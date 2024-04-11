Как венесуэлськие рыбаки отдыхают без гаджетов и женщин

Работы у рыбаков, вроде бы как, и много. Но она рано с утра, когда нужно завезти сети в море и расставить их, а затем ближе к вечеру, чтобы собрать расставленные сети и привезти на берег выловленную рыбу. А вот все остальное время днём у парней сиеста — они представлены сами себе и никто их ни к какой работе не привлекает.

Но здесь есть один немаловажный нюанс: большинство деревушек и рыбацких станов расположены в отдаленных безлюдных местах. И кроме склада-ангара, сетей, лодок, инструмента и простеньких хижин здесь больше нет ничего.

Коммуникаций, как я сказал выше, тоже.

Так что с телефоном в интернете не позалипаешь, киношку на ноутбуке или планшете не посмотришь, даже просто сериал или новости на телеке тоже.

Как нет у них и девушек, баров и чего-либо подобного.

Как они проводят свое свободное время? У меня была возможность понаблюдать за те пол дня, что пробыл в компании этих ребят.