенту.

В общем, в плане говорливости венесуэльские рыбаки просто чемпионы и заткнут за пояс любую бабульку у подъезда или торговку на адлерском рынке.

Помимо того, что венесуэльские рыбаки часами могут говорить друг с другом, еще часами они могут ... сидеть и ничего не делать.

Вот точь в точь, как в анекдоте про пальму: когда темнокожий товарищ лежит под ней и ждёшь, когда упадёт банан. Эти бананов не ждут, просто часами смотрят на море.

Еще рыбаки отлично умеют целыми днями спать на сетях или в гамаке.

Ну а кому надоели и болтовня, и смотреть в горизонт, и давить массу на сетях, играют с утра до вечера в домино.

Венесуэльцы просто обожают домино, у них для этой игры часто даже есть специальные столики с подставками для костяшек, и они готовы рубиться в домино часами.

Причем, делают не менее азартно, чем мужики из моего детства за столиком около подъезда. Правда, в Венесуэле «рыба» не кричат. Видимо, она им так надоела на работе.

Вот такие у венесуэльских рыбаков развлечения от скуки в перерывах между работой.

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Метки: Венесуэлла   в мире   люди   рыба   рыбаки   улов   фото   
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Ysik 5 минут назад
Странно. Я пару суток провел с рыбаками в Танзании. Распорядок дня примерно такой: 3.30 утра. Заправить канистры топливом. Нарезать наживку.
4.00 утра. Распределяют, кто выйдет в море, а кто сегодня работает на лодках для туристов.
4.30 утра, выход в море. При этом мы плыли на самой большой лодке и развозили рыбаков по лодкам поменьше, в основном по самодельным быстроходным катамаранам и небольшим долбленкам, передавали канистры и т.д. Одни идут расставлять сети, другие идут за кальмарами, третьи на глубоководную рыбалку. Мы ушли за большой рыбой, так как у нас стоял хороший движок и лодка из стеклопластика.
14.00 вернулись в деревню. Обед. Ждем когда приедут скупщики рыбы.
15.00 скупщик торгуется, выкупает улов, часть улова уходит на рынок, часть в отдаленные племенные деревни, дорогая рыба и кальмары с каракатицами в рестораны (приехали татуированные странно одетые парни с калашами, они забрали бочки с мелкой рыбой).
16.00 В море выходят снимать сети. Кто-то отдыхает, кто-то разводит барбекю. Кто-то смотрит футбол, кто-то возится с движком, а кто и парус на своей долбленке чинит.
17.00 Привезли пальмовых листьев, начинают обжигать и смолить деревянные лодки, долбленки.
18.00 Пиво и гадкий местный самогон. ужин. Возвращаются с сетями и уловом. Пока не стемнело раскладывают и сортируют улов по ящикам. Его сразу увозят.
19.00 Самые стойкие и молодые едут в подобие местного клуба, в пригороде. Играют в бильярд, смотрят кино, курят всякое разное, пьют, дерутся, играют на барабанах и т.д.
Жизнь очень насыщенная, хоть и однообразная.
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Miralanim
  • Дата регистрации: 08.06.2014
  • 3514 постов (3340 в горячем)

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